Kara może sięgnąć 13 tysięcy złotych. Sypią się mandaty dla turystów

shutterstock_2187908817
Paweł Kunz o podróżach w niestabilne miejsca
Źródło: TVN24
Na Sardynię wróciło aż 900 kilogramów piasku, kamieni i muszelek, które przez lata wywozili turyści. Władze wyspy przypominają, że zabieranie takich "pamiątek" z plaż jest nielegalne – za przewóz grożą wysokie grzywny od 500 do 3000 euro (od ponad dwóch do prawie trzynastu tysięcy złotych). Aby chronić przyrodę, służby prowadzą szczegółowe kontrole bagaży na lotniskach i w portach.

Pojemniki, worki, plastikowe butelki z piaskiem, muszelkami i kamykami, skonfiskowane w porcie i na lotnisku w Olbii przez celników i funkcjonariuszy Gwardii Finansowej przewieziono z powrotem na plaże, z których zostały zabrane.

Ustalenie dokładnej lokalizacji jest często możliwe także dzięki temu, że na poszczególnych odcinkach wybrzeża występują różne odmiany piasku; niemal śnieżnobiałego czy o prawie różowej barwie.

Zabieranie takich "pamiątek" jest uważane za kradzież

Od lat władze Sardynii prowadzą kampanię informacyjną, by uświadomić osobom przybywającym z całego świata, że zabieranie takich "pamiątek" z plaż jest tam uważane za kradzież i tak karane na podstawie regionalnych przepisów dotyczących turystyki.

Regularnie jednak miejscowe służby informują o kolejnych konfiskatach dokonanych podczas kontroli bagaży pasażerów samolotów i promów.

Wyspa Poveglia
Mówią, że jest nawiedzona, wygląda jak symbol wi-fi. Wenecjanie przejęli wyspę
Wanda Woźniak
Tanie latanie nie takie tanie. Idzie rewolucja dla pasażerów
Mała walizka, duży spór. "Jak nie wiadomo, o co chodzi, zazwyczaj chodzi o pieniądze"
Maja Piotrowska
shutterstock_1987760900
Masz bilet, ale nie polecisz. "Tacy pasażerowie są wygodniejsi do usunięcia"
Maja Piotrowska

Służby portowe i lotniskowe z Olbii wystawiły 198 mandatów wymierzając kary w łącznej wysokości 110 tysięcy euro. Suma ta zasili kasę regionu.

Jednocześnie na wakacyjnej wyspie odnotowano także inne szerzące się zjawisko; turyści nie tylko zabierają z plaż to, co na nich znajdą, ale również łowią w morzu żywe okazy fauny, zubożając w jeszcze większym stopniu środowisko naturalne, zagrożone również wyginięciem.

Autorka/Autor: mp/dap

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Denis Belitsky/Shutterstock

TAGI:
wakacje Włochy Turystyka Podróże
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica