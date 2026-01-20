W poniedziałek wieczorem naczelnik eksploatacji PKP zgłosił służbom niebezpieczne zdarzenie na torach przy ulicy 73 Pułku Piechoty w Katowicach.
Pociąg towarowy i lokomotywa na jednym torze
Na miejsce od razu udali się policjanci. - Na jednym torze znalazła się lokomotywa oraz skład pociągu towarowego. Na miejscu byli policjanci, którzy prowadzili czynności w obecności komisji kolejowej. Ze wstępnych ustaleń wynika, że do zdarzenia doszło w wyniku błędu ludzkiego. Nic nie wskazuje, aby na miejscu doszło do jakiegoś celowego działania - przekazał w rozmowie z tvn24.pl młodszy aspirant Dominik Michalik z Komendy Miejskiej Policji w Katowicach. Funkcjonariusze wyjaśniają szczegółowe okoliczności zdarzenia pod nadzorem prokuratury.
