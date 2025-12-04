Logo strona główna
Kultura i styl

Więcej nominacji do Grand Press 2025 dla dziennikarzy TVN24

SKL-NASI
Monika Rosa o sharentingu: pytanie pojawia się, gdzie zaczyna się i kończy dobro dziecka
Źródło: TVN24
Fundacja Grand Press ogłosiła nominacje w kolejnych kategoriach w konkursie Grand Press 2025 - Publicystyka, Wywiad oraz Dziennikarstwo specjalistyczne i nowe formy dziennikarstwa. Wśród nominowanych znaleźli się dziennikarze TVN24 oraz TVN24+.

Fundacja Grand Press ogłasza kolejne nominacje do tegorocznej, XXIX już edycji nagród Grand Press. W poprzednie dni wskazano materiały nominowane w kategoriach: News i Dziennikarstwo śledcze, w gronie nominowanych znaleźli się dziennikarze TVN24 i tvn24.pl Sześcioro dziennikarzy TVN24 i TVN24+: Ewa Galica, Marcin Gutowski, Sebastian Klauziński, Jakub Stachowiak, Michał Przedlacki i Piotr Świerczek znalazło się następnie wśród nominowanych w kategorii Reportaż telewizyjny/wideo.

Dziś w kategoriach Publicystyka, Wywiad oraz Dziennikarstwo specjalistyczne i nowe formy dziennikarstwa znalazły się nominacje dla czworga dziennikarzy TVN24 i TVN24+: Dariusza Kubika, Piotra Jaconia, Justyny Sucheckiej i Natalii Szostak.

W kategorii Publicystyka nominowano następujące materiały (w kolejności alfabetycznej według nazwisk autorów):

Jakub Janiszewski – "Polityka" "'Nie pożądaj" – rozmowa z Olivierem Roy, francuskim politologiem"

Rafał Kalukin – "Polityka" "Gry w przegraną"

Dariusz Kubik – "Czarno na białym" TVN24+ "Salto"

39 min
"To był szok. Większy niż spotkanie Hołowni z Kaczyńskim. Knuli znacznie wcześniej"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

"To był szok. Większy niż spotkanie Hołowni z Kaczyńskim. Knuli znacznie wcześniej"

Czarno na białym

Michał Okoński – "Tygodnik Powszechny" "Nasi chłopcy, nasza pamięć"

Rafał Pikuła – Magazyn Spider's Web+ "Musk jak król absolutny, a ty jak pańszczyźniany chłop. Witamy w nowym średniowieczu"

Alicja Turczyk – "Pismo. Magazyn Opinii" "ZOL, czyli zapiski o ludziach"

Łukasz Wójcik – "Polityka" "Nowy feudalizm"

W kategorii Wywiad nominowano następujące materiały:

Magdalena Huzarska-Szumiec – "Kraków i Świat" "Przedtem ktoś widział misia, a miś mówi, że jest flamingiem. Teraz miś jest misiem"

Piotr Jacoń – "Bez polityki" TVN24+ "Maciej Stuhr: proces żałoby trwał u nas jeszcze za jego życia"

51 min
Maciej Stuhr: proces żałoby trwał u nas jeszcze za jego życia
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Maciej Stuhr: proces żałoby trwał u nas jeszcze za jego życia

Piotr Jacoń. Bez polityki

dr Maciej Kawecki, Łukasz Bernaś – YouTube This is IT "Odkrył język ludzkiego mózgu | Thomas Sudhof (Nobel)"

Maria Pankowska – OKO.press "Znamy szczegóły ustawki Nawrockiego: złamali kodeks pseudokibica, mieli ze sobą pałki i kastety"

Anna Petelenz – "Kraków i Świat" "Nadzieja to podstawa leczenia" Daria Różańska-Danisz – Na Temat "Tak wygląda umieranie w Polsce. 'Niektórzy mówią, że mogliby kamień zjeść, żeby tylko nie bolało'"

Piotr Witwicki – Interia "Stasiuk: Syta Europa już dawno zapomniała, czym są europejskie wartości"

W kategorii Dziennikarstwo specjalistyczne i nowe formy dziennikarstwa nominowano następujące materiały:

Jakub Hnat, Mariusz Sepioło – "Raport Specjalny" TVP Info "Made in Russia. Jak się łamie sankcje?"

Szymon Jadczak – Wirtualna Polska, Justyna Suchecka – tvn24.pl "Zbierać jak Sumliński na Jedwabne. 800 tys. na kłamstwie, nienawiści do Żydów i naiwności Polaków"

Zrzutka na kłamstwo. Historia pewnej internetowej zbiórki
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Zrzutka na kłamstwo. Historia pewnej internetowej zbiórki

Justyna Suchecka, Szymon Jadczak

Dorota Niećko, Agata Gumółka, Karol Gruszka, Szymon Starnawski – "Architektura" "Fest srogi familok: Opowieść o bloku, który jest wielki jak miasto"

Maria Pankowska – OKO.press "Ujawniamy: migranci jako fikcyjni wolontariusze sprzątają hale Amazona w Polsce"

Tomasz Piekot – "Łatwo powiedzieć. Tomasz Piekot" Polskie Radio "Przeklinanie – sport narodowy Polaków" Justyna Suchecka, Natalia Szostak – tvn24.pl Cykl "Sharenting po polsku"

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Nie będzie zdjęcia z balu, bo nie ma zgody na szkolny Facebook?

Nie będzie zdjęcia z balu, bo nie ma zgody na szkolny Facebook?

Justyna Suchecka
"Firmy mają wywalone, bo najważniejszy jest zasięg"

"Firmy mają wywalone, bo najważniejszy jest zasięg"

Natalia Szostak

Patryk Słowik – Wirtualna Polska, Jakub Styczyński – Rynek Zdrowia "Ujawniamy. Bóg od trzustki, państwowy szpital i pieniądze od pacjentów"

Wybór Dziennikarza Roku

Do 5 grudnia można zgłaszać Fundacji Grand Press kandydatki oraz kandydatów na Dziennikarza Roku. Mogą ich wskazywać kolegia redakcyjne polskich gazet, czasopism, stacji radiowych i telewizyjnych oraz profesjonalne redakcje internetowe. Każda redakcja ma prawo do nominowania od jednego do trzech kandydatów, zarówno z mediów ogólnopolskich, jak i lokalnych, przy czym żaden nie może być pracownikiem redakcji nominującej lub redakcji z nią strukturalnie powiązanych.

Tegoroczne jury Grand Pressów to Andrzej Andrysiak ("Gazeta Radomszczańska", SGL), Mariusz Janicki ("Polityka"), Magda Jethon (Radio Nowy Świat), Barbara Kasprzycka (Wirtualna Polska), Edward Miszczak (Telewizja Polsat), Michał Rodak (RMF FM), Mateusz Sosnowski (TVN24), Ewa Szadkowska ("Rzeczpospolita"), Marek Twaróg (Polska Press Grupa), Jacek Wakar (Polska Agencja Prasowa), Robert Walenciak ("Przegląd"), Michel Viatteau (Agence France-Presse), Marek Zając (TVP), Krzysztof Zyzik ("O!Polska") oraz Jacek Żakowski (Tok FM, pierwszy Dziennikarz Roku).

Ogłoszenie zwycięzców i wręczenie nagród odbędzie się w niedzielę 14 grudnia o godz. 20, podczas gali 29. edycji konkursu Grand Press. Transmitowana będzie ona na antenie TVN24, a także na profilu Fundacji Grand Press na Facebooku.

pc

TVN24 HD
pc
Autorka/Autor: mart//mm

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

