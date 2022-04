Syrena. Była królową polskich szos i... poboczy

"To jakbyśmy odkryli kolejną planetę" 24.09 | Na pierwszy rzut oka to zwykły grat. Ale tak naprawdę to wielka gratka. Po latach odnaleziono bowiem prototyp Syreny 607. Miała być dumą polskiej motoryzacji, teraz dumny jest odkrywca zardzewiałego jedynego egzemplarza. Przez lata stał w stodole. - To jak odkrycie kolejnej planety w układzie słonecznym - mówią Syreniarze. (Fakty TVN) Fakty TVN