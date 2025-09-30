Logo strona główna
Subskrybuj
TVN24+
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Pilne
Jest wniosek o pociągnięcie do odpowiedzialności karnej Bogdana Święczkowskiego
Jest wniosek o pociągnięcie do odpowiedzialności karnej Bogdana Święczkowskiego
Kultura i styl

J.K. Rowling reaguje na słowa Emmy Watson. "Nie zdaje sobie sprawy ze swojej ignorancji"

|
Emma Watson jest znana ze swojej walki na rzecz praw kobiet
Emma Watson została ukarana zakazem prowadzenia pojazdów na sześć miesięcy
J.K. Rowling, autorka serii o "Harrym Potterze", zareagowała na słowa aktorki Emmy Watson, która w filmowej adaptacji serii wcielała się w Hermionę Granger. "Nie byłam multimilionerką w wieku czternastu lat. Żyłam w ubóstwie, pisząc książkę, która przyniosła Emmie sławę" - napisała między innymi.
Kluczowe fakty:
  • Autorka serii o "Harrym Potterze" J.K. Rowling wielokrotnie wyrażała budzące kontrowersje poglądy dotyczące osób transpłciowych. Wsparcie dla nich wyrazili aktorzy odgrywający główne role w adaptacji książki - w tym Emma Watson.
  • W ubiegłym tygodniu Watson skomentowała swoją relację z Rowling w podcaście "On Purpose".
  • Pisarka odpowiedziała na słowa aktorki długim wpisem w mediach społecznościowych. Wytknęłą jej między innymi "ignorancję".

Pisarka J.K. Rowling, autorka między innymi słynnej serii o "Harrym Potterze", odpowiedziała w mediach społecznościowych na słowa aktorki Emmy Watson o ich skomplikowanej relacji. Watson w latach 2001-2011 grała jedną z głównych ról w filmach o Harrym Potterze - Hermionę Granger. Na ekranie towarzyszyli jej Daniel Radcliffe, jako Harry Potter, oraz Rupert Grint jako Ron Weasley.

W ubiegłotygodniowej edycji podcastu Jay'a Shetty'ego "On Purpose" Watson mówiła między innymi dlaczego postanowiła zrezygnować na kilka lat z aktorstwa. Opowiedziała również o swojej relacji z Rowling. Aktorka nie zgadza się z poglądami pisarki na temat osób transpłciowych. W ostatnich latach autorka książek o Harrym Potterze wzbudziła liczne kontrowersje swoimi wypowiedziami dotyczącymi takich osób. Watson i Radcliffe z kolei publicznie wyrazili swoje wsparcie dla społeczności trans.

OGLĄDAJ: J. Szpilka: nie przekonamy J.K. Rowling czy Przemysława Czarnka, że zasługujemy na obecność w świecie
pc

J. Szpilka: nie przekonamy J.K. Rowling czy Przemysława Czarnka, że zasługujemy na obecność w świecie

Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Emma Watson o J.K. Rowling

Watson mówiła Shetty'emu między innymi, że "nie chodzi o to, co mówimy, lub w co wierzymy, ale o to, jak to mówimy". Jej zdaniem każdy powinien być traktowany "z godnością i szacunkiem". - Myślę, że najbardziej denerwuje mnie to, że nigdy nie doszło do rozmowy - mówiła o relacji z Rowling. Zaznaczyła, że jest otwarta na dialog z pisarką, ale dodała, że nie chce powiedzieć niczego "co mogłoby posłużyć jako broń w naprawdę toksycznej debacie i konwersacji", dlatego nie komentuje i nie będzie komentować tej sprawy.

Podkreślała, że Rowling w przeszłości okazywała jej wiele życzliwości, dała jej także niezwykłą szansę, jaką było zagranie Hermiony. A poglądy pisarki nie wykluczają tego, że ceni Rowling jako osobę, z którą miała osobiste doświadczenia. - Nigdy nie uwierzę, że jedno neguje drugie - powiedziała. - Moim najgłębszym pragnieniem jest, by ludzie, którzy nie zgadzają się z moim zdaniem, mnie kochali. I mam nadzieję, że ja nadal będę mogła kochać ludzi, z którymi niekoniecznie podzielam to samo zdanie - podkreśliła Watson w rozmowie z Shettym.

Rowling krytykowana za nową książkę. "Morał wydaje się następujący: nigdy nie ufaj mężczyźnie w sukience"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Rowling krytykowana za nową książkę. "Morał wydaje się następujący: nigdy nie ufaj mężczyźnie w sukience"

J.K. Rowling odpowiada Emmie Watson

Rowling odpowiedziała na jej komentarze w długim wpisie w mediach społecznościowych. "Nie jestem zobowiązana do wiecznego zgadzania się z żadnym aktorem, który kiedyś grał postać, którą stworzyłam. To pomysł równie absurdalny, jak pytanie szefa, którego miałam w wieku 21 lat, jakie poglądy powinnam mieć dziś" - napisała na X. Dodała, że Watson i jej koledzy z planu "mają pełne prawo wyznawać ideologię tożsamości płciowej". "Takie przekonania są prawnie chronione i nie chciałbym, żeby któremukolwiek z nich groziła utrata pracy, przemoc, czy śmierć z ich powodu" - stwierdziła. Pisarka pisze, że kiedy zna się kogoś od dziesiątego roku życia "trudno pozbyć się pewnej opiekuńczości", dlatego przez ostatnie lata wielokrotnie odmawiała dziennikarzom komentarzy na temat Watson.

BBC przypomina, że Rowling zaprzecza oskarżeniom o transfobię, akcentuje jednak m.in. wpływ aktywizmu na rzecz osób transpłciowych na przestrzenie tylko dla kobiet - jak toalety, przebieralnie, czy żeńskie oddziały w szpitalach i więzieniach. Pisarka wspiera np. inicjatywę, by osoby transpłciowe nie mogły korzystać z toalet, czy przebieralni przeznaczonych dla płci, z którą się identyfikują. Nawiązuje do tego pośrednio we wpisie. "Podobnie, jak inni ludzie, którzy nigdy nie zaznali dorosłego życia pozbawionego bogactwa i sławy, Emma tak mało doświadczyła prawdziwego życia, że nie zdaje sobie sprawy ze swojej ignorancji" - napisała Rowling na X. I dodała, że Watson nigdy nie trafi np. do koedukacyjnej sali w szpitalu; również toaleta, z której korzysta aktorka, nie jest publiczna, a "jednoosobowa, z ochroniarzem przed drzwiami".

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Emma Watson ukarana. Przez pół roku nie poprowadzi samochodu

Emma Watson ukarana. Przez pół roku nie poprowadzi samochodu

Świat
Tak wygląda nowy Harry Potter. Zdjęcia z planu serialu

Tak wygląda nowy Harry Potter. Zdjęcia z planu serialu

"Nie byłam multimilionerką w wieku czternastu lat. Żyłam w ubóstwie, pisząc książkę, która przyniosła Emmie sławę. Dlatego z własnego doświadczenia życiowego wiem, co dla kobiet i dziewcząt pozbawionych jej przywilejów oznacza łamanie praw kobiet, w którym to Emma tak entuzjastycznie uczestniczyła" - napisała autorka "Harrego Pottera".

Jak dodaje pisarka, dorośli ludzie nie mogą "przymilać się do ruchu aktywistów", który zdaniem Rowling chce jej śmierci, a jednocześnie "domagać się prawa do miłości swojego dawnego przyjaciela, jakby ten był ich matką". "Emma ma prawo się ze mną nie zgadzać i publicznie wyrażać swoje uczucia wobec mnie – ale ja mam to samo prawo i w końcu postanowiłam z niego skorzystać" - podsumowała.

Donald Trump "mówi jak jest". Ekstremalny język polityki
Dowiedz się więcej:

Donald Trump "mówi jak jest". Ekstremalny język polityki

Świat

Autorka/Autor: Martyna Nowosielska-Krassowska//am

Źródło: BBC, People, The Hollywood Reporter, Guardian, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Udostępnij:
TAGI:
FilmLiteraturaLGBT
Martyna Nowosielska-Krassowska
Martyna Nowosielska-Krassowska
Czytaj także:
pap_20151022_0O8
"Oddać" to można książkę do biblioteki. Ludziom zapewniamy opiekę
Justyna Suchecka
Pilne
Jest wniosek o pociągnięcie do odpowiedzialności karnej Bogdana Święczkowskiego
Polska
Jeśli ktoś celowo na ciebie kaszle lub pluje, możesz powiadomić służby
COVID-19 w natarciu. Rośnie liczba zakażeń
Zdrowie
Tankowiec "floty cieni" mija statek towarowy. Zdjęcie z sierpnia 2024 roku
Zamknąć Bałtyk dla rosyjskich tankowców? Nawrocki: za wcześnie na deklaracje
Polska
Saperzy będą podejmować niewybuchy (zdjęcie ilustracyjne)
Znaleźli niewybuch, ewakuowano 170 osób
Wrocław
Przemyt papierosów balonem
Tajemniczy duży balon z dużą paczką. A w pobliżu dwóch mężczyzn z lokalizatorem
WARSZAWA
Antananarywa, Madagaskar
Bunt pokolenia Z. Protesty i upadek rządu w kolejnych krajach
Świat
Chciał zainwestować w akcję, trafił na oszusta. Stracił blisko 383 tysiące złotych
1200 poszkodowanych, 300 milionów strat, dwóch byłych bankierów oskarżonych
Najnowsze
imageTitle
Wembanyama już pali się do gry. "Wszystkie światła są zielone"
EUROSPORT
Ariel, jeden z księżyców Uranu
Pod lodową powierzchnią może kryć się głęboki ocean
METEO
Turner
Odsłonięto pomnik Tiny Turner. Fani: tragedia
Kultura i styl
electronics art - Pauras shutterstock_1596558850
Legendarna marka na sprzedaż. Druga największa transakcja w historii
BIZNES
Michał Woś
Woś wezwany do prokuratury
Polska
Policja poszukuje tego mężczyzny
Zniszczył skaner, wyświetlacz i dwie kamery paczkomatu
WARSZAWA
Tragiczny wypadek na S8 w Oleśnicy
Cztery osoby nie żyją, areszt dla kierowcy
Wrocław
Zniszczenia w Kramatorsku w obwodzie donieckim, Ukraina
Putin przypomniał o aneksji części Ukrainy. W orędziu
Świat
Mężczyzna zaatakował dziecko jadące hulajnogą (zdjęcie ilustracyjne)
11-latek na hulajnodze jechał drogą krajową
Opole
imageTitle
Lewis Hamilton w żałobie. "Najtrudniejsza decyzja w życiu"
EUROSPORT
Donald Trump
Sąd wstrzymuje decyzję Trumpa. "Niepokojący brak poszanowania"
BIZNES
Strażacy szybko uporali się z pożarem
Przedszkolaki jechały na wycieczkę, autobus stanął w płomieniach
Poznań
KA241203_140
Jest decyzja w sprawie sędziego Iwańca. Żurek: to było konieczne
Polska
Pożar mini w Rembertowie
Płomienie buchały z wnętrza. Pożar auta elektrycznego
WARSZAWA
Zatrzymano go po 29 latach od zbrodni
30 lat temu zabił, teraz usłyszał wyrok
Lublin
Zniszczony dach budynku mieszkalnego w miejscowości Wyryki
Zniszczony dom w Wyrykach. Prezydent: nie mogło być innej reakcji
Polska
Konrad Berkowicz zmanipulował słowa Donalda Tuska
FAŁSZCo Tusk mówił o Izraelu, a co poseł Berkowicz zrozumiał
KONKRET24
imageTitle
Rollercoaster i kłótnia na korcie. Najgroźniejsza rywalka Świątek gra dalej
EUROSPORT
Rower stanął w płomieniach
W centrum miasta rower elektryczny zmienił w kulę ognia
Łódź
Oszuści wyłudzili ponad milion złotych (zdjęcie ilustracyjne)
Bank odmówił przelewu, pieniądze przekazał osobiście. Stracił 1,2 miliona złotych
Olsztyn
Policja odzyskała skradzione auto
"Wyglądał na wiarygodnego klienta". Przywłaszczył auto warte 160 tys. zł
WARSZAWA
Szymon Hołownia w Sejmie
"Niesłychanie trudne" zadanie przed Hołownią. Ale ma poparcie
Polska

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica