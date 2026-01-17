Logo strona główna
Inwestor może dokończyć apartamentowiec u wrót Tatr. Władze Zakopanego nie chcą na to pozwolić

|
Apartamentowiec "Droga do Białego" w styczniu 2026 roku
U bramy Tatr wyrósł apartamentowiec. "Przytłacza", jest "za blisko szlaku, lasu i gór"
Źródło: TVN24
Małopolski nadzór budowlany pozwolił inwestorowi na dokończenie apartamentowca u wrót Tatr. Budynek jest prawie gotowy, jednak zakopiański nadzór budowlany uznał obiekt za przeskalowany i wstrzymał budowę. Ta decyzja została jednak niedawno uchylona. Burmistrz uważa, że nielegalnie i zamierza podjąć w tej sprawie kroki.
Kluczowe fakty:
  • W 2018 roku inwestor nie otrzymał pozwolenia na budowę od lokalnych władz. Dostał je od wojewody małopolskiego. Urzędnicy późniejszego wiceszefa kancelarii Andrzeja Dudy stwierdzili, że "sky is the limit".
  • Na finiszu prac budowa została wstrzymana, bo według nadzoru budowlanego deweloper przeskalował budynek.
  • Małopolski Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego zatwierdził teraz projekt inwestora, którego nie chcieli zaakceptować inspektorzy z Zakopanego.
  • Deweloper zapowiada, że budowa zakończy się w połowie 2026 roku.
  • Burmistrz Zakopanego nie zamierza do tego dopuścić. Nie wyklucza zawiadomienia prokuratury.

Lokalny samorząd od początku nie chciał, by budowa pięciokondygnacyjnego apartamentowca pod adresem Droga do Białego 9 w Zakopanem doszła do skutku. Możliwość budowy obiektu z 70 lokalami, podziemnym parkingiem na 80 samochodów i spa, reklamowanego jako inwestycja "z widokiem na zyski", blokowało w 2018 roku Starostwo Powiatowe w Zakopanem.

Apartamentowiec "Droga do Białego" w styczniu 2026 roku
Apartamentowiec "Droga do Białego" w styczniu 2026 roku
Źródło: Bartłomiej Plewnia, tvn24.pl

Inwestor odwołał się jednak do wojewody małopolskiego, którym wówczas był Piotr Ćwik, późniejszy wiceszef kancelarii prezydenta Andrzeja Dudy. Ćwik na budowę pozwolił, a deweloper mógł ruszyć z pracami.

Apartamenty z "widokiem na zyski" wyrosły u stóp Tatr. Wbrew wszystkim
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Apartamenty z "widokiem na zyski" wyrosły u stóp Tatr. Wbrew wszystkim

W 2022 roku budowa została wstrzymana przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Zakopanem. Inspektorzy uznali w trakcie kontroli, że "inwestor w sposób istotny odstąpił od warunków pozwolenia na budowę". Budynek był wyższy niż według projektu, zajął też większą powierzchnię prze dobudowanie dodatkowych słupków. PINB odnotował też, ze deweloper wybudował zbiornik przeciwpożarowych na terenie lasu i łąki.

zakopane pinb
Budowa apartamentowca w Zakopanem została wstrzymana. Szef PINB tłumaczy
Źródło: TVN24

Zielone światło mimo wątpliwości

Przez dłuższy czas na placu budowy nic się nie działo. Od czasu, gdy opisywaliśmy tę sprawę w czerwcu 2024 roku, stan obiektu pozostał bez zmian.

Inwestor miał przedstawić projekt zamienny. I tak się stało.

Apartamentowiec "Droga do Białego" w styczniu 2026 roku
Apartamentowiec "Droga do Białego" w styczniu 2026 roku
Źródło: Bartłomiej Plewnia, tvn24.pl

- Tutejszy organ, po sprawdzeniu tego projektu, stwierdził, że nie odpowiada on przepisom, w związku z tym odmówił zatwierdzenia projektu. Inwestor odwołał się do organu wyższego rzędu, który stwierdził, że projekt spełnia wymogi, zatwierdził projekt budowlany zamienny i zezwolił na wznowienie robót - powiedział tvn24.pl Jan Kęsek, szef Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Zakopanem.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
"Gdybym wiedziała, jak to będzie wyglądać, w życiu bym nie kupiła tu działki"

"Gdybym wiedziała, jak to będzie wyglądać, w życiu bym nie kupiła tu działki"

Tomasz Słomczyński
Sprzedaż dworku z programu Czarnka. Posłowie PiS "nie wiedzą, nie słyszeli"

Sprzedaż dworku z programu Czarnka. Posłowie PiS "nie wiedzą, nie słyszeli"

Polska

Zielone światło na dokończenie inwestycji dał Małopolski Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego.

Spytaliśmy kierownika PINB w Zakopanem, dlaczego według inspektorów projekt zamienny nie spełniał przepisów. - Chodziło przede wszystkim o niezgodność z planem przestrzennym. Jako że plan w tym miejscu napisany bardzo nieprecyzyjnie, zostało to zinterpretowane (przez MWINB - red.) na korzyść inwestora - wyjaśnił Jan Kęsek.

Burmistrz nie wyklucza zawiadomienia prokuratury

Burmistrz Zakopanego nie kryje oburzenia decyzją małopolskiego inspektoratu i zapowiada, że w tej sprawie zwróci się do Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego. - Wydaje nam się, że ta decyzja została wydana z naruszeniem przepisów i będziemy w tym zakresie działać. Wydanie pozwolenia na projekcie zastępczym, według naszych informacji, wynika zaświadczenia o zgodności z planem zagospodarowania przestrzennego, wystawionego przez gminę. A my niczego takiego nie wydawaliśmy - powiedział tvn24.pl burmistrz Zakopanego Łukasz Filipowicz.

Samorządowiec podkreślił, że urząd miasta zawnioskuje do Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego o informację, na jakiej podstawie została wydana decyzja.

- Jeśli nie będziemy usatysfakcjonowani, to rozważymy odwołanie i zgłoszenie do prokuratury. Nasi prawnicy przeanalizują możliwości prawne w tej sprawie - powiedział Filipowicz, który działania małopolskiego nadzoru i wojewody małopolskiego Piotra Ćwika nazywa "nadinterpretacją planu miejscowego".

zakopane inwestycja
Burmistrz Zakopanego uważa, że apartamentowiec "nie współgra z tym, na co pozwalają zapisy planu"
Źródło: TVN24

Od decyzji MWINB, która pozwala na kontynuację prac, może odwołać się jeszcze Prokuratura Okręgowa w Nowym Sączu. Takiej możliwości nie ma jednak miasto, które nie zostało przez nadzór budowlany uznane za stronę postępowania.

- Nasze wnioski o uznanie nas za stronę zostały odrzucone kilkukrotnie. Ani my, ani nasza spółka Polskie Tatry, będąca sąsiadem inwestycji, nie jest uznana za stronę tego postępowania. To co najmniej oburzające - podkreślił burmistrz Filipowicz.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Dwa ze 125 skontrolowanych nośników było legalnych
Skontrolowali 125 reklam. 123 były nielegalne. Funkcjonują "w stanie faktycznej bezkarności"
Mateusz Mżyk
Pożar kościoła w Lublinie
Po pożarze dachu świątynia grozi zawaleniem
Lublin
Ciężka płyta spadła z dachu budynku na ruchliwą ulicę
Ciężka płyta z dziewiątej kondygnacji spadła na ulicę. Kierownik ukarany mandatem
Katowice

Koniec budowy jeszcze w tym roku?

Z decyzji MWINB cieszy się szefowa budującej obiekt spółki, która w rozmowie z "Gazetą Krakowską" zapowiada zakończenie budowy w połowie 2026 roku. Iwona Kossek, prezes zarządu Air Tours Poland - Centrum Podróży Sp. z o. o. podkreśliła, że według małopolskiego nadzoru budowlanego projekt przedstawiony przez spółkę jest "prawidłowy i kompletny", a decyzja powiatowego inspektoratu była "nieprawidłowa".

- Spółka podjęła już niezbędne czynności celem powrotu na plac budowy i zamierza zakończyć prace budowlane do połowy br. Znakomita większość lokali w ramach inwestycji przy ul. Droga do Białego w Zakopanem została już sprzedana, lecz w puli spółki pozostaje nadal pewna liczba lokali dostępnych do sprzedaży – przekazała "Gazecie Krakowskiej" Iwona Kossek.

Wcześniej w odpowiedzi na nasze pytania prezes Kossek przekonywała, że "gmina dopuściła w tym terenie zabudowę usługową", a "realizowana inwestycja jest zgodna z uchwalonym przez Gminę Zakopane miejscowym planem zarówno w zakresie jej celu jak i gabarytów".

"Sky is the limit"

Przypomnijmy: Starostwo Powiatowe w Zakopanem odmówiło w 2018 roku wydania pozwolenia na budowę, uznając, że plan miejscowy dopuszcza tam jedynie odbudowę i przebudowę istniejącego obiektu. Był nim wyburzony już pensjonat Malva, wzniesiony w 1955 roku.

Plan miejscowy dopuszczał powstanie tam większego budynku, ale jego gabaryty nie mogły przekroczyć wielkości Malvy bardziej niż o 10 procent. Tym czasem - jak informował nas urząd miasta - zdaniem zakopiańskich urzędników "gabaryty obiektu znacznie przekraczają pierwotne (pensjonatu – red.) i tym samym nie stanowią odbudowy".

Podobnie uznali przedstawiciele starostwa, którzy w 2018 roku nie zgodzili się na realizację planów spółki Air Tours Poland - Centrum Podróży. Firma odwołała się wtedy do wojewody małopolskiego. Piotra Ćwika, który wydał pozwolenie na budowę.

Dlaczego? Wojewoda uznał, że co nie jest zabronione, jest dozwolone. A skoro w planie zagospodarowania przestrzennego "nie ustalono gabarytów dla nowej zabudowy", to "mógł zostać zaprojektowany nowy budynek o gabarytach większych niż poprzedni".

zakopane tig
"Trzeba ten budynek absolutnie rozebrać, dać przykład społeczny"
Źródło: TVN24

Decyzja wojewody wzbudziła na Podhalu dużo emocji. Działacze zakopiańskiego Towarzystwa Opieki nad Zabytkami im. S. Witkiewicza w 2020 roku komentowali, że przy szlaku do Doliny Białego, zaledwie 150 metrów od granicy parku narodowego, powstanie "koszmary moloch, produkujący hałas, śmieci i ruch". W związku z wątpliwościami urzędnicy wojewody pisali wprost: "z planu miejscowego wynika, że the sky is the limit" (ang. wszystko jest możliwe).

- To przedsięwzięcie budzi wątpliwości głównie ze względu na gabaryty i na ochronę krajobrazu. Nie jest dobrze, kiedy takie obiekty dominują w krajobrazie Tatr (…). Plan przewidywał pierwotnie możliwość zwiększenia gabarytu budynku, który tam stał, o 10 procent, a jest zdecydowanie więcej – komentował w rozmowie z tvn24.pl dyrektor Tatrzańskiego Parku Narodowego Szymon Ziobrowski.

zakopane tpn
Wielki apartamentowiec u bram Tatrzańskiego Parku Narodowego. Dyrektor TPN: budzi wątpliwości
Źródło: TVN24

"Wskazać należy, iż Wojewoda Małopolski badał zgodność inwestycji z obowiązującym planem miejscowym i stwierdził, iż jest ona z tym planem zgodna, czego wynikiem było wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę. Co znamienne, decyzja Wojewody Małopolskiego o udzieleniu Spółce pozwolenia na budowę była kontrolowana w trybach nadzwyczajnych przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, które uznały tę decyzję za prawidłową" – zwracała uwagę w odpowiedzi na pytania prezes zarządu Air Tours Poland - Centrum Podróży Sp. z o. o. Iwona Kossek.

Apartamentowiec "Droga do Białego" w Zakopanem
Apartamentowiec "Droga do Białego" w Zakopanem
Apartamentowiec "Droga do Białego" w Zakopanem
Źródło: TVN24
Apartamentowiec "Droga do Białego" w Zakopanem
Apartamentowiec "Droga do Białego" w Zakopanem
Źródło: TVN24
Apartamentowiec "Droga do Białego" w Zakopanem
Apartamentowiec "Droga do Białego" w Zakopanem
Źródło: TVN24
Apartamentowiec "Droga do Białego" w Zakopanem
Apartamentowiec "Droga do Białego" w Zakopanem
Źródło: TVN24
Apartamentowiec "Droga do Białego" w Zakopanem
Apartamentowiec "Droga do Białego" w Zakopanem
Źródło: TVN24
Apartamentowiec "Droga do Białego" w Zakopanem
Apartamentowiec "Droga do Białego" w Zakopanem
Źródło: TVN24
Apartamentowiec "Droga do Białego" w Zakopanem
Apartamentowiec "Droga do Białego" w Zakopanem
Źródło: TVN24
Apartamentowiec "Droga do Białego" w Zakopanem
Apartamentowiec "Droga do Białego" w Zakopanem
Źródło: TVN24
Apartamentowiec "Droga do Białego" w Zakopanem
Apartamentowiec "Droga do Białego" w Zakopanem
Źródło: TVN24
Apartamentowiec "Droga do Białego" w Zakopanem
Apartamentowiec "Droga do Białego" w Zakopanem
Źródło: TVN24
Apartamentowiec "Droga do Białego" w Zakopanem
Apartamentowiec "Droga do Białego" w Zakopanem
Źródło: TVN24

Choć spółka chce jak najszybciej zakończyć inwestycję i zacząć na niej zarabiać, to zdaniem burmistrza "budynek może mieć duże kłopoty z odbiorem", bo gmina - jak mówił nam w 2024 roku Łukasz Filipowicz - może nie być w stanie odprowadzać kanalizacji z tak dużego budynku w takim miejscu.

A co z leśną dróżką, która prowadzi do wielkiego budynku z 70 lokalami oraz 80 miejscami postojowymi? Obecnie poruszają się nią niemal wyłącznie turyści, idący do Tatrzańskiego Parku Narodowego. Według inwestora będzie ona wystarczająca do obsługi ruchu. "Spółka nie planuje jej przebudowy, nie jest to objęte zamierzeniem inwestycyjnym i pozwoleniem na budowę" - odpisała na nasze pytania prezes Iwona Kossek.

Autorka/Autor: Bartłomiej Plewnia

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Bartłomiej Plewnia, tvn24.pl

Zakopane Tatry Podhale Małopolska Nadzór Budowlany Kraków Deweloperzy
Bartłomiej Plewnia
Bartłomiej Plewnia
Dziennikarz tvn24.pl
