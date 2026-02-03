Kobieta straciła przytomność i nie oddychała. Policjanci ruszyli z pomocą Źródło: Podlaska Policja

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

W poniedziałek po godzinie 18.00 do policjantów z Oddziału Prewencji Policji w Białymstoku podbiegł mężczyzna, informując, że przy klatce schodowej jednego z bloków leży kobieta, która prawdopodobnie nie oddycha. - Zgłaszający zdarzenie ułożył ją w pozycji bocznej bezpiecznej i pozostawał w kontakcie z operatorem numeru alarmowego do czasu przyjazdu policji - przekazała Policja Podlaska.

Policjanci stwierdzili u kobiety brak oddechu i tętna Źródło: Policja Podlaska

Gdy mundurowi stwierdzili u kobiety brak oddechu i tętna, rozpoczęli resuscytację krążeniowo-oddechową, prowadząc ją do momentu przyjazdu zespołu ratownictwa medycznego, który przejął działania ratunkowe. Później funkcjonariusze pomagali ratownikom m.in. przy umieszczeniu kobiety na noszach i przetransportowaniu jej do karetki.

Funkcje życiowe kobiety zostały przywrócone Źródło: Policja Podlaska

Po kilkunastu minutach walki o życie kobiety personel medyczny poinformował, że jej funkcje życiowe zostały przywrócone. Kobieta trafiła do szpitala pod opiekę lekarzy.

Źródło: Google Maps

OGLĄDAJ: TVN24 HD