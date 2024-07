Duet Trump-Vance. "To straszliwa wiadomość dla Europy"

W Milwaukee odbyła konwencja krajowa Partii Republikańskiej, na której Donald Trump został formalnie wybrany na kandydata republikanów na prezydenta USA. Trump wybrał senatora J.D. Vance'a ze stanu Ohio jako kandydata na wiceprezydenta. - To straszliwa wiadomość dla świata, a przede wszystkim dla Europy - ocenił Tomasz Zalewski (publicysta "Polityki") w programie "Horyzont" w TVN24 BiS. Gość Jacka Stawiskiego przedstawił biografię i poglądy kandydata na wiceprezydenta. Wyjaśnił, że początkowo Vance "występował przeciwko Trumpowi, porównywał go z Hitlerem". - Tymczasem, kiedy Trump niespodziewanie wygrał wybory i został prezydentem, Vance zrobił kolosalną woltę i okazał się jednym z największych sojuszników Trumpa - mówił Zalewski. Dodał, że Vance promuje nacjonalistyczny populizm. - On jest takim Trumpem bez wad. Prezentuje podobną ideologię, ale w jego biografii jest wszystko, co kochają Amerykanie - służba w wojsku, awans z biedy do klasy wyższej, studia na elitarnym uniwersytecie i ogromny patriotyzm w odmianie nacjonalizmu, który na arenie międzynarodowej zamienia się w amerykański egoizm - tłumaczył Zalewski. Przypomniał również, że Vance po rosyjskiej inwazji na Ukrainę powiedział, że jego nie obchodzi, co się na Ukrainie dzieje i wielokrotnie występował przeciwko dalszej pomocy. - Awans Vance'a jest złowrogi, tym bardziej że Trump się z nim liczy i będzie słuchał jego rad - stwierdził Zalewski.