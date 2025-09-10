Logo strona główna
Fakty

Jak postępować, gdy otrzyma się alert RCB o ataku dronów?

Telefony
Jak postępować, gdy otrzyma się alert RCB o ataku dronów?
Źródło: Stefania Kulik/Fakty po Południu TVN24
Jak czytać alerty Rządowego Centrum Bezpieczeństwa i komunikaty wojska? Jak zachować się w sytuacji, kiedy polska przestrzeń powietrzna została naruszona? Na pewno trzeba uważać na dezinformację, nie ulegać panice, zachować rozsądek. No i powstrzymywać się od poszukiwań na własną rękę. Każde podejrzane znalezisko omijać szerokim łukiem, a za to informować o nim służby, wybierając numer alarmowy 112.
Rosyjskie drony zestrzelone nad Polską
Dowiedz się więcej:

Rosyjskie drony zestrzelone nad Polską

WYDANIE SPECJALNE

Mieszkańcy mają zachować spokój i w razie zauważenia dronów lub ich fragmentów niezwłocznie powiadomić służby. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa w środę rano wydało alert dla siedmiu województw po nocnym naruszeniu przestrzeni powietrznej.

"Uwaga! W związku z operacją neutralizacji obiektów, które naruszyły granice RP, informuj służby o dronach lub miejscach ich upadku. Nie zbliżaj się do nich" - napisano w komunikacie.

- Proszę wszystkich o ostrożność, stosowanie się do komunikatów - podkreślił minister obrony narodowej i wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. - Szczątki spadają, trzeba je zabezpieczyć, dlatego jeżeli ktoś je zaobserwuje, informujemy, prosimy o informację dla służb - dodał.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Krzysztof Gawkowski, Paweł Olszewski
Wicepremier zabrał głos w sprawie porannych alertów RCB
BIZNES
shutterstock_2279097273
Jak rozmawiać z dziećmi i młodzieżą o dronach nad Polską?
Justyna Suchecka
Sytuacja na Lotnisku Chopina po chwilowo zamkniętej przestrzeni powietrznej
"Są opóźnienia, ale atmosfera jest spokojna". Tak funkcjonuje Lotnisko Chopina po chwilowym zamknięciu
WARSZAWA

Podstawowe zasady w przypadku natknięcia się na dron

Nie zbliżaj się, nie dotykaj, zgłaszaj - to trzy podstawowe zasady. Cały czas prowadzone są intensywne poszukiwania fragmentów dronów.

- To jest bardzo ważne, żeby nie zbliżać się do systemów, które "przypadkiem" naruszają naszą granicę, bo nie wiemy jakie one mogą mieć ładunek, a mogą mieć każdy ładunek, od wybuchowego po każdy inny - skomentowała dr Katarzyna Rawska z Polskiego Lobby Przemysłowego.

Jeżeli ktokolwiek zauważy jakiś obiekt, należy jak najszybciej powiadomić służby, najlepiej zadzwonić na numer 112.

- Udadzą się tam służby odpowiednio przeszkolone do tego, sprawdzą, więc proszę tego nie dotykać, jak najbardziej zachować względy bezpieczeństwa - powiedział nadinsp. Andrzej Patrzałek, komendant wojewódzki policji w Rzeszowie.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Służby w okolicach miejsca upadku rosyjskiego drona w miejscowości Mniszków
12 tysięcy policjantów szuka zestrzelonych dronów. Apel: nie zbliżaj się, nie dotykaj
Lublin
Dron znaleziony na polu w Oleśnie
Znaleziono już 12 dronów. Nowe informacje z prokuratury po oględzinach
Lublin
WOT
Alert gotowości Wojsk Obrony Terytorialnej, alarm dla policjantów
WARSZAWA

Służby w najwyższej gotowości

Policja, wojsko i Straż Graniczna pozostają w stałym kontakcie i najwyższej gotowości.

- Apeluję do mieszkańców województwa podlaskiego o spokój, rozwagę, nie uleganie dezinformacji i przede wszystkim czerpanie wiedzy z wiarygodnych źródeł. Jeśli mówię o wiarygodnych źródłach, mam na myśli informacje podawane przez Podlaski Urząd Wojewódzki, ale także wszystkie organy administracji państwowej oraz służby - powiedział Jacek Brzozowski, wojewoda podlaski.

W ramach działań zabezpieczających nad ranem nad częścią kraju tymczasowo wstrzymano ruch lotniczy, cztery lotniska zostały zamknięte. - Zamknięcie lotnisk nie było spowodowane zagrożeniem, atakiem na lotniska, ale było wymuszone sytuacją ze względu na potrzeby operacyjne naszych lotników - poinformował premier Donald Tusk.

Rząd podkreśla, że sytuacja pozostaje pod pełną kontrolą. - Nie ma powodu do paniki. Będziemy informować obywateli o wszystkich zdarzeniach tak, aby była pełna jasność tego, co się dzieje na polskim niebie, na polskiej granicy, ale w tej chwili nie ma powodu, aby wprowadzać jakieś restrykcje - oświadczył premier.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Donald Trump
Trump zabrał głos w sprawie rosyjskich dronów nad Polską
Świat
"Było słychać huk, pojechałem zobaczyć, co się stało"
Nad jego gospodarstwem zestrzelono drona. Znalazł resztki rakiety
Lublin
Konferencja Radosława Sikorskiego
Sikorski o słowach Rosjan: jeśli to jest przyznanie winy, to mamy postęp
Polska

Drony nad Polską

W nocy z wtorku na środę co najmniej kilkanaście rosyjskich dronów naruszyło polską przestrzeń powietrzną. Premier Donald Tusk informował o 19 przekroczeniach granicy przez bezzałogowce z Rosji. Poderwane w nocy polskie i sojusznicze lotnictwo zestrzeliło te, które stwarzały zagrożenie.

Rzecznik rządu Adam Szłapka przekazał, że na wniosek Polski odbyły się konsultacje NATO w ramach art. 4 Traktatu północnoatlantyckiego. Wcześniej premier Tusk przekazał, że wniosek o konsultacje to wspólna decyzja z prezydentem Nawrockim.

Źródło: Fakty po Południu TVN24

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

Alert RCB obronnośćDrony
Stefania Kulik
