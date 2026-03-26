Logo strona główna
Zdrowie
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Wojna w Iranie
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Zdrowie

Więcej pacjentów na SOR-ach i interwencji ratowników. Nowe dane GUS

|
Mężczyzna trafił na Szpitalny Oddział Ratunkowy
SOR, jak izba wytrzeźwień
Źródło: TVN24
6,6 miliona osób skorzystało w ubiegłym roku z pomocy medycznej w szpitalnych oddziałach ratunkowych i izbach przyjęć - poinformował Główny Urząd Statystyczny. Ponad 18 procent pacjentów stanowiły dzieci, a niecałe 30 procent - osoby powyżej 65. roku życia. Z danych wynika też, że zwiększyła się liczba podstawowych zespołów ratownictwa medycznego, a zmniejszyła - specjalistycznych.
Kluczowe fakty:
  • Większość pacjentów po udzieleniu świadczenia została wypisana do domu, natomiast 1,7 miliona osób objęto leczeniem szpitalnym.
  • Znaczna część pacjentów zgłaszała się na SOR z problemami, które nie stanowiły nagłego zagrożenia zdrowotnego. Co utrudnia pracę personelu medycznego?
  • Zespoły ratownictwa medycznego przeprowadziły 3,2 miliona interwencji, z czego większość stanowiły wyjazdy do domów pacjentów.
  • Liczba ratowników medycznych wzrosła do 11,8 tysiąca.

W szpitalnych oddziałach ratunkowych i izbach przyjęć udziela się świadczeń opieki zdrowotnej osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego. Jak wynika z najnowszej publikacji GUS "Pomoc doraźna i ratownictwo medyczne w 2025 r." w ubiegłym roku skorzystało z nich 6,6 mln osób, o 2,9 proc. więcej niż w roku poprzednim

"SOR służy ratowaniu życia". Ale nie wszyscy tak go traktują

W 2025 roku takiej opieki potrzebowało więcej osób starszych (w wieku 65 lat i powyżej). W minionym roku stanowiły one 29 proc. pacjentów placówek ratownictwa medycznego, a rok wcześniej - 27,6 proc. Z kolei liczba dzieci w stanie nagłego zagrożenia zdrowia była nieco mniejsza niż w 2024 roku. Dane wskazują na 18,3 proc. wobec 19,1 proc. rok wcześniej.

Według podanych w opracowaniu informacji większość pacjentów - 4,9 mln - po udzieleniu świadczenia zdrowotnego wypisano do domu, a 1,7 mln objęto leczeniem szpitalnym.

Problemy, z którymi zgłaszają się pacjenci na SOR nie zawsze są tymi, które stanowią "nagłe zagrożenie zdrowotne". Ten temat często podejmowali w zeszłym roku pracownicy placówek oraz eksperci.

- SOR służy ratowaniu życia. To miejsce, w którym często toczy się walka na granicy życia i śmierci, by pomóc pacjentowi. Powinny tam trafiać tylko te osoby, których stan zdrowia jest bardzo poważnie zagrożony, których życie jest zagrożone, między innymi osoby po wypadkach, z wielonarządowymi urazami, osoby z niewydolnością krążeniową albo oddechową, osoby z udarami i zawałami. One zawsze będą traktowane priorytetowo - tłumaczyła w sierpniu Aleksandra Kwiecień z Małopolskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia.

Lekarze wskazywali, że zdarzają się osoby, które na SOR zgłaszają się po receptę, czasem po medyczną marihuanę, z objawami grypy, przeziębienia czy z kleszczem. Pisaliśmy o tym w tvn24.pl. - Było takich przypadków stosunkowo dużo, trudno je zliczyć. (...) Nawet do 70-80 procent pacjentów, których tu przyjmujemy, w ogóle nie powinno się tu znaleźć. Są to pacjenci, którzy już wcześniej powinni zostać zaopiekowani, na przykład u lekarza pierwszego kontaktu, ambulatoryjnie - mówiła też Katarzyna Opioła, lekarka w 5. Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką w Krakowie.

Z kolei doktor nauk medycznych Bogusława Bukowska, dyrektor Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom, wskazywała, że 30 procent pacjentów na SOR-ach stanowią osoby, które znalazły się tam w wyniku urazów związanych z alkoholem. Jak tłumaczyła, utrudnia to sprawne udzielenie pomocy tym, którzy znaleźli się na szpitalnym oddziale ratunkowym w wyniku poważnych problemów zdrowotnych.

Więcej zespołów, choć mniej specjalistycznych

Udzielaniem pomocy potrzebującym w ramach Systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego (PRM) w 2025 r. zajmowało się 1699 zespołów ratownictwa medycznego (o 35 więcej niż w 2024 r.), w tym 1479 podstawowych i 220 specjalistycznych (odpowiednio 87,1 proc. i 12,9 proc. zespołów) - podał GUS.

"W porównaniu z 2024 r. zwiększyła się liczba zespołów podstawowych o 63 (4,4 proc.), a liczba zespołów specjalistycznych zmniejszyła się o 28 (11,3 proc.)" - czytamy w publikacji.

Doraźnej pomocy medycznej udzielały też Lotnicze Zespoły Ratownictwa Medycznego z 21 baz Lotniczego Pogotowia Ratunkowego (podobnie jak w 2024 r.), a także 251 szpitalnych oddziałów ratunkowych - o jeden więcej niż rok wcześniej. Z systemem Państwowego Ratownictwa Medycznego (PRM) współpracowało 150 izb przyjęć, 17 centrów urazowych i 11 centrów urazowych dla dzieci.

Ponad trzy miliony wyjazdów

W ramach medycznych czynności ratunkowych w 2025 r. zespoły ratownictwa medycznego wykonały 3,2 mln wyjazdów albo wylotów.

Liczba interwencji zespołów ratownictwa medycznego zwiększyła się o 3,5 proc. (109,0 tys.) w porównaniu z poprzednim rokiem. Najwięcej akcji stanowiły wyjazdy albo wyloty do domu pacjenta - 77,1 proc. (wobec 76,7 proc. w 2024 r.).

Wzrosła też liczba osób, którym zespoły ratownictwa medycznego udzieliły świadczeń zdrowotnych w miejscu zdarzenia - do 3,3 mln (o 3,6 proc. więcej niż w 2024 r.). 5,8 proc. tej liczby stanowiły osoby poniżej 18 lat, a ponad połowę - 51,5 proc. - pacjenci w wieku 65 lat i więcej (w 2024 r. odpowiednio 5,9 proc. i 50,5 proc.).

Przybywa ratowników medycznych. Będą też położne?

W skład zespołów ratownictwa medycznego i lotniczych zespołów ratownictwa medycznego wchodziło 13,2 tys. pracowników (według stanu z 31 grudnia 2025 r.). W porównaniu z 2024 r. liczba personelu medycznego wzrosła o 2,0 proc.

Najliczniejszą grupę stanowili ratownicy medyczni, których liczba wyniosła 11,8 tys., o 0,4 tys. więcej niż w poprzednim roku. W zespołach pracowało niespełna tysiąc pielęgniarek systemu, prawie 0,2 tys. lekarzy systemu i ponad 0,2 tys. innych osób.

Czy grupę pracowników SOR-ów zasilą w tym roku także położne? Ostatnio głośno było o nowym rozwiązaniu Ministerstwa Zdrowia, które zaproponowało tworzenie izb porodowych przy takich oddziałach. Chodziło o to, by odpowiedzieć na potrzeby kobiet w związku z likwidacją wielu oddziałów położniczych. Trzeciego marca ministra zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda informowała, że jeden szpital "sygnalizował" możliwość złożenia wniosku o taki kontrakt z NFZ. Marek Nowicki z "Faktów" ustalił wtedy, że żaden szpital nie zdecydował się jeszcze na taki krok.

- Po prostu z naszych rozmów wynika, że dyrektorzy na dzień dzisiejszy nie są totalnie zainteresowani tworzeniem izb porodowych. Po pierwsze kobiety się tego obawiają, a po drugie dyrektorzy nie wezmą za to odpowiedzialności, bo pierwsze zdarzenie medyczne będzie obciążało dyrektora jednostki, że nie zabezpieczył w razie wypadku czy jakichś powikłań całego procesu - mówił w "Faktach" Waldemar Malinowski, prezes Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Szpitali Powiatowych.

- Przede wszystkim nie jesteśmy w stanie dostarczać kobietom informacji. Dużo się mówi o porodach na SOR-ach, ale my nie wiemy, gdzie one mają rodzić. Co więcej, chcemy je ostrzec, by na tych SOR-ach nie rodziły, bo to nie jest tak, że teraz na każdym SOR-ze kobieta może urodzić, bo tak nie jest - komentowała prezeska Fundacji Rodzić po Ludzku Joanna Pietrusiewicz.

Źródło: PAP, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Szpital w Piotrkowie Trybunalskim

Udostępnij:
Tagi:
ZdrowieSORRatownicy medyczniPacjentAlkoholOchrona zdrowiaGUS
Agnieszka Pióro
Dziennikarka działu Zdrowie tvn24.pl
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica