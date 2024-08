Trwa natarcie wojsk ukraińskich na obwód kurski w Rosji. - To pierwszy atak na terytorium Rosji od czasu II wojny światowej - powiedział Marcin Wrona w programie "Rozmowy na szczycie" w TVN24 GO. Zdaniem korespondenta "Faktów" akcja sił ukraińskich w Rosji "bardzo mocno uderzyła w obraz Władimira Putina". - Ukraina pokazała opinii międzynarodowej, że potrafi wpłynąć na to, co się dzieje na froncie, że potrafi zmienić narrację - dodał. - Ukraina przede wszystkim pokazała, że nie jest chłopcem do bicia i nie będzie ciągle bezkarnie przyjmować ciosów - podkreślił Jacek Stawiski. Tłumaczył, że akcja została "przeprowadzona przez doborowe jednostki ukraińskie". - Rosjanie zostali zaskoczeni - dodał. Następnie Stawiski powiedział, że "wszystkie światowe media mówią o tym, że Rosja poniosła porażkę". - Nie tylko w oczach Zachodu obraz Rosji dalej się pogarsza. Pokazano, że jest to kolos na glinianych nogach - dodał Stawiski. Gospodarze programu odnieśli się także do odwołanego koncertu Taylor Swift z powodu zagrożenia atakiem terrorystycznym oraz do kampanii wyborczej w USA.



