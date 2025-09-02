Logo strona główna
Fakty

WF staje się jednym z najważniejszych przedmiotów. MEN bardzo źle ocenia kondycję fizyczną uczniów

|
WF
WF staje się jednym z najważniejszych przedmiotów. MEN bardzo źle ocenia kondycję fizyczną uczniów
Źródło: Adrianna Otręba/Fakty TVN
Wychowanie fizyczne po nowemu. To kolejna zmiana w szkołach - WF staje się jednym z najważniejszych przedmiotów. Wynika to z tego, że "poziom kompetencji ruchowych młodych ludzi znacząco się pogorszył" - jak powiedział rzecznik prasowy Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Choć z pozoru nic się nie zmieniło, to jednak jest już WF po nowemu. - Przestaje być dodatkiem do szkoły. WF staje się jednym z najważniejszych przedmiotów w szkole - stwierdziła Danuta Kozakiewicz, dyrektorka Szkoły Podstawowej nr 103 w Warszawie.

To wszystko za sprawą nowej podstawy programowej. Stoi za nią zespół, w którym znaleźli się nie tylko nauczyciele, ale także Monika Pyrek czy Otylia Jędrzejczak. Potrzebne były konkretne i zdecydowane działania - słyszymy w MEN - tak, żeby uatrakcyjnić WF i zwiększyć na nim frekwencję.

Taniec - nowy dział w podstawie programowej WF-u

- Poziom kompetencji ruchowych młodych ludzi, zwłaszcza w wieku 7-14 lat, znacząco pogorszył się - oświadczył Piotr Otrębski, rzecznik prasowy Ministerstwa Edukacji Narodowej. - Jeśli nic nie zrobimy, to będziemy lecieć z kondycją fizyczną na łeb na szyję, już jest bardzo źle - ocenił prof. Bartosz Molik, rektor Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie.

Może dzieci do ruchu zachęci taniec? To nowy, osobny dział. "Dowolny układ taneczny w oparciu o własną ekspresję ruchową" - to propozycja dla czwartoklasistów. W licem jest już step touch czy grape vine, czyli kroki aerobiku. Na WF-ie uczniowie dowiedzą się też więcej o ćwiczeniach oddechowych. Oczywiście, wśród działów są też ćwiczenia ogólnorozwojowe, lekkoatletyka i gry zespołowe.

Nowa podstawa programowa WF-u
Nowa podstawa programowa WF-u
Źródło: zpe.gov.pl

Ponadto uczniowie z klas VII-VIII będą mogli poznać ćwiczenia, które pojawią się w trakcie rekrutacji do służb mundurowych. W szkołach ponadpodstawowych będzie to już punkt obowiązkowy.

Ważne jest podejście uczniów do WF-u

Artur Lauterbach, nauczyciel WF-u w Szkole Podstawowej nr 103 w Warszawie, uważa, że nowa podstawa programowa może pomóc w polepszeniu kondycji fizycznej młodzieży. Kluczowe jest odpowiednie motywowanie uczniów. - My mamy zachęcać, jak najbardziej. Nie jesteśmy tylko od tego, żeby oceniać - podkreślił.

- Podstawa programowa aż tak drastycznie się nie zmieniła. Być może chce zmienić podejście do lekcji wychowania fizycznego - ocenił Krzysztof Ponikowski, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 8 w Szczecinie, nauczyciel WF-u.

- Więcej lekcji będziemy starali się realizować na świeżym powietrzu - powiedział Krzysztof Marciniak, nauczyciel WF-u w Szkole Podstawowej nr 173 w Łodzi.

- Myślę, że nie jest to skok, ale krok do przodu - skomentował Kamil Biegański, trener biegania i nauczyciel. W klasach I-III wychowanie fizyczne prowadzi nadal nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej. Wuefista może je prowadzić, ale nie musi. Zdaniem Kamila Biegańskiego powinni to być wuefiści.

Od teraz w najmłodszych klasach podstawówki będą też obowiązkowe testy sprawnościowe. Dotychczas przechodzili je tylko starsi uczniowie.

Źródło: Fakty TVN

Źródło zdjęcia głównego: Fakty TVN

SzkoładzieciMłodzieżEdukacjaSportMinisterstwo Edukacji i NaukiZdrowie
Adrianna Otręba
Adrianna Otręba
Reporterka "Faktów" TVN. Z TVN i TVN24 związana od 2014 roku. Do zespołu reporterskiego "Faktów" dołączyła na początku 2024 roku.
