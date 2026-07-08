Dla pracownika Bezrobotni w Polsce. Ponad 100 tysięcy więcej niż rok temu Oprac. Krzysztof Krzykowski |

Co najbardziej utrudnia Polakom efektywne wykonywanie pracy? Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Grand Warszawski/Shutterstock

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Dla porównania, Główny Urząd Statystyczny podawał, że rok temu - w czerwcu 2025 - stopa bezrobocia była na poziomie 5,2 procent, a liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wynosiła 797 tys. - ponad 100 tys. mniej niż w czerwcu 2026.

Bezrobocie w Polsce

Według wstępnych danych w czerwcu 2026 r. w urzędach pracy zarejestrowało się ok. 82,6 tys. bezrobotnych, czyli o 1 tys. (1,2 proc.) więcej niż w maju br., ale o 2,7 tys. (3,2 proc.) mniej w porównaniu do czerwca 2025 r.

MRPiPS wskazało, że prognozy wzrostu gospodarczego dla Polski na 2026 rok pozostają korzystne, co powinno sprzyjać dalszej poprawie sytuacji na rynku pracy. Z drugiej strony ministerstwo zauważa czynniki ryzyka.

"Znaczące ograniczenie finansowania z Funduszu Pracy programów aktywizacyjnych, a także przedłużający się konflikt na Bliskim Wschodzie i wysokie ceny surowców energetycznych mogą sprzyjać utrzymywaniu się bezrobocia" - zaznaczył resort w komunikacie.

Bezrobocie. Rejestracja w urzędach

Najczęstszym motywem rejestracji w urzędach pracy było uzyskanie ubezpieczenia zdrowotnego (41,4 proc.) oraz chęć uzyskania pomocy w podjęciu pracy (39,5 proc.). Najwięcej nowych bezrobotnych pracowało wcześniej w przetwórstwie przemysłowym (13,7 proc.) oraz handlu (13,2 proc.), a najliczniejszą grupą zawodową wśród rejestrujących się byli sprzedawcy (7,6 proc.).

Terytorialnie stopa bezrobocia kształtowała się w przedziale od 3,7 proc. w województwie wielkopolskim do 9,2 proc. w warmińsko-mazurskim. W ujęciu miesięcznym spadek wskaźnika odnotowano w 237 powiatach, w 100 sytuacja nie uległa zmianie, a w 43 nastąpił wzrost - przekazał resort.

Najniższe bezrobocie rejestrowane na poziomie lokalnym odnotowano w powiecie poznańskim (1,4 proc.), Poznaniu (1,6 proc.) oraz w Warszawie (1,6 proc.). Na przeciwnym biegunie znalazły się powiaty: szydłowiecki (22,4 proc.) oraz brzozowski (19,0 proc.).

Bezrobocie na tle UE

W czerwcu pracodawcy zgłosili do urzędów pracy 34,0 tys. wolnych miejsc pracy i aktywizacji zawodowej. To o 0,4 proc. mniej niż w maju, ale o 3,3 proc. więcej niż w czerwcu 2025 roku. Najwięcej ofert dotyczyło pracowników biurowych, sprzedawców, robotników budowlanych i pracowników produkcji.

Resort przypomniał również, że Polska utrzymuje się w czołówce krajów z najniższym bezrobociem w Unii Europejskiej. Według metodologii Eurostatu, w maju 2026 roku stopa bezrobocia w Polsce wyniosła 3,1 proc. (wzrost o 0,1 pkt. proc. miesiąc do miesiąca).