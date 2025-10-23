Kara może sięgnąć 13 tysięcy złotych. Sypią się mandaty dla turystów

Paweł Kunz o podróżach w niestabilne miejsca Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Pojemniki, worki, plastikowe butelki z piaskiem, muszelkami i kamykami, skonfiskowane w porcie i na lotnisku w Olbii przez celników i funkcjonariuszy Gwardii Finansowej przewieziono z powrotem na plaże, z których zostały zabrane.

Ustalenie dokładnej lokalizacji jest często możliwe także dzięki temu, że na poszczególnych odcinkach wybrzeża występują różne odmiany piasku; niemal śnieżnobiałego czy o prawie różowej barwie.

Od lat władze Sardynii prowadzą kampanię informacyjną, by uświadomić osobom przybywającym z całego świata, że zabieranie takich "pamiątek" z plaż jest tam uważane za kradzież i tak karane na podstawie regionalnych przepisów dotyczących turystyki.

Regularnie jednak miejscowe służby informują o kolejnych konfiskatach dokonanych podczas kontroli bagaży pasażerów samolotów i promów.

Służby portowe i lotniskowe z Olbii wystawiły 198 mandatów wymierzając kary w łącznej wysokości 110 tysięcy euro. Suma ta zasili kasę regionu.

Jednocześnie na wakacyjnej wyspie odnotowano także inne szerzące się zjawisko; turyści nie tylko zabierają z plaż to, co na nich znajdą, ale również łowią w morzu żywe okazy fauny, zubożając w jeszcze większym stopniu środowisko naturalne, zagrożone również wyginięciem.

OGLĄDAJ: TVN24 HD