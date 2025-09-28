Logo strona główna
Subskrybuj
TVN24+
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Fakty

Prawo aborcyjne wciąż nie zostało zliberalizowane. "Dalej rządzą konserwatyści"

|
Prawo aborcyjne wciąż nie zostało zliberalizowane
Prawo aborcyjne wciąż nie zostało zliberalizowane. "Dalej rządzą konserwatyści"
Źródło: Katarzyna Górniak/Fakty TVN
Nic się nie zmieniło - mówi wiele Polek w Światowym Dniu Bezpiecznej Aborcji. Potwierdza to najnowszy raport dla Parlamentu Europejskiego. Kobiety, które protestowały na ulicach za czasów PiS-u, oczekiwały, że Koalicja 15 października dokona zmian w prawie, które ułatwią dostęp do aborcji.

28 września obchodzimy Światowy Dzień Bezpiecznej Aborcji. W najnowszym Europejskim Atlasie Polityki Aborcyjnej Polska jest w kolorze ciemnoczerwonym, w ogonie Europy. Ponownie.

- Nie zmieniło się najbardziej restrykcyjne prawo aborcyjne, jakie jest w Europie - skomentował dr Maciej Jędrzejko z Kliniki Ginekologii, Położnictwa i Ginekologii Onkologicznej Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego im. prof. K. Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Europejski Atlas Polityki Aborcyjnej 2025
Europejski Atlas Polityki Aborcyjnej 2025
Źródło: Fakty TVN

Koalicja 15 października nie zliberalizowała prawa aborcyjnego

W tym samym rankingu, cztery lata temu, Polska też była na ciemnoczerwonym końcu. Tyle, że wtedy rządziło Prawo i Sprawiedliwość, a teraz nie rządzi. - Dalej rządzą konserwatyści - oceniła dr Gizela Jagielska, ginekolożka z Powiatowego Zespołu Szpitali w Oleśnicy.

- To jest wina parlamentarzystów i parlamentarzystek, które zasiadają w polskim Sejmie - stwierdził poseł Nowej Lewicy Tomasz Trela.

Członkowie parlamentu chętnie obwiniają prezydenta, niezależnie od tego, kto nim akurat jest. - Nawrocki był przedstawicielem PiS-u. PiS było tą formacją, która chciała wsadzać kobiety do więzienia - powiedział Bartosz Arłukowicz, eurodeputowany PO,

Zaś obecnie rządząca formacja kobietom obiecywała, że tym razem będzie inaczej. - Jeżeli od samego początku koalicja nie jest w stanie się porozumieć w tym temacie, to znaczy, że w mojej osobistej ocenie oszukuje kobiety - uznał dr Maciej Jędrzejko.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Za treść banera odpowiada Fundacja Życie i Rodzina. To organizacja Kai Godek
Baner fundacji Kai Godek o "normalizacji zboczeń" zawisł przy szkole. Na ogrodzeniu plebanii
Bartłomiej Plewnia
Tomasz Siemoniak, Izabela Leszczyna, Hanna Wróblewska, Czesław Siekierski, Jakub Jaworowski, Adam Bodnar - ministrowie, którzy pożegnali się z resortami podczas rekonstrukcji rządu
Odeszli z ministerstw, a obietnic nie zrealizowali. Których?
Michał Istel, Gabriela Sieczkowska
Maria Kubisa
Agenci CBA weszli do gabinetu ginekologicznego i zabrali dane pacjentek. Koniec śledztwa
Szczecin

W Europie Zachodniej aborcja jest coraz bardziej dostępna

Przez cztery lata, które upłynęły od publikacji poprzedniego rankingu, gdy w Polsce z grubsza nie zmieniło się nic, w zachodniej Europie prawo do aborcji było rozszerzane.

- Dopuszcza się przerywanie ciąży tak zwaną telemedycyną, to znaczy poprzez przepisanie tabletek zdalnie i przyjęcie ich w domu. (...) Norwegia, Dania wydłużają limit przerywalności ciąży bez wskazywania przyczyny. Francja wpisuje dostępność aborcji do konstytucji - wymieniła Antonina Lewandowska, koordynatorka rzecznictwa krajowego Fundacji "Federa".

Polska potrzebujące kobiety wyrzuca poza system. - Zakaz aborcji nie likwiduje aborcji. 50 procent ciąży w tej chwili w Polsce to są ciąże przypadkowe czy wpadkowe, z tego aż 15 procent to są ciąże niechciane. I zdecydowana większość tych ciąży jest usuwana - przekazał dr Maciej Jędrzejko.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Szpital w Oleśnicy
Uwięzili ginekolożkę, zarzuty po wydarzeniach w szpitalu w Oleśnicy
Wrocław
kubek czekolada rece shutterstock_2237221025_1
Straciła ciążę po wypiciu gorącej czekolady
Świat
Władysław Kosiniak-Kamysz, Katarzyna Kotula
"Kotuli zależy, żeby ta sprawa ruszyła". Ma się zgodzić na warunki ludowców
Polska

Zmian w prawie aborcyjnym "nie będzie, nie ma się co oszukiwać"

Rząd próbował regulować system na bazie obowiązujących przepisów. - Rankingi swoją drogą, ale wiele rozwiązań pani ministrze Leszczynie udało się wprowadzić, zarówno jeśli chodzi o opiekę okołoporodową, jak i procedury przerywania ciąży - zauważyła Agnieszka Pomaska, posłanko PO.

Jeśli jednak chodzi o zmianę prawa, premier sprawę zamknął rok temu. - Nie będzie, nie ma się co oszukiwać - powiedział w sierpniu 2024 roku Donald Tusk.

Sejmowa komisja, która miała się tym zająć, też od roku się nie spotkała. - Cały czas polski Sejm jest dużo bardziej konserwatywny niż polskie społeczeństwo - oceniła Dorota Łoboda, przewodnicząca sejmowej Komisji Nadzwyczajnej ds. Przerywania Ciąży, posłanka PO.

Także w kolejnych latach Polska swoje stałe miejsce w rankingu ma zapewnione. - Niżej niż ostatnie miejsce nie możemy spaść - zauważyła dr Gizela Jagielska.

Źródło: Fakty TVN

Źródło zdjęcia głównego: Fakty TVN

Udostępnij:
TAGI:
AborcjaKobietyprawoKoalicja 15 października
Katarzyna Górniak
Katarzyna Górniak
Czytaj także:
"Złoty spacer seniora" - to akcja w Kołobrzegu, z której można brać przykład
Sami nie mogą wyjść na spacer. Ta akcja to zmienia
Renata Kijowska
Donald Trump
Pilne spotkanie generałów, niespodziewana decyzja Trumpa. "Najwyższy czas, żeby ktoś to zrobił"
Świat
Donald Tusk na konferencji prasowej w Sejmie
"Donald Tusk wiedział". Co powiedział ministrom
Polska
Policja
Zakazy nie działają. Minister chce "dopingować" sądy
Marzanna Zielińska
imageTitle
Świątek zmieniła podejście. "Za dużo myślałam o pierwszym miejscu"
EUROSPORT
Mołdawia. Głosowanie w wyborach parlamentarnych
Mołdawia zakończyła "najważniejsze w historii" głosowanie. Pierwsze wyniki
Świat
imageTitle
Wystarczyło pięć minut. Szymański znów z golem
EUROSPORT
imageTitle
Liverpool wypłacił rodzinie zmarłego Joty pozostałość jego kontraktu
EUROSPORT
Przemysław Czarnek, Patryk Jaki, Jacek Sasin, Tobiasz Bocheński
"Usłyszałam w PiS”. Zdjęcie, które wywołało mnóstwo pytań
Polska
Arizona
"To była prawdziwa katastrofa"
METEO
imageTitle
Głowa nie od parady. Lewandowski trafił jak za najlepszych lat
EUROSPORT
Pojazdem typu "buggy" podróżowały cztery osoby
Wypadek w lesie, cztery osoby ranne
WARSZAWA
imageTitle
Arsenal odwrócił losy meczu w samej końcówce. Obrońca bohaterem
EUROSPORT
GettyImages-2237611643aa
Decydujący strzał Lewandowskiego. Barcelona nowym liderem
EUROSPORT
Agnieszka Holland
Holland o "kruszejących wartościach". "Rezygnujemy z nich szalenie łatwo"
Polska
imageTitle
Ważna wygrana Legii. Kryzys Pogoni pogłębia się
EUROSPORT
Martwy wieloryb zaplątany w sieć - zdjęcie poglądowe
Niepokojące dane. Wieloryby stoją w obliczu zagrożenia
METEO
Tang Renjian
37 milionów dolarów łapówki. Kara śmierci w zawieszeniu dla byłego ministra
Świat
Strażnicy graniczni na Lotnisku Chopina
Przyznał, że "żartował", ale było już za późno
WARSZAWA
W Puszczy Goleniowskiej po raz 25. odbyły się zawody w grzybobraniu
Zawody w grzybobraniu. "Wszyscy chcą korzystać z lasu"
Marta Kolbus
Zachmurzenie, wrzesień, chłodno
Ładny, ale chłodny początek tygodnia
METEO
imageTitle
Czekał na tę chwilę miesiąc. Młody Polak zadebiutował w wielkim klubie
EUROSPORT
J.D. Vance
J.D. Vance: Rosjanie muszą się obudzić i zaakceptować rzeczywistość
Świat
imageTitle
Poddał walkę w pierwszej sekundzie. "Nie dam się sprzedać"
EUROSPORT
Michigan1
Staranował autem wejście do świątyni i zaczął strzelać. Są ofiary
Świat
Huragan Humberto na zdjęciach satelitarnych
Humberto sunie po Atlantyku. Zbliża się do Bermudów
METEO
imageTitle
Cztery gole w kwadrans. Szalony hit ekstraklasy
EUROSPORT
Wietnam
Zaginieni rybacy, zamknięte lotniska. Nadciąga tajfun
METEO
Władimir Putin i Xi Jinping, 3 września 2025 roku
Jak Rosja omija sankcje? Media: pomagają w tym chińskie uczelnie
Świat
Marsz Ostatniego Pokolenia
Marsz aktywistów. Dwie osoby próbowały wejść na teren Pałacu Prezydenckiego
WARSZAWA
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica