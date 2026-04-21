Kraków

Radna PiS straszy demoniczną "wizytówką" prezydenta Krakowa. Miasto reaguje

Barbara Nowak była kuratorką w latach 2016-23
Aleksander Miszalski o referendum: skupiam się na tym, co mówią mieszkańcy
Źródło: TVN24
Radna sejmiku województwa małopolskiego Barbara Nowak z PiS napisała w mediach społecznościowych, że w Krakowie ma odbyć się "konwent satanistów". Według niej, wydarzenie zaplanowano w maju w Centrum Kongresowym ICE. Nazwała je "wizytówką" prezydenta miasta Aleksandra Miszalskiego. Zarządzająca centrum Agencja Rozwoju Miasta Krakowa "stanowczo dementuje" doniesienia radnej.

"Myślicie, że wszystko wiecie o prezydencie Miszalskim? To zobaczcie co proponuje Krakowianom" - napisała w sobotę w mediach społecznościowych Barbara Nowak, radna sejmiku województwa małopolskiego z ramienia PiS oraz była małopolska kurator oświaty. Do wpisu dołączyła grafikę, przedstawiającą głowę kozła z pentagramem na czole. Rogate zwierzę zostało otoczone okręgiem z napisem "SATANIC CONVENT KRAKÓW 2026".

Grafika została podpisana: "Oto wizytówka Miszalskiego (prezydenta Krakowa - red.). Prezydenta spod ośmiu gwiazdek. Wydarzenie jest organizowane w ICE, które jest własnością miasta".

Chodzi o Centrum Kongresowe ICE - jeden z najważniejszych współczesnych budynków w mieście. Centrum mieści się przy Wiśle, bardzo blisko centrum miasta.

Barbara Nowak
Podobny wpis opublikowała na Facebooku miejska radna PiS Agnieszka Paderewska, która domagała się "natychmiastowej reakcji prezydenta" Krakowa na rzekome plany organizacji konwentu satanistów.

Nowak: to dowód, że Miszalskiego trzeba odwołać

Barbara Nowak dodała do wpisu dwa hashtagi: "#Referendum" i "#TaczkiDlaMiszalskiego". W ten sposób radna PiS nawiązała do zaplanowanego na 24 maja referendum w sprawie odwołania z funkcji prezydenta Aleksandra Miszalskiego z KO oraz rady miasta, w której Koalicja Obywatelska ma większość. Głosowanie dojdzie do skutku dzięki zaangażowaniu części ruchów miejskich, ale też działaczy prawicy, w tym przedstawicieli PiS-u i Konfederacji. Zbierali oni podpisy poparcia za organizacją referendum.

Doniesienia byłej kuratorki podłapały prawicowe media. - O tym konwencie satanistycznym w Krakowie mówi się od co najmniej kilku miesięcy i nie ma żadnej reakcji władz miasta. To jest kolejny dowód potwierdzający, że referendum za odwołaniem prezydenta i przy okazji Rady Miasta Krakowa, powinno się odbyć i zaowocować faktycznym odwołaniem Miszalskiego, bo najwyraźniej nad niczym nie panuje, nawet nad takimi sprawami - powiedziała Barbara Nowak w rozmowie z portalem wPolityce.pl.

Za wydarzenie miała odpowiadać organizacja o nazwie True Church of Satan (ang. Prawdziwy Kościół Szatana). Na Facebooku można znaleźć wydarzenie pod nazwą "Satanic Convent 2026", które ma odbyć się w dniach 21-23 maja w Krakowie. Na stronie nie podano Centrum Kongresowego ICE jako lokalizacji imprezy. Choć zainteresowanie konwentem jest znikome i nie da się kupić na nie biletów, organizatorzy chwalą się, że to "największe wydarzenie satanistyczno-okultystyczne w Polsce i jedno z najważniejszych w Europie", skierowane do "satanistów, okultystów, artystów i osób poszukujących wolności światopoglądowej". Zapowiedziano między innymi wykłady i panele dyskusyjne, a także "warsztaty rytualne", choć dokładny program wydarzenia nie jest dostępny.

Na stronie True Church of Satan, założonej w połowie ubiegłego roku, nie ma żadnych wpisów, a pod opisem samego wydarzenia od sierpnia nie ma żadnych aktualizacji. Wszystko wskazuje na to, że wydarzenie się nie odbędzie.

Operator centrum "stanowczo dementuje"

Do sprawy odniosła się Agencja Rozwoju Miasta Krakowa, która zarządza centrum kongresowym. Jak poinformowano w komunikacie, ARMK "stanowczo dementuje nieprawdziwe informacje" o tym, że w ICE ma odbyć się takie wydarzenie.

Jak powiedziała tvn24.pl Katarzyna Olesiak, prezes ARMK, twórcy konwentu satanistycznego zwrócili się w ubiegłym roku z zapytaniem o możliwość organizacji takiego wydarzenia w Centrum Kongresowym ICE. Otrzymali odmowę, ponieważ w tym samym terminie zaplanowane zostało już inne wydarzenie. Organizatorzy i tak jednak w swoich materiałach w mediach społecznościowych zaczęli informować, że wydarzenie odbędzie się w ICE.

- W październiku ubiegłego roku wystosowaliśmy do nich pismo, po którym usunęli oni miejsce realizacji tego konwentu ze swoich materiałów. Gdyby tego nie zrobili, podjęlibyśmy kroki prawne, natomiast organizator wykonał to wezwanie - wyjaśniła Olesiak.

"W razie potrzeby podejmiemy dalsze kroki prawne w celu ochrony dobrego wizerunku obiektu ICE Kraków oraz dobrego imienia jego operatora – Agencji Rozwoju Miasta Krakowa, a także w celu przeciwdziałania rozpowszechnianiu nieprawdziwych informacji" - napisała Olesiak w przesłanym naszej redakcji oświadczeniu.

Doniesienia Barbary Nowak skomentowali w mediach społecznościowych radni rządzącej koalicji. Radny Tomasz Daros określił wpis radnej "fake newsem dnia" na temat "spisku, który nie istnieje". "Publikowanie takich bzdur to nie tylko sianie paniki, to zwyczajna kompromitacja mandatu radnego. Zamiast zajmować się realnymi problemami mieszkańców, mamy próbę robienia 'egzorcyzmów' nad pustą salą konferencyjną" - napisał polityk.

Z kolei radna KO Magdalena Mazurkiewicz stwierdziła, że "kampania referendalna zaczyna dryfować w stronę politycznej groteski". "Bo skoro dziś jesteśmy już na etapie satanistycznych grafik i straszenia mieszkańców absurdami, to co będzie jutro? Plotka, że prezydent Krakowa pod włosami ukrywa znamię w kształcie 666?" - ironizowała we wpisie Mazurkiewicz.

Radna pokazała filmik po niemiecku

Radna PiS Agnieszka Paderewska, która powieliła fałszywą informację, w sobotę wieczorem usunęła swój post i napisała kolejny, w którym przyznała: "po dokładniejszym sprawdzeniu okazało się, że to fałszywka". "Ktoś od kilku miesięcy podszywa się pod miejską instytucję i próbuje pozyskać pieniądze w zbiórkach" - napisała radna. "Zawsze kieruję się prostą zasadą: działamy w prawdzie i uczciwie" - dodała, tłumacząc, dlaczego usunęła swoje wpisy.

Radna Barbara Nowak jak dotąd nie usunęła swojego postu. Odpowiadając na komentarz, w którym wytknięto jej podanie nieprawdziwej informacji, opublikowała link do nagrania w serwisie X. Na filmiku słychać głos mówiącego po niemiecku mężczyzny, zapraszającego na konwent w Krakowie. "To wydarzenie przejdzie do historii europejskiego satanizmu" - słyszymy, gdy na ekranie pojawiają się kolejne obrazki przedstawiające pentagramy. Nie ma tam jednak ani słowa na temat Centrum Kongresowego ICE.

Kim jest Barbara Nowak?

Barbara Nowak była prawdopodobnie jedną z najbardziej rozpoznawalnych kuratorek oświaty w Polsce. Podważała skuteczność szczepionek przeciwko COVID-19, nazywając je "eksperymentem", modliła się o "uzdrowienie gejów", a także powielała fake newsy o "pokojach do masturbacji" w szwedzkich przedszkolach i o aresztowaniu kanadyjskiego ucznia za twierdzenie, że są dwie płcie. Historie przedstawiane przez Barbarę Nowak zweryfikowała redakcja Konkret24. Podczas swojej kadencji w kuratorium Nowak sprzeciwiała się wywieszeniu w krakowskich szkołach preambuły do Konstytucji RP, nazywając to działanie "szkodliwym".

Barbara Nowak straciła stanowisko małopolskiej kurator oświaty
Barbara Nowak została powołana na stanowisko w kuratorium w 2016 roku przez ówczesną minister edukacji Annę Zalewską. Była jedyną kandydatką w konkursie, pozostałe podania zostały odrzucone ze względów formalnych. Zaraz po objęciu stanowiska zapowiadała, że "będzie ukierunkowywać pracę wychowawczą szkół na wychowanie patriotyczne".

Wcześniej Nowak była krakowską radną z ramienia klubu PiS, którego była wiceprzewodniczącą, a podczas V i VI Kongresu PiS (2016 i 2021 rok) była wybierana na członkinię rady politycznej partii.

Bartłomiej Plewnia
