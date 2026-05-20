Tech Google zapowiada największą zmianę od 25 lat Oprac. Adam Michejda |

Jak czytamy na oficjalnym blogu firmy "celem wyszukiwarki zawsze było pomóc zadać każde pytanie, jakie przyjdzie nam do głowy". By w tym pomóc, wyszukiwanie coraz mocniej opiera się na sztucznej inteligencji. Firma chwali się, że rok po wprowadzeniu do wyszukiwarki "Trybu AI" używa go ponad miliard użytkowników miesięcznie. We wtorek, na konferencji I/O Google pokazano, jak będą wyglądały, a częściowo już wyglądają, kolejne kroki.

Wyszukiwarka Google. Co się zmieni?

Zmieni się samo pole wyszukiwania, które według zapewnień ma być bardziej intuicyjne i dynamicznie się rozszerzać, w zależności od tego, co wpiszemy. Jak pisze na blogu wiceprezes firmy Elizabeth Reid, nowe pole już jest wprowadzane stopniowo we wszystkich krajach i językach, w których dostępny jest Tryb AI.

- Ma być "inteligentne" - co oznacza, że będzie przewidywało nasze intencje i podpowiadało nam formułować nasze zapytania i polecenia.

- Do wyszukiwania będzie można używać obrazów, plików filmów, czy kart przeglądarki Chrome. Blog ilustruje to przykładem, na którym wyszukujący umieszcza w polu wyszukiwania dwa zdjęcia z własnej galerii - sukienki i materiału w innym kolorze - z zapytaniem o wyszukanie podobnej sukienki ale w kolorze z drugiego zdjęcia i w określonej cenie.

- Pojawia się również interaktywna wymiana zdań z przeglądarką z zachowaniem kontekstu, dzięki czemu możemy otrzymywać kolejne trafniejsze linki czy artykuły uzupełniające dotyczące naszych zapytań.

Otrzymamy też agentów wyszukiwania, na początek informacyjnych. Agent będzie działał bez przerwy, w tle, przeczesując dostępne serwisy, i ma dostarczać nam informacji, których potrzebujemy. Firma podaje przykład poszukiwania mieszkania. Jeśli określimy dokładnie nasze wymagania, agent będzie przeszukiwał oferty na bieżąco i podsyłał nam te, które pasują. Agenci mają zadebiutować latem tego roku i początkowo trafić do subskrybentów planów Google AI Pro i Ultra.

Wyszukiwarka ma też tworzyć odpowiedzi w formacie dostosowanym do naszego zapytania - z interaktywnymi grafikami, tabelami, wykresami i symulacjami tworzonymi w czasie rzeczywistym. Funkcje generatywne mają być bezpłatne i dostępne od lata tego roku. Wyszukiwarka może nam też stworzyć mini aplikacje, np. z dostosowanym dla nas planem treningowym i monitorowaniem naszej aktywności. To jednak ma być dostępne początkowo dla subskrybentów w USA.

Sztuczna inteligencja ma być spersonalizowana i lepiej nas znać, mając wgląd w naszą korespondencję z Gmaila, fotografie ze Zdjęć Google, czy plany z Kalendarza Google. Tu zastrzeżenie: to użytkownicy mają kontrolę i decydują, czy i kiedy chcą połączyć poszczególne aplikacje - jak zapewnia wiceprezes Google na blogu.

Zgodnie z zapowiedzią wyszukiwarka ma korzystać z najnowszego modelu Gemini 3.5 Flash - dotyczy to wszystkich użytkowników na całym świecie.