Donald Tusk rozwiązał struktury KO w Małopolsce

Wicemarszałkini Sejmu Dorota Niedziela przekazała tvn24.pl, że uchwałą Zarządu Krajowego Koalicji Obywatelskiej z poniedziałku zostały rozwiązane struktury regionalne partii w Małopolsce. Do czasu wyłonienia nowego przywództwa powierzono jej rolę komisarza w strukturach małopolskiej KO.

Niedziela poinformowała w rozmowie z tvn24.pl, że w najbliższym czasie spotka się z działaczami lokalnych struktur. Jej zadaniem będzie przygotowanie regionu do wyborów nowych władz małopolskiej Koalicji Obywatelskiej, ale też wyborów przedterminowych na prezydenta Krakowa, planowanych na sierpień.

- Przede mną zadanie odświeżenia struktur, przeanalizowania tego, co się dzieje w małopolskich strukturach i przygotowania nowych wyborów - powiedziała.

Pytana o polityczną przyszłość Aleksandra Miszalskiego, odpowiedziała, że pozostaje on członkiem Koalicji Obywatelskiej. - Będzie brał udział w normalnych pracach. Co będzie dalej, zobaczymy. Do wyborów parlamentarnych jeszcze półtora roku - zaznaczyła Niedziela.

- Kompetencje władz regionalnych Zarządu i Rady Regionu Koalicji Obywatelskiej pełni w tej chwili zarząd Krajowy Koalicji Obywatelskiej - przekazała.

O sprawie jako pierwszy poinformował Onet.

"Miałem sygnał, że premier nie planuje żadnych zmian przed wyborami"

Decyzja premiera jest dla lokalnych działaczy niespodziewanym kubłem zimnej wody. Jeszcze przed weekendem jeden z ważnych polityków KO w regionie mówił nam, że Donald Tusk na razie "nie postawił kreski na Aleksandrze Miszalskim" i innych przedstawicielach lokalnych struktur. - Jeżeli już ma ją postawić, to dopiero po ewentualnych przegranych wyborach przedterminowych. Miałem sygnał, że premier nie planuje żadnych zmian przed wyborami - mówił nasz rozmówca.

I dodawał: - Trzeba być w polityce przygotowanym, że kara za niepowodzenie musi być poniesiona. To jest normalne.

- Mamy pełne zaufanie do byłego przewodniczącego Aleksandra Miszalskiego, natomiast ewidentnie po referendum wyborcy chcą konkretnych działań. To naturalne, by móc myśleć o dalszych wygranych, a pani komisarz Dorota Niedziela jest jedną z najmocniejszych osób w naszej partii - skomentowała w rozmowie z tvn24.pl Weronika Smarduch, posłanka KO z Podhala.

Porażka Aleksandra Miszalskiego

W niedzielnym referendum mieszkańcy Krakowa odwołali Aleksandra Miszalskiego (KO) z funkcji prezydenta miasta. Za odwołaniem opowiedziało się blisko 172 tysiące osób (prawie 98 procent), a przeciwko było blisko 4 tysiące (ponad 2 procent). Miszalski był szefem KO w Małopolsce.

Wybór ten oznacza przedterminowe wybory. Do czasu wyboru nowego prezydenta Krakowa funkcję komisarza pełni Stanisław Kracik, dotychczasowy zastępca prezydenta. Kodeks wyborczy wskazuje, że wybory przedterminowe powinny odbyć się w ciągu 90 dni od ogłoszenia wyników referendum.