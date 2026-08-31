Problem kandydata. "Komisja wyborcza odrzuci z powodów formalnych sporą część zebranych przez nas podpisów"
O sprawie poinformował w poniedziałek sam Gibała. Jak wyjaśnił, na kartach zabrakło słowa "Kraków". Obecnie w miejskiej komisji wyborczej trwa weryfikacja podpisów. Dopóki nie zostanie zakończona, komisja nie udziela żadnych informacji.
Apel Gibały do wyborców
Wcześniej Łukasz Gibała w serwisie X napisał: "Komisja Wyborcza odrzuci dziś z powodów formalnych sporą część zebranych przez nas podpisów".
Jak wyjaśnił, powodem jest "zwykły ludzki błąd, na karcie nie wydrukowano słowa 'Kraków'" i "jeżeli osoba, która podpisywała się na liście, nie dopisała do swojego adresu tego słowa, Komisja odrzucała taki podpis".
Zdaniem Gibały, nie byłoby problemu z odrzuceniem prawdziwych podpisów, gdyby możliwe byłoby zbieranie ich przez mObywatela.
"Dopóki jednak nie uda się nam zmienić przepisów, które są absurdalne (do sprawdzenia list wyborców wystarcza przecież PESEL), musimy się tym przepisom podporządkować" – napisał deklarujący walkę o fotel prezydenta radny miejski, założyciel stowarzyszenia Kraków dla Mieszkańców.
Zwrócił się też do wszystkich, którzy poparli jego kandydaturę, podpisując się już na kartach, i nie są pewni, czy dopisali słowo "Kraków" przy adresie, aby uczynili to ponownie.
"Mamy szanse na to, żeby nasze miasto – o którym dobrze wiemy, jak się nazywa – zmienić na lepsze. Nie zmarnujmy tej szansy" – podsumował.
Wybory w Krakowie
Komitety wyborcze zamierzające wystawić swoich kandydatów w wyborach na prezydenta Krakowa na złożenie w miejskiej komisji wyborczej minimum 3 tys. podpisów poparcia od mieszkańców mają czas do 3 września, do godz. 16.
Przedterminowe wybory na prezydenta Krakowa odbędą się 27 września br. Walkę o fotel prezydenta Krakowa zapowiedzieli m.in.: Marian Banaś (były prezes Najwyższej Izby Kontroli), Bartosz Bocheńczak (Konfederacja), Michał Drewnicki (PiS), Łukasz Gibała (komitet Kraków dla Mieszkańców), Daria Gosek-Popiołek (Lewica), Jan Hoffman (jeden z inicjatorów majowego referendum), Michał Klimek (Konfederacja Korony Polskiej), Aleksandra Owca (Partia Razem), Monika Piątkowska (komitet Ponad Podziałami, poparcie KO i PSL), Sławomir Pietrzyk (Socjaldemokracja Polska), Marianna Schreiber (celebrytka), Łukasz Wantuch (były radny Krakowa).
Po odwołaniu Aleksandra Miszalskiego (KO) z urzędu prezydenta Krakowa, funkcję tę - do czasu wyborów nowego prezydenta - pełni dotychczasowy zastępca Miszalskiego Stanisław Kracik.