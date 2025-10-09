Logo strona główna
Kultura i styl

Polacy w drugim etapie Konkursu Chopinowskiego. Zaczyna Piotr Alexewicz

|
Piotr Alexewicz, Piotr Pawlak, Yehuda Prokopowicz, Adam Kałduński
Konkurs Chopinowski. Do II etapu zakwalifikowało się czterech Polaków
Źródło: TVN24 / Youtube.com/Chopin Institute
W drugim etapie Konkursu Chopinowskiego występuje czterech Polaków - w czwartek oglądamy program przygotowany przez Piotra Alexewicza. Lista osiągnięć całej czwórki jest imponująca, ale nie ogranicza się wyłącznie do sukcesów pianistycznych. Czym jest dla nich muzyka i co inspiruje ich do wielogodzinnych ćwiczeń?
Kluczowe fakty:
  • Piotr Alexewicz, Adam Kałduński, Piotr Pawlak i Yehuda Prokopowicz to Polacy, którzy zagrają w drugim etapie konkursu.
  • Jako pierwszy wystąpi Piotr Alexewicz.
  • Kto debiutuje w tym roku, a kto ma za sobą już udział w poprzedniej edycji Konkursu Chopinowskiego?

Drugi etap XIX Konkursu Chopinowskiego o godzinie 10:00 otworzył Jacky Zhang z Wielkiej Brytanii. Na godz. 10:45 zaplanowano występ Piotra Alexewicza. Kolejny polski pianista, Adam Kałduński wystąpi dzień później - w piątek o godz. 12:45. Piotr Pawlak zamknie trzeci dzień drugiego etapu, występując o 20:30 w sobotę. Z kolei Yehuda Propokowicz występem o 10:00 w niedzielę otworzy ostatni dzień drugiego etapu. Szczegółowy program znajduje się na stronie organizatora konkursu. Kim są polscy uczestnicy drugiego etapu?

Piotr Alexewicz

Piotr Alexewicz
Piotr Alexewicz
Źródło: Wojciech Olkuśnik/PAP

Urodzony w 2000 roku pianista studiował u prof. Pawła Zawadzkiego we Wrocławiu oraz u Konstantina Scherbakova w Zurychu, kształcił się również pod kierunkiem Nikolaia Demidenki. Jest laureatem II nagrody na Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym Hilton Head (2025). Dwukrotnie zwyciężył w Ogólnopolskim Konkursie im. Fryderyka Chopina w Warszawie, ponadto otrzymał Nagrodę im. prof. Zbigniewa Drzewieckiego na XVIII Konkursie Chopinowskim.

W 2024 roku wygrał Konkurs Koncertów na festiwalu PianoTexas oraz konkurs Fundacji Jmanuela i Evamarii Schenków w Szwajcarii, zdobywając wszystkie nagrody specjalne. Występował w prestiżowych salach, takich jak Filharmonia Berlińska, Salle Cortot w Paryżu, Sala São Paulo, NFM, Filharmonia Narodowa czy The Symphony Hall w Osace. Współpracował z wybitnymi dyrygentami, m.in: Howardem Shelleyem, Carlosem Miguelem Prieto, Andrzejem Boreyką, Markiem Pijarowskim. Nagrał dwa albumy płytowe dla Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina.

25-letni pianista debiutował w Konkursie Chopinowskim przed czterema laty. Zakwalifikował się wówczas do trzeciego etapu. Przed drugim etapem tegorocznej edycji na pytanie, co zmieniło się od jego poprzedniego udziału w konkursie, odpowiedział. - Życie się zmieniło, właściwie wszystko się zmieniło. Myślę, że kiedy człowiek dojrzewa, staje się starszy, zmienia się jego perspektywa życiowa, zawsze inaczej patrzy się na muzykę.

Dodał, że muzyka jest częścią życia, więc zmienia się tak samo jak to życie. - Na pewno zmieniło się także moje doświadczenie sceniczne, poznałem różną literaturę muzyczną - zaznaczył. - To otwiera oczy na wyjątkowość muzyki Chopina - dodał. Jak zaznaczył, stara się traktować występ konkursowy jak recital. - Najważniejsze jest tak naprawdę być zgodnym z samym sobą - podkreślił.

Adam Kałduński

Adam Kałduński
Adam Kałduński
Źródło: Leszek Szymański/PAP

Urodził się w 1996 roku. Studiował w Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy pod kierunkiem Katarzyny Popowej-Zydroń i Jerzego Sulikowskiego. Brał udział w licznych kursach mistrzowskich, prowadzonych m.in. przez Danga Thai Sona, Ariego Vardiego, Nikolaia Demidenkę, Edwarda Auera, Kevina Kennera, Tamása Ungára i Dinę Yoffe.

Jest zwycięzcą Międzynarodowego Konkursu Chopinowskiego dla Młodych Pianistów w Pekinie (2019). Zdobył I nagrodę oraz pięć nagród specjalnych na Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym "Premio Amadeus" w Lazise (2023). Otrzymał także II nagrodę na Ogólnopolskim Konkursie Chopinowskim w Warszawie (2020). Występował na wielu scenach w Polsce, m.in. w Filharmonii Narodowej w Warszawie, NOSPR w Katowicach, Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy oraz podczas Międzynarodowych Festiwali Chopinowskich w Dusznikach-Zdroju.

Kałduński również występuje w Konkursie Chopinowskim już po raz drugi. W 2021 roku dostał się do drugiego etapu. Przed drugim etapem XIX edycji przyznał, że od blisko 15 lat poświęca cały wolny czas na ćwiczenia. - Ta pasja zrodziła się we mnie sama, nikt mnie nie zmuszał do grania na fortepianie. Mniej więcej od 2010 roku z własnej woli zacząłem poświęcać (grze - red.) cały mój wolny czas - mówi w nagraniu dla Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina.

Wcześniej, bo już jako siedmiolatek, zaczął uczyć się gry na skrzypcach. Jego instrument został jednak skradziony, co uniemożliwiło udział w egzaminach wstępnych do szkoły muzycznej.

Piotr Pawlak

Piotr Pawlak
Piotr Pawlak
Źródło: Paweł Supernak/PAP

Urodził się w 1998 roku. Jest absolwentem Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku, a obecnie studiuje w International Piano Academy Lake Como. Zwycięzca wielu międzynarodowych konkursów, m.in. V Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Maj Lind w Helsinkach i XI Międzynarodowego Konkursu im. Fryderyka Chopina w Darmstadcie.

Jest również laureatem Konkursów Chopinowskich w Pekinie (2016), Budapeszcie (2018) i Krakowie (2019), Międzynarodowego Konkursu im. Paderewskiego w Bydgoszczy (2022) i Międzynarodowego Konkursu Chopinowskiego na Instrumentach Historycznych w Warszawie (2023). Występował w USA, Kanadzie, Japonii, Chinach, Rosji, Gruzji i w większości krajów Europy. Jako solista grał z wieloma orkiestrami, a także na licznych festiwalach, takich jak Kissinger Sommer w Bad Kissingen czy "Chopin i jego Europa" w Warszawie.

Pawlak jest kolejnym pianistą z Polski, który bierze udział w Konkursie Chopinowskim już po raz drugi. Co ciekawe, poza karierą pianistyczną, ma na koncie także sukcesy w dziedzinie nauk ścisłych. Jest laureatem krajowych olimpiad z matematyki, informatyki i historii muzyki, a w 2019 roku zdobył pierwsze miejsce na Międzynarodowej Internetowej Olimpiadzie na Uniwersytecie w Ariel. Dzięki sukcesom na wczesnym etapie edukacji już od 2012 roku - gdy miał zaledwie 14 lat - mógł uczęszczać na część zajęć studiów matematycznych na Uniwersytecie Gdańskim.

Yehuda Prokopowicz

Yehuda Prokopowicz
Yehuda Prokopowicz
Źródło: Tytus Żmijewski/PAP

Urodził się w 2005 roku. Obecnie jest studentem Akademii Muzycznej w Krakowie w klasie Krzysztofa Książka. W 2024 roku został laureatem stypendium Młoda Polska. Kształcił się u tak wybitnych artystów i pedagogów, jak Lidia Grychtołówna, Philippe Giusiano, Alexander Kobrin, Eldar Nebolsin, Katarzyna Popowa-Zydroń i Zbigniew Raubo.

Jest laureatem ponad 30 konkursów krajowych i międzynarodowych, m.in. Grand Prix na Konkursie im. Ignacego Jana Paderewskiego w Piotrkowie Trybunalskim, Nagrody Chopinowskiej i V nagrody na konkursie "Arthur Rubinstein in memoriam" w Bydgoszczy, III nagrody i nagrody specjalnej na XXVIII Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym im. Fryderyka Chopina w Szafarni. W 2022 oraz 2024 roku wystąpił na Festiwalu im. Artura Rubinsteina w Łodzi.

Prokopowicz urodził się w Izraelu, tam też spędził pierwsze lata życia. W wywiadzie udzielonym kilka lat temu opowiedział o tym, jak obecność w Polsce sprzyja graniu Chopina. - Przede wszystkim trzeba poczuć tę atmosferę, którą dzięki temu, że żyję w Polsce, czuję na co dzień - powiedział w Radiu Wnet. - Chopin w mazurkach pokazał przygodę, którą przeżywał w Polsce. Czuję, że to jest jego największa opowieść o Polsce - dodawał.

Konkurs Chopinowski - co decyduje o kolejności

Co decyduje o kolejności występów? W tegorocznym Konkursie Chopinowskim uczestnicy pojawiają się na estradzie w kolejności alfabetycznej, począwszy od wylosowanej przed konkursem litery - "T". Badania wykazały, że artyści występujący na początku etapu mają mniejsze szanse na uzyskanie wysokiej oceny niż pozostali. Podobnie ci grający na końcu, nie czują się zbyt komfortowo, prezentując się ponownie pod koniec przesłuchań. Dlatego aby zniwelować ten efekt, w drugim etapie następuje przesunięcie o sześć liter, i w ten sposób ustala się nowa kolejność. Ideą tego posunięcia jest wyrównanie szans wszystkich uczestników.

Autorka/Autor: Maciej Wacławik//am

Źródło: PAP, culture.pl, old.ug.edu.pl, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: PAP

