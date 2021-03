Biden-Putin. "Prezydent USA mocno zaznaczył, że Rosja nie może liczyć na taryfę ulgową"

Joe Biden nazywa Putina "zabójcą" i dodaje, że rosyjski przywódca "nie ma duszy". Putin odpowiada: "życzę zdrowia" i przywołuje znane z podwórka, dziecięce powiedzenie: "kto się przezywa, tak samo się nazywa". W związku z wypowiedzią Bidena Moskwa pilnie wezwała swojego ambasadora w USA na konsultacje do kraju. Czy słowna przepychanka przywódców światowych mocarstw to zapowiedź większego kryzysu? Jak stosunki z Kremlem będzie chciała kształtować nowa amerykańska administracja? - Myślę, że dzisiaj mamy otwarcie nowej relacji i Biden mocno zaznaczył, że Rosja nie może liczyć na taryfę ulgową, jaką - w moim przekonaniu - stosował Trump w stosunku do Rosji - ocenił w programie "Horyzont" generał Mirosław Różański. Z redaktorem naczelnym TVN24 BiS Jackiem Stawiskim dyskutowali też o tym, czy zacieśnianie współpracy między Rosją a Chinami zagraża USA, a także o pozycji Polski w Europie i NATO.