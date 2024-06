Polacy szturmują Miami. Domy tańsze niż nad polskim morzem

Czy w Miami można znaleźć niższe ceny nieruchomości niż nad Bałtykiem? - Oczywiście, że można. Wszystko zależy, jakie mamy oczekiwania i czego szukamy - mówiła w programie "Byk i Niedźwiedź" Agata Arakel (agentka nieruchomości w Miami). Dodała, że "jeżeli nam nie zależy na widoku z tarasu to jak najbardziej". Pytana o zainteresowanie Polaków, Arakel wskazała, że "ostatnio były robione badania przez zrzeszenie brokerów w Miami i jedną z pierwszych nacji, które kupują, są Polacy". - Zawsze byliśmy na pozycji ósmej, dziewiątej. Teraz jesteśmy w pierwszej trójce. Miami stało się bardzo popularne w Polsce - wskazała. Mówiąc o tym, jak bardzo skomplikowana jest procedura kupna i sprzedaży nieruchomości, zaznaczyła, że "jeżeli ma się dobrego agenta, a w Miami kupuje się przez agentów, nie bezpośrednio, to jest to bardzo prosta transakcja". - Jeżeli jest to transakcja gotówkowa, potrafimy ją zamknąć w dwa tygodnie, trzy maksymalnie. Jeżeli jest kredyt, trwa to do około dwóch miesięcy - tłumaczyła agentka nieruchomości. Agata Arakel podkreśliła jednak, że "Miami jest bardzo specyficznym rynkiem, tam nie można nic przewidzieć". - W zeszłym roku w czerwcu ceny były bardzo wysokie, w tym roku są niższe. Co będzie za rok, tego nie wiemy - wspomniała.