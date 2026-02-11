Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Ze świata

Nowy globalny trend. "Fundamentalna zmiana"

shutterstock_2599813609
Od tej kwoty zaczyna się bogactwo
Źródło: TVN24
Najbogatsi ludzie świata coraz częściej przenoszą się między krajami. Eksperci mówią o największej w historii migracji prywatnego majątku. Za falą wyjazdów stoją napięcia i nagłe zmiany polityczne - podkreśla portal CNBC. Dodaje, że krezusi miejsce zamieszkania traktują jako element strategii inwestycyjnej.

Doradcy pracujący z najbardziej majętnymi klientami z segmentu ultra-high-net-worth wskazują, że rośnie popyt na usługi związane z relokacją, planowaniem rezydencji i obywatelstwa.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
shutterstock_2410081247
137 lat czekania. Najbiedniejsi utknęli w miejscu
Donald Trump i jego ówczesna dziewczyna - przyszła żona - Melania Knauss oraz Jeffrey Epstein i jego partnerka Ghislaine Maxwell. Zdjęcie wykonano w klubie Mar-a-Lago w Palm Beach na Florydzie 12 lutego 2000 roku
"Lustro dla elit". Amerykański sen zbudował na koszmarze
Marcin Złotkowski
Waszyngton, USA
Bogaci się bogacą, a biedni biednieją. Rekordowe nierówności majątkowe w tym kraju

Największa migracja prywatnego majątku w historii

Z raportu UBS wynika, że 36 proc. z 87 ankietowanych miliarderów już co najmniej raz zmieniło miejsce zamieszkania w 2025 roku, a kolejne 9 proc. rozważa taki krok. Wśród miliarderów w wieku 54 lat i młodszych w ubiegłym roku przeprowadziło się 44 proc. "Naprawdę doświadczamy największej migracji prywatnego majątku w historii" - przekazał UBS.

Dane Henley & Partners pokazują skalę zjawiska. Firma otrzymała w 2025 roku zapytania od przedstawicieli 218 narodowości. Przełożyło się to na wnioski złożone przez obywateli 100 państw w 95 krajach w ramach ponad 40 programów rezydencyjnych i obywatelskich. Liczba aplikacji wzrosła rok do roku o 28 proc.

Ryzyko jurysdykcyjne jak ryzyko finansowe

Zamożne rodziny historycznie wybierały państwa oferujące stabilność polityczną, bezpieczeństwo, niskie podatki i wysoką jakość życia. Dziś - jak wskazują doradcy - zmieniło się podejście do ryzyka.

- Rodziny coraz częściej dostrzegają, że reżimy polityczne mogą się szybko zmieniać, ramy regulacyjne mogą się zaostrzać, a napięcia geopolityczne mogą eskalować z niewielkim wyprzedzeniem - powiedział Deepesh Agarwal, współzałożyciel i dyrektor zarządzający Farro & Co.

Jak dodał, zamożne osoby traktują dziś miejsce zamieszkania i dostępne opcje obywatelstwa tak samo, jak dywersyfikację portfela inwestycyjnego. Najbogatsi po prostu nie chcą być zależni od jednego kraju w razie zmiany kursu politycznego.

Eksperci wskazują na dwa główne czynniki napędzające obecną falę migracji krezusów. Pierwszym jest geopolityka i tempo zmian. Decyzje polityczne, które kiedyś dojrzewały dekadami, dziś mogą zostać wdrożone w trakcie jednej kadencji.

Przykładem jest Wielka Brytania, gdzie w kwietniu 2025 roku zniesiono - po ponad dwóch stuleciach - bardzo korzystny system podatkowy non-domicile, który m.in. zwalniał z podatku środki, które nie trafiły na Wyspy. Według szacunków Henley & Partners kraj odnotował w 2025 roku odpływ netto około 16,5 tys. milionerów z majątkiem szacowanym na 92 mld dolarów. Rok wcześniej było to 9,5 tys.

Ochrona zamiast ekspansji

Drugim czynnikiem jest zmiana motywacji. Wcześniejsze fale relokacji były często napędzane optymizmem - poszukiwaniem wzrostu, okazji czy korzyści podatkowych. Dziś decyzje mają charakter bardziej defensywny.

- Ochrona dołączyła do wzrostu jako jeden z głównych czynnikó. Silniejszy jest impuls zabezpieczający - ochrona aktywów, zachowanie ciągłości międzypokoleniowej i utrzymanie elastyczności operacyjnej - powiedział Agarwal.

Jeremy Savory, założyciel Savory Partners specjalizującej się w programach obywatelstwa i rezydencji za inwestycje, ocenia, że zmiana odzwierciedla głębszą erozję zaufania do systemów politycznych i finansowych.

- Nastąpiła fundamentalna zmiana w sposobie, w jaki ludzie postrzegają wolność i suwerenność osobistą. Szybkie zmiany polityczne, niestabilność polityczna, niepokoje społeczne i zwiększona inwigilacja coraz częściej wpływają na decyzje o relokacji - powiedział.

Wskazał m.in. na tysiące zrzeczeń obywatelstwa w takich krajach jak Stany Zjednoczone. Z badania firmy Greenback wynika, że odsetek obywateli USA mieszkających za granicą, którzy rozważają zrzeczenie się obywatelstwa, wzrósł do 49 proc. w 2025 roku z 30 proc. rok wcześniej. Wśród respondentów 51 proc. wskazało niezadowolenie z rządu USA lub jego kierunku politycznego.

Dokąd płyną miliony

Mimo globalnego charakteru zjawiska kapitał i talenty koncentrują się w ograniczonej liczbie jurysdykcji oferujących przewidywalność polityki i silne ramy prawne.

Na czele listy znajduje się Zjednoczone Emiraty Arabskie, które - jak podkreślają doradcy - są głównym beneficjentem obecnego cyklu. Brak podatku dochodowego od osób fizycznych, brak podatku majątkowego i podatku od zysków kapitałowych oraz elastyczny system Golden Visa czynią kraj głównym hubem relokacyjnym.

Abu Zabi
Abu Zabi
Źródło: Shutterstock

- Jasne jest, że Zjednoczone Emiraty Arabskie nadal wyróżniają się jako główny magnes dla zamożnych rodzin - powiedział Dominic Volek z Henley & Partners. Według szacunków firmy ZEA odnotowały w ubiegłym roku napływ netto 9,8 tys. milionerów - najwięcej na świecie.

W Europie zainteresowanie przyciągają programy Golden Visa w Portugalii i Grecji. Z kolei Włochy, Monako i Szwajcaria przyciągają rodziny szukające długoterminowej stabilności i pewności podatkowej.

Atrakcyjnym kierunkiem pozostaje także Singapur, szczególnie dla rodzin ceniących stabilność regulacyjną i solidną infrastrukturę finansową, choć wyższe progi wejścia ograniczają dostęp.

Nowe kierunki również zyskują na znaczeniu. Arabia Saudyjska wydała ponad 8 tys. pozwoleń w ramach rozszerzonego w 2024 roku programu Premium Residency. Programy obywatelstwa karaibskich państw - Antigua i Barbuda, Grenada oraz Saint Kitts i Nevis - są coraz częściej wykorzystywane jako uzupełnienie europejskich strategii rezydencyjnych.

Doradcy podkreślają, że migracja prywatnego majątku przestała być zjawiskiem niszowym, a stała się jednym z kluczowych trendów w globalnym przepływie kapitału.

OGLĄDAJ: Rada Bezpieczeństwa Narodowego. Oglądaj TVN24
Karol Nawrocki

Rada Bezpieczeństwa Narodowego. Oglądaj TVN24

Karol Nawrocki
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Opracował Jan Sowa/kris

Źródło: CNBC

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Udostępnij:
Tagi:
MiliarderzyZjednoczone Emiraty Arabskiepieniądze
Zobacz także:
Spółki na Wall Street w ciągu dnia straciły 3 biliony dolarów
2126. Tego nie było od prawie trzech dekad
Tech
Polscy i amerykańscy żołnierze podczas ćwiczenia DEFENDER Europe 20 Plus na poligonie koło Drawska Pomorskiego
Rząd przyjął ustawę o SAFE. "Pierwsze środki mogą popłynąć już w marcu"
Z kraju
pap_20260211_0CH
Ursula von der Leyen zapowiada reformy. "Czas na gruntowne porządki"
Ze świata
shutterstock_1669262509
Afrodyta w rękach Orlenu
Ze świata
labubu - ZikG shutterstock_2660932499
Setki tysięcy pozwów o plagiat. Kraj jest w czołówce światowej
Ze świata
Britney Spears
Britney Spears sprzedaje prawa do swojej muzyki
Ze świata
Samolot linii Lufthansa (zdjęcie ilustracyjne)
Piloci Lufthansy zapowiadają strajk. "Skala zakłóceń trudna do przewidzenia"
Ze świata
Donald Trump
"Trump naprawdę to rozdmuchał"
Ze świata
shutterstock_2188515153
Fala zwolnień na horyzoncie. Gigant branży piwnej zapowiada zmiany
Ze świata
Adam Glapiński
Media: rząd zrezygnował z walki z Glapińskim. Domański komentuje
Z kraju
Gdynia, 06.12.2022. Odbiór pierwszych koreańskich czołgów K2 oraz haubic K9 na terenie Terminalu Kontenerowego w Gdyni
Domański: nie ma tańszego źródła finansowania
Z kraju
Andrzej Domański
"Chciałbym przeprosić". Domański o problemach KSeF-u
Z kraju
Czapka Nowrocky na głowie Karola Nawrockiego
Kontrowersje wokół ubioru prezydenta. Jest oświadczenie
Z kraju
Kongres USA w Waszyngtonie
USA spadają w rankingu korupcji. To najgorszy wynik od lat
Ze świata
shutterstock_268930547
Osiem milionów do wygrania w Lotto
Z kraju
W losowaniu loterii Eurojackpot 11 października 2019 roku nie padła główna wygrana
Rośnie kumulacja w Eurojackpot
Pieniądze
Aplikacja mObywatel
Gawkowski: dostęp do KSeF przez mObywatela za kilka dni
Dla firm
shutterstock_241853767_1
Radziwinowicz o tym, jak się żyje w Rosji: trudno, żeby sklepy w Moskwie nie były pełne
Ze świata
praca biuro laptop komputer shutterstock_425351380
PIT za 2025 rok. Krajowa Administracja Skarbowa przypomina ważny termin
Z kraju
biuro, biura, budynek
Hamowanie na rynku pracy. Polacy nie znajdują ofert w swoich okolicach
Dla pracownika
nieruchomości, deweloper, budowa, mieszkania, osiedle, miasto
Mniej mieszkań z drugiej ręki. Zmiany na rynku nieruchomości
wieś, Polska, budynki, zima
Popularny w Polsce program dopłat przejdzie kolejną zmianę
Pieniądze
Szwajcaria, góry, lodowce
"Zakochane na śmierć". Zgubny wpływ nowego trendu
Turystyka
Inwestor, giełda, broker, trader
"To może to być jedno z najważniejszych wydarzeń na polskim rynku"
Wiktor Knowski
apteka, leki, farmaceuta
NFZ ostrzega. "Obiecują rzekomą refundację"
Tech
shutterstock_2360570399
Tego nie było od lat 90. Branża czeka na 100-latkę
Ze świata
pole rolne (zdj. ilustracyjne)
Umowa UE-Mercosur. Parlament za klauzulą ochronną
Ze świata
paczki paczek shutterstock_2268773341
Ile kosztują pączki? Tyle zapłacimy w tłusty czwartek
Handel
shutterstock_2426781375_1
Szykują kolejne dziesiątki miliardów. Wielki bank "stawia wszystko na jedną kartę"
Tech
shutterstock_2410081247
137 lat czekania. Najbiedniejsi utknęli w miejscu
Ze świata

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica