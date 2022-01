Berlinale 2022 pełne kobiet. Polaków brak

Berlinale 2022 krótsze niż zwykle

Berlinale 2022 - Konkurs Główny

"AEIOU – A Quick Alphabet of Love" reż. Nicolette Krebitz "Alcarràs" reż. Carla Simon "Both Sides of the Blade" reż. Claire Denis "Call Jane" reż. Phyllis Nagy "A Piece of Sky" reż. Michael Koch "That Kind of Summer" reż. Denis Côté "Everything Will Be Ok" reż. Rithy Panh "Leonora Addio" reż. Paolo Taviani "The Line" reż. Ursula Meier "Before, Now & Then" reż. Kamila Andini "The Passengers of the Night" reż. Mikhaël Hers "Rimini" reż. Ulrich Seidl "Rabiye Kurnaz vs George W. Bush" reż. Andreas Dresen "Robe of Gems" reż. Natalia Lopez Gallardo "The Novelist's Film" reż. Hong Sangsoo "One Year, One Night" reż. Isaki Lacuesta "Return to Dust" reż. Li Ruijun "Peter von Kant" reż. François Ozon