Susza w Europie. Katastrofa na własne życzenie

Rok 2020 był najcieplejszym rokiem, jaki kiedykolwiek zarejestrowano w Europie. Czwarta fala upałów z rzędu spowodowała wysychanie gleby na głębokości kilku metrów w wielu regionach. Jest to zjawisko, które znamy tylko na pustyniach. Naukowcy potwierdzają, że Europa doświadcza suszy i że będzie to miało drastyczne konsekwencje dla rolnictwa, lasów, klimatu i naszego życia. Dokument pokazuje sposoby walki z suszą na poziomie politycznym i społecznym. Jakie działania naukowe, rolnicze i leśne są możliwe? Czy lobby rolnicze z dotacjami unijnymi dla dużych przedsiębiorstw zaostrza problem? Czy może to być w ogóle jedna z przyczyn? Zamiast unijnych dopłat do gruntów naukowcy i organizacje pozarządowe domagają się polityki rolnej, która koncentruje się na zrównoważonym rozwoju. Film przedstawia projekty naukowe, rolnicze i leśne oraz niezależne inicjatywy w Niemczech, Francji, Hiszpanii i Rumunii, które mają na celu walkę z suszą.