Ze świata

Chaos na lotniskach. Ostrzeżenie polskiej ambasady

shutterstock_2344759903
Wybory samorządowe w Portugalii
Źródło: Reuters
Wdrażany od ponad tygodnia na europejskich lotniskach nowy system zarządzania granicami doprowadził do poważnych utrudnień w Portugalii. We wtorek większość wylatujących z portugalskich portów samolotów była opóźniona o kilkadziesiąt minut.

Nowy system to Entry/Exit System (EES). Jak przekazały władze spółki ANA, operatora portugalskich lotnisk, firma ta skierowała już do podróżnych apele o wcześniejsze przybywanie na lotnisko przed podróżą w związku z wydłużonymi kontrolami dokumentów pasażerów.

Chaos na lotniskach w Portugalii

Największe utrudnienia panują od kilku dni na lotnisku im. Humberto Delgado w Lizbonie, stolicy kraju.

"W związku ze zmianami w systemie kontroli granic spodziewane jest wydłużenie czasu oczekiwania na lotniskach. Zalecamy przybycie na nie przed czasem" – przekazała w komunikacie dyrekcja portugalskiego operatora lotnisk.

Chaos w portugalskich portach lotniczych widoczny jest głównie w korytarzach lotnisk przejawiając się długimi kolejkami do kontroli paszportowej.

- Pośrednio sytuację tą odczuwamy również my, taksówkarze. Od kilku dni klienci zamawiający kurs na lotnisko wypytują o czas podróży do portu lotniczego, naciskają, aby jechać długo przed czasem lub popędzają podczas jazdy na mieście – powiedział lizboński taksówkarz Antonio Monteiro.

shutterstock_1987760900
Masz bilet, ale nie polecisz. "Tacy pasażerowie są wygodniejsi do usunięcia"
Maja Piotrowska
Mała walizka, duży spór. "Jak nie wiadomo, o co chodzi, zazwyczaj chodzi o pieniądze"
Mała walizka, duży spór. "Jak nie wiadomo, o co chodzi, zazwyczaj chodzi o pieniądze"
Maja Piotrowska
Lato, wakacje, prognoza
Jak najlepiej odpocząć? Mamy "cztery kluczowe kryteria"
Piotr Michoń

Problemy na lotnisku w Lizbonie

Przed chaosem w związku z wdrażaniem systemu EES przestrzegła także ambasada RP w Lizbonie. Wskazała na port lotniczy w tym mieście jako najbardziej newralgiczny.

"Podróżni przylatujący do Lizbony spoza strefy Schengen powinni liczyć się z wydłużonym czasem oczekiwania na odprawę paszportową" – przekazała polska placówka dyplomatyczna.

System EES dotyczy zarządzania granicami umożliwiając rejestrowanie obywateli państw spoza Unii Europejskiej udających się na krótki pobyt na jej terenie. Są oni od 12 października rejestrowani za każdym razem, gdy przekraczają granice zewnętrzne 29 krajów europejskich. Wdrażanie nowego systemu ma potrwać przez 6 miesięcy.

Autorka/Autor: /kris

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: ImaginiStock1/Shutterstock

