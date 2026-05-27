Wypadł orzeł, Wiktoria umarła. Wyrok sądu apelacyjnego

Wyrok dla Mateusza H.
Prokuratura jest zadowolona z wyroku
Sąd Apelacyjny w Katowicach utrzymał wyrok dożywotniego więzienia dla Mateusza H., oskarżonego o zgwałcenie i zabójstwo 18-letniej Wiktorii. Mężczyzna w chwili popełnienia zbrodni miał 19 lat. W więzieniu spędzi co najmniej 40.

Wyrok zapadł w środę przed Sądem Apelacyjnym w Katowicach. Zgodnie z decyzją sądu H. po 40 latach kary będzie mógł ubiegać się o warunkowe zwolnienie, ze środkiem zapobiegawczym w postaci pobytu w zakładzie psychiatrycznym. 

- W ocenie prokuratury wyrok jest słuszny i sprawiedliwy. Utrzymana przez sąd kara dożywotniego pozbawienia wolności z możliwością warunkowego zwolnienia dopiero po 40 latach jest karą sprawiedliwą z uwagi na ciężar gatunkowy przestępstwa, które popełnił oskarżony - powiedziała po rozprawie Barbara Wilmowicz z Prokuratury Rejonowej w Tarnowskich Górach.  

Opole

Skazany na dożywocie

W pierwszej instancji proces Mateusza H. ruszył na początku 2025 roku. Rozprawy były jawne. 4 czerwca sędzia skazała oskarżonego na dożywocie z artykułu 148 paragraf 2 Kodeksu karnego w związku z artykułem 197, czyli zgwałceniem.

Sędzia podkreślała wtedy brak jakiegokolwiek motywu działania sprawcy. Na mocy tego wyroku oskarżony mógłby się ubiegać o przedterminowe zwolnienie po 40 latach.

Od tego wyroku do sądu wpłynęły dwie apelacje. Prokuratura wniosła jedynie o to, aby orzeczona kara odbywała się w warunkach środka zabezpieczającego - w zakładzie psychiatrycznym.

Z kolei obrona H. podnosiła w apelacji, że sąd przypisał mu działanie w wyniku motywacji zasługującej na szczególne potępienie. Taki czyn jest zagrożony surowszą karą. Tymczasem obrona chce, aby oskarżony odpowiadał za zwykłe zabójstwo.

Według obrońcy, nie wzięto również dostatecznie pod uwagę młodego wieku Mateusza H., który w chwili popełnienia zbrodni miał 19 lat. Dlatego obrona powołała się na artykuł 54 Kodeksu karnego, który mówi o tym, że kara dla młodocianego powinna "wychowywać sprawcę".

Rzucił monetą. Wypadł orzeł, więc zabił

Do zabójstwa doszło 12 sierpnia 2023 roku w Radzionkowie (Śląsk). Mateusz H. miał 19 lat, Wiktoria miała mieć 19. urodziny za miesiąc. Była sobota rano w Katowicach. Nie znali się wcześniej. Wsiedli do tego samego autobusu. Każdy wracał do swojego domu. Wiktoria - z dyskoteki do Bytomia, Mateusz - z pracy, z nocnej zmiany do Radzionkowa.

Autobus jechał do Tarnowskich Gór przez Bytom, gdzie można przesiąść się do Radzionkowa. Wiktoria miała tu wysiąść, ale zasnęła w autobusie i przespała swój przystanek. Mateusz też nie wysiadł. Oboje wysiedli dopiero na końcu trasy, na dworcu w Tarnowskich Górach.

Tam uchwyciły ich kamery monitoringu. Wiadomo, że ze sobą rozmawiali. H. zeznał, że zaprosił Wiktorię do siebie, żeby doszła do siebie po całonocnej imprezie. Pojechali razem autobusem do Radzionkowa. Ze śledztwa wynika, że do mieszkania mężczyzny poszła dobrowolnie.

Małgorzata Goślińska

Według zeznań oskarżonego, kobieta zasnęła na łóżku w jego mieszkaniu. Miał ją obudzić za godzinę. Jak mówił w sądzie, po kilku godzinach rzucił monetą. Postanowił, że jak wypadnie orzeł, to ją zabije. Wypadł orzeł.

Najpierw próbował pozbyć się ciała zamordowanej kobiety. Ostatecznie tego samego dnia poinformował o zbrodni swoich bliskich i dyspozytora numeru 112. Ale ukrywał się do następnego dnia, do niedzieli rano, kiedy został zatrzymany na terenie ogródków działkowych w Radzionkowie.

Źródło: tvn24.pl, PAP



Anna Winiarska



