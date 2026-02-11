Kontrowersje wokół stroju prezydenta. Spółka Nowrocky odpowiada

Karol Nawrocki w czapce "Nowrocky" Źródło: Maciej Warsiński/Polska i Świat TVN24

Udostępnij Facebook Kopiuj link

Marka Nowrocky, znana już z kampanii wyborczej w 2025 roku, nawiązuje do sportowej i "fighterskiej" przeszłości Karola Nawrockiego, a jednocześnie do ikonicznego filmowego bohatera Rocky’ego. Nazwa jest też aluzją do sposobu, w jaki Donald Trump - z charakterystycznym akcentem - wypowiadał nazwisko Nawrocki.

Choć zarówno Kancelaria Prezydenta, jak i sama firma zapewniają o braku jakichkolwiek powiązań biznesowych z prezydentem, publiczne pojawianie się Nawrockiego w ubraniach z tym logotypem wzbudziło pytania o potencjalny konflikt interesów i nieformalną promocję marki.

Po fali pytań dziennikarzy ze strony internetowej oraz profili społecznościowych spółki zniknęły zdjęcia i materiały, na których prezydent promował produkty Nowrocky.

Oświadczenie firmy Nowrocky

W oficjalnym komunikacie przesłanym redakcji TVN24 spółka podkreśliła prywatny charakter przedsięwzięcia.

"Utworzenie spółki oraz sklepu internetowego jest inicjatywą prywatną prowadzoną przez osoby fizyczne i nie posiada oficjalnej autoryzacji Kancelarii Prezydenta RP ani Prezydenta RP" - napisano.

Czapka Nowrocky na głowie Karola Nawrockiego Źródło: TVN24

Firma zapewniła, że ani prezydent Karol Nawrocki, ani jego kancelaria nie mają żadnych związków marketingowych czy finansowych ze spółką, a wszystkie wykorzystywane oznaczenia są objęte ochroną prawną i używane zgodnie z przepisami.

W dalszej części komunikatu spółka wyjaśniła, że zdjęcia prezydenta wykorzystano, ponieważ wcześniej zostały one opublikowane w systemach teleinformatycznych Kancelarii Prezydenta - co, jej zdaniem, "uprawnia każdego obywatela do ich wykorzystania bez względu na cel".

"Obecnie wszelkie tego typu materiały zostały zdjęte z naszych mediów społecznościowych, a powstałe w związku z tym zamieszanie zostanie wyjaśnione i o ile będzie to niezbędne wystąpimy do Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z wnioskiem o wyrażenie zgody na wykorzystanie materiałów Kancelarii" - dodano w oświadczeniu.

Stanowisko Kancelarii Prezydenta

W osobnym oświadczeniu, cytowanym przez TVN24, rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz poinformował, że "Kancelaria Prezydenta RP jak również Pan Prezydent Karol Nawrocki nie mają jakichkolwiek relacji gospodarczych ze spółką Nowrocky". Dodał także, że nigdy nie podpisywano żadnych umów o charakterze marketingowym.

Rzecznik przypomniał, że w Polsce obowiązuje konstytucyjna swoboda prowadzenia działalności gospodarczej i Kancelaria nie ingeruje w prywatne przedsięwzięcia członków rodziny prezydenta.

Mimo zapewnień obu stron sprawa wywołała szerszą debatę - o etycznych granicach wykorzystywania wizerunku głowy państwa w działalności komercyjnej rodziny oraz o tym, czy publiczne noszenie takich ubrań przez prezydenta nie stanowi de facto nieformalnej reklamy marki.

OGLĄDAJ: Domański o "politycznym teatrze prezydenta": nie zrobił na mnie wrażenia