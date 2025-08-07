Logo strona główna
Subskrybuj
TVN24+
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Wybory 2025
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Kraków

Będzie duży remont śmigłowca TOPR. Po awariach

|
W trakcie minionego weekendu w Tatrach ratownicy TOPR udzielili pomocy 21 osobom
Kolejna awaria śmigłowca TOPR. Zepsuł się podczas akcji
Źródło: TVN24
Sokół, śmigłowiec Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, przejdzie duży remont - dowiedział się portal tvn24.pl. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji zamierza przeznaczyć na ten cel ponad 14 milionów złotych w 2026 roku. Ma to związek z coraz częstszymi awariami śmigłowca używanego do akcji ratunkowych w Tatrach. Ratownicy czekają jednak przede wszystkim na nowy śmigłowiec. - Zaczyna nam się palić grunt pod nogami - mówią.

Do drugiej już w tym roku usterki Sokoła - śmigłowca Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego - doszło podczas wtorkowej akcji ratunkowej w rejonie Orlej Perci. Zadysponowany śmigłowiec musiał zawrócić, bo coś zaniepokoiło pilotów. Po powrocie do bazy i próbie naprawy ratownicy spróbowali wyruszyć na akcję ponownie - znów jednak musieli wrócić na lotnisko.

Ostatecznie pomoc udało się zapewnić dzięki maszynie ze Słowacji, która zabrała poszkodowanego turystę do szpitala w Zakopanem.

Sokół - śmigłowiec ratunkowy TOPR
Sokół - śmigłowiec ratunkowy TOPR
Źródło: Shutterstock

W środę po południu Sokół został naprawiony i wrócił do służby. To jednak nie pierwszy raz w tym roku, kiedy doszło do usterki. Wcześniej śmigłowiec został uziemiony na dłuższy czas w czerwcu, kiedy lądował awaryjnie w Nowym Targu. Na czas naprawy do Zakopanego został skierowany śmigłowiec wojskowy.

Remont śmigłowca TOPR. MSWiA podaje plan

Jak poinformowało tvn24.pl Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, w 2026 roku i kolejnych latach planowany jest "duży remont" śmigłowca TOPR. Tylko w przyszłym roku koszt inwestycji ma przekroczyć 14 milionów złotych.

"MSWiA podejmuje aktywne działania w kwestii zapewnienia sprawności śmigłowca Sokół. Rocznie na jego utrzymanie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przeznacza sześć milionów złotych" - zaznaczyło biuro prasowe resortu w odpowiedzi na nasze pytania.

Generalny remont Sokoła może wiązać się z uziemieniem śmigłowca na dłuższy czas. Na przełomie 2014 i 2015 roku maszyna przeszła podobne naprawy, które wówczas kosztowały resort siedem milionów złotych. Śmigłowiec nie mógł być jednak wykorzystywany przez dziewięć miesięcy - tyle trwały prace modernizacyjne w zakładach lotniczych PZL-Świdnik.

"Lata Sokoła są policzone". Kiedy nowy śmigłowiec dla TOPR?

Ministerstwo nie odniosło się jednak do naszych pytań dotyczących zakupu nowej maszyny dla TOPR, czego domagają się ratownicy. Władze TOPR informowały wcześniej, że remont śmigłowca mógłby pozwolić mu na służbę do około 2030-2032 roku - w tym czasie miałaby zostać kupiona nowa maszyna, na której będą szkolić się ratownicy i piloci.

Choć maszyny typu Sokół nie są już produkowane, to mają być serwisowane do 2035 roku.

Jak informowaliśmy w czerwcu, obecnie procedowana jest przetargowa ścieżka zakupu śmigłowców dla Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Koszt jednej maszyny szacowany jest na 80 milionów złotych. TOPR liczy, że również dla ratownictwa górskiego uda się znaleźć śmigłowiec. Taka wyspecjalizowana maszyna jest jednak zwykle droższa od tych, którymi dysponuje LPR. Mowa o kosztach sięgających nawet 150 milionów złotych.

- Śmigłowiec do ratownictwa górskiego musi mieć specjalne wyposażenie i zupełnie inne możliwości niż maszyny do działań miejskich. Jesteśmy gotowi do działania, mamy ludzi i kompetencje. Potrzebujemy tylko sprawnej maszyny, która pozwoli nam bezpiecznie nieść pomoc - mówił nam Jan Krzysztof, naczelnik TOPR.

W sierpniu, po drugiej już usterce, ratownik dyżurny TOPR Marcin Józefowicz powiedział dziennikarzom, że nowy śmigłowiec jest bardzo potrzebny. - Zegar tyka, kalendarz swoje pokazuje. Miesiące czy lata Sokoła są policzone, kończą się. Wdrożenie nowego sprzętu będzie na pewno kosztować dużo pieniędzy, dużo czasu i energii (...). Tego czasu dużo nie zostało, a dużo jest do zrobienia. Zaczyna się nam palić grunt pod nogami - ocenił Józefowicz.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
"To zjawisko trwa krótko, dlatego warto się pospieszyć"

"To zjawisko trwa krótko, dlatego warto się pospieszyć"

METEO
Nie żyje polski turysta. Spadł ze szlaku w słoweńskich górach

Nie żyje polski turysta. Spadł ze szlaku w słoweńskich górach

Świat

W razie usterki pomogą Słowacy i wojsko

MSWiA podkreśla, że jak na razie Sokół jest sprawny i gotowy do użycia.

"Podkreślamy, że priorytetem MSWiA jest zapewnienie ciągłości działań ratowniczych w górach. Gotowość niesienia takiej pomocy jest zawsze zagwarantowana, a TOPR popisało stosowne umowy ze stroną słowacką, która w razie potrzeby zapewnia dodatkowe wsparcie. Ponadto wsparcie w zakresie ratownictwa górskiego z użyciem śmigłowca może być udzielane przez MON" - podkreślono w odpowiedzi na pytania tvn24.pl.

TVN24 HD
Dowiedz się więcej:

TVN24 HD

Na żywo

Autorka/Autor: Bartłomiej Plewnia

Źródło: tvn24.pl, TVN24

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Udostępnij:
TAGI:
MałopolskaTOPRTatryŚmigłowiecRatownictwo MedyczneGóryWypadki w górach
Bartłomiej Plewnia
Bartłomiej Plewnia
Czytaj także:
Ozzy i Jack Osbourne
Jakim był ojcem? Syn Ozzy'ego Osbourne'a przerywa milczenie
Kultura i styl
tabletki pastylki lekarstwa shutterstock_2476975989
Zamieszanie w aptekach. Popularny lek przeciwbólowy - na receptę, czy bez?
Piotr Wójcik, Anna Bielecka
Kim Kardashian na otwarciu sklepu Skims w Nowym Jorku
Kim Kardashian sprzedaje opaski wyszczuplające twarz. Ortodontka ostrzega
Zuzanna Kuffel
Policyjny motocykl (zdjęcie ilustracyjne)
"Potrąciła wyprzedzającego ją policjanta na motocyklu". Trafił do szpitala
WARSZAWA
Szpiglasowa Przełęcz - zdj. ilustracyjne
Turysta spadł ze skalnej ściany. Tragedia w Tatrach
Kraków
Donald Tusk
Tusk odwiedził Jadwigę. To ona drąży najdłuższy tunel w Polsce
BIZNES
Donald Trump i Władimir Putin w 2017 roku
Putin ma się spotkać z Trumpem. Wskazał możliwe miejsce
Świat
Bocian zaplątał się w linie energetyczne. Pomogli strażacy
Bocian zaplątał się w linie energetyczne. Pomogli strażacy
Łódź
Czy lampy do utwardzania lakierów mogą powodują czerniaka? Warto się zabezpieczyć kremem lub rękawiczkami
Czerniak, zakażenia, kurzajki. U kosmetyczki mogą czyhać zagrożenia
Zuzanna Kuffel
Pożar lasu nieopodal miasta Vila-real
Co czwarty pożar wybuchł w wyniku podpalenia
METEO
Lekarz o przyczynach wypadków na hulajnogach (zdj. ilustracyjne)
Jechał hulajnogą, po wypadku trafił do szpitala. Szukają świadków
WARSZAWA
Do kolizji doszło na ulicy Sikorskiego w Szczecinie
Ze słuchawkami na uszach wjechał na tory. Uderzył go tramwaj. Nagranie
Szczecin
Konkret24. "Sprawiedliwość staje się fikcją"? Na pewno nie przyspieszyła
"Sprawiedliwość staje się fikcją"? Sprawdzamy, czy przyspieszyła
Jan Kunert
shutterstock_2371508757
WIG przebił nową barierę
BIZNES
Nietrzeźwy mężczyzna spadł na tory SKM. Wstrzymano ruch pociągów
Nietrzeźwy mężczyzna spadł na tory. Wstrzymano ruch pociągów
Trójmiasto
pap_20231221_1LV
"Bardzo trudne" zadanie Cenckiewicza
Polska
Opublikowali klip, który ma być przestrogą
Tam tonie najwięcej osób. Służby apelują: pomyśl, zanim sięgniesz dna
Olsztyn
Polscy siatkarze nie przestają zachwycać
Po złocie Polaków. "Nasza siatkówka ma słaby punkt. Nawet wielką wyrwę"
Rafał Kazimierczak
Tragiczny wypadek na Trasie Łazienkowskiej
Straciła męża, była ciężko ranna. "Pamiętam, jak krzyczałam"
WARSZAWA
Chłopca namierzył patrol policji
Dziadek nie zauważył, że sześciolatek wyszedł z domu. Chłopca szukała policja
Łódź
imageTitle
Czarny sen się ziścił. Lider Tottenhamu opuści większość sezonu
EUROSPORT
Brad Pitt z rodzicami w 1997 roku
"Nie byliśmy jeszcze gotowi na twoje odejście"
Kultura i styl
Rzeka Whanganui Nowa Zelandia
Nałożą opłaty na zagranicznych turystów. Na liście cztery atrakcje
BIZNES
Skrajnie niebezpieczna sytuacja na autostradzie A2 pod Łodzią
Jechał autostradą w ulewę. Przed maską nagle zobaczył pachołki
Łódź
Upał
Gdzie w weekend może doskwierać nam upał?
METEO
Na miejscu pracowały cztery zastępy straży pożarnej
Uderzył w bok ciągnika z naczepą. Dwie osoby ranne
Łódź
imageTitle
Nowe przepisy we Włoszech. Spadek jednoznaczny z obniżeniem kontraktu
EUROSPORT
Donald Trump i Narendra Modi
Relacje w punkcie krytycznym. Czy wszystko już stracone?
BIZNES
chiny
Most nagle się zerwał, wszyscy turyści spadli. Co najmniej pięć ofiar śmiertelnych
Świat
Andrzej Duda i Karol Nawrocki pozują do wspólnego zdjęcia, sierpień 2025.
Konto prezydenta w archiwum na X
Polska
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica