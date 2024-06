Niektóre z nich są już elektrośmieciami. "Te samochody nie będą służyć po 20 lat"

Spalinowy czy elektryczny - jaki samochód jest lepszy? Na to pytanie odpowiedzi szukali goście Jana Niedziałka w programie "Byk i niedźwiedź" w TVN24 BiS. - Są samochody elektryczne, które mają przyspieszenie do setki o wartościach takich, jak Formuła 1 - zachęcał Norbert Cała (Techlove). Tłumaczył, że samochody elektryczne nie tylko odzyskują energię, hamując silnikiem, ale także tym samym zmniejszają zanieczyszczenie pyłem z klocków hamulcowych. Podkreślił także rozwój technologii baterii. - Baterie starzeją się dużo wolniej - dodał. Tymczasem Kacper Jeneralski z TVN Turbo mówił, że z punktu widzenia kierowców elektrycznych samochodów te z pierwszych generacji dziś "są już elektrośmieciami", a ich właściciele "płacili za to, że testują technologię". - One nie będą służyły po dwadzieścia lat, jak niektóry samochody spalinowe, ponieważ były urządzeniami niedoskonałymi - opowiadał Jeneralski. Wskazał, że problem leży po stronie ceny baterii. - Ponieważ wykorzystuje pierwiastki, które są trudne w pozyskaniu - mówił. Dodał, że polskich kierowców, kupujących głównie samochody używane, zniechęcać do elektryków może właśnie perspektywa kosztu naprawy baterii.