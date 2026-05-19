Tech Wielkie zwolnienia w Meta. Firma chce zastąpić część pracy agentami AI Oprac. Jan Sowa

Placówka Meta Hacker Way Źródło zdj. gł.: stock.adobe.com

Meta przedstawiła pracownikom szczegóły planowanej restrukturyzacji w wewnętrznym memorandum, do którego dotarł Reuters. Dokument został rozesłany w poniedziałek, a zmiany mają wejść w życie już 20 maja.

Właściciel Facebooka planuje zwolnić w środę 10 proc. pracowników. Reuters informował wcześniej, że kolejne głębokie cięcia mają zostać przeprowadzone jeszcze w tym roku.

W notatce dyrektorka ds. personalnych Meta, Janelle Gale, przekazała, że firma zamierza przenieść 7 tys. pracowników do nowych inicjatyw związanych ze sztuczną inteligencją oraz zlikwidować część stanowisk menedżerskich.

"Wielu liderów ogłosi zmiany organizacyjne" - napisała Gale.

Firma stawia na restrukturyzację

Według memorandum nowe struktury mają być projektowane zgodnie z zasadami "AI native design". Meta chce ograniczyć liczbę szczebli zarządzania i tworzyć mniejsze zespoły, działające szybciej oraz z większą autonomią.

"Gdy liderzy organizacji pracowali nad zmianami, wielu z nich wdrożyło zasady projektowania natywnego dla AI do nowych struktur organizacyjnych. Jesteśmy teraz na etapie, w którym wiele organizacji może działać w bardziej płaskiej strukturze z mniejszymi zespołami, które mogą poruszać się szybciej i działać z większą odpowiedzialnością" - przekazała Gale.

Rzecznik Meta odmówił komentarza w sprawie planu.

AI ma zastąpić część pracy ludzi

Restrukturyzacja jest częścią szeroko zakrojonej przebudowy firmy, która ma skoncentrować działalność Meta wokół sztucznej inteligencji. Firma zwiększa inwestycje w AI i rozwija agentów AI zarówno dla swoich produktów, jak i do zastosowań wewnętrznych.

Łącznie zwolnienia i transfery mają objąć około 20 proc. zatrudnionych. Część przeniesień już została przeprowadzona, a kolejni pracownicy mają zostać poinformowani o zmianach w środę. Zatrudnieni w Ameryce Północnej otrzymali polecenie pracy z domu tego dnia.

Meta zamknęła także dodatkowe 6 tys. otwartych rekrutacji. Na koniec marca firma zatrudniała 77 986 osób.

Pracownicy trafiają do nowych zespołów AI

Przenoszeni pracownicy mają trafiać m.in. do zespołów Applied AI Engineering oraz Agent Transformation Accelerator XFN. Oba projekty były wcześniej zapowiadane przez dyrektora technologicznego firmy, Andrew Boswortha, w ramach inicjatywy "AI for Work".

Celem tych zespołów jest rozwój agentów AI zdolnych do autonomicznego wykonywania zadań realizowanych obecnie przez ludzi.

Nową rolę ma również odegrać dział Central Analytics, który będzie odpowiadał za analizę produktywności i danych związanych z rozwojem agentów AI. Meta zapowiada też kolejną inicjatywę pod nazwą Enterprise Solutions.

Bunt pracowników przeciwko zmianom

Zmiany wywołały sprzeciw części pracowników Meta. Według Reutersa zatrudnieni protestują przeciwko restrukturyzacji za pomocą ulotek rozwieszanych w biurach oraz wpisów publikowanych na wewnętrznej platformie Workplace.

Ponad tysiąc pracowników podpisało petycję krytykującą wdrożenie oprogramowania śledzącego ruchy myszy komputerowej. Technologia ma być wykorzystywana do trenowania modeli AI, aby lepiej odwzorowywały sposób, w jaki ludzie korzystają z komputerów.

Część pracowników publicznie krytykowała także kierownictwo firmy za bagatelizowanie obaw dotyczących prywatności i brak komunikacji dotyczącej planowanych zwolnień.

Według Reutersa przez kilka tygodni pracownicy odpowiadali na wpisy menedżerów grafikami przedstawiającymi słonie, domagając się odniesienia do "tematu tabu", czyli tematu zwolnień.

