Logo strona główna
Zdrowie
SUBSKRYBUJ
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Newslettery
Quizy
Tematy
Chińska ekspansja
Męskie zdrowie
25 lat TVN24
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Zdrowie

Śpiew ptaków może poprawiać dobrostan. W jaki sposób?

|
AdobeStock_509837371
Problemy z dobrostanem społecznym i psychicznym młodych
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: 509837371
Dodaj do preferowanych źródeł w Google
Ptasi śpiew - słuchany na żywo jak i z nagrań - może korzystnie wpływać na zdrowie i samopoczucie, a obserwowanie ptaków - wzmacniać więź z naturą. Naukowcy sprawdzili, co jeszcze może nam dać wsłuchiwanie się w ptasie odgłosy.

To jeden z najprostszych sposobów na poprawę samopoczucia. Terapeutyczne działanie śpiewu ptaków naukowcy wykazywali już wcześniej - m.in. w badaniu z 2022 roku opublikowanym w "Scientific Reports". Stwierdzili wtedy, że ptasie trele działają korzystnie na osoby z depresją, stanami lękowymi i przewlekłym stresem.

W najnowszym międzynarodowym przeglądzie wzięto pod lupę ponad milion osób. Amerykańscy naukowcy przeanalizowali 196 prac z 54 krajów. Wyniki przeglądu opublikowano w czasopiśmie "Frontiers in Bird Science".

Nauka wie, co poprawia humor. Dziewięć rzeczy, które działają lepiej niż masaż w spa
Dowiedz się więcej:

Nauka wie, co poprawia humor. Dziewięć rzeczy, które działają lepiej niż masaż w spa

Anna Bielecka, Agnieszka Pióro

Analiza wykazała, że słuchanie śpiewu ptaków wiązało się z lepszym funkcjonowaniem poznawczym, zdrowiem psychicznym i dobrostanem oraz korzystniejszymi wskaźnikami fizjologicznymi. Lepsze zdrowie psychiczne i samopoczucie odnotowano także u osób obserwujących dzikie ptaki oraz mające kontakt z ptakami towarzyszącymi lub przebywającymi w niewoli. Obserwowanie ptaków i kontakt z nimi poprzez media łączyły się natomiast m.in. z większym poczuciem więzi z naturą i postawami prośrodowiskowymi.

Dobrostan poprawiają różne formy kontaktu z ptakami

Autorzy badania wyodrębnili tzw. wzorce interakcji, czyli konkretne sposoby kontaktu człowieka z ptakami. Najczęściej badano słuchanie ptaków na żywo lub z nagrań - dotyczyło go 22,4 procent prac. Kolejne miejsca zajęły kontakt z dzikimi ptakami w codziennym otoczeniu - 17,9 proc., kontakt poprzez media i kulturę - 15,3 proc. oraz birding lub birdwatching, czyli celowa obserwacja dzikich ptaków - 11,2 proc.

Co ciekawe, analizowano nie tylko bezpośredni kontakt z ptakami, ale także z ich przedstawieniami, np. w książkach, na zdjęciach i filmach, w materiałach audio i cyfrowych czy w rzeczywistości wirtualnej. Takie pośrednie formy kontaktu również wiązały się w części badań z lepszym zdrowiem psychicznym i dobrostanem.

Wellbeing po polsku. Polakom po pracy brakuje energii
Dowiedz się więcej:

Wellbeing po polsku. Polakom po pracy brakuje energii

Anna Bielecka

Osobną kategorię stanowiły interakcje z ptakami towarzyszącymi lub przebywającymi w niewoli – dotyczyło ich 18 badań (9,2 proc.). Obejmowały one m.in. opiekę nad ptakiem towarzyszącym. Jedna z prac dotyczyła także hodowania ptaków na własny użytek, np. przydomowego chowu kur.

Słuchanie ptasiego śpiewu wpływa też na funkcje poznawcze

Zdrowie psychiczne i dobrostan były najczęściej badanym obszarem. Najwięcej dowodów na korzystne związki dotyczyło obserwacji ptaków, kontaktu z dzikimi ptakami w codziennym otoczeniu oraz słuchania ich śpiewu. To ostatnie wiązało się również z korzyściami dotyczącymi funkcjonowania poznawczego i wskaźników fizjologicznych. Korzyści społeczne obserwowano przede wszystkim w kontekście kontaktu z ptakami towarzyszącymi lub terapeutycznymi oraz podczas birdwatchingu.

Większość badań bazowała na odgłosach ptaków śpiewających, które są zwykle odbierane jako przyjemniejsze niż dźwięki wydawane przez inne ptaki. Autorzy wskazują jednak na potrzebę badań obejmujących również gatunki wydające odgłosy odbierane przez ludzi jako mniej przyjemne.

Łatwo dostępna terapia

Autorzy widzą w wynikach potencjał dla terapii opartej na kontakcie z naturą. Aktywności związane z ptakami mogą być stosunkowo dostępną jej formą, niewymagającą dużych terenów zielonych ani zorganizowanych zajęć na świeżym powietrzu.

Jak zaprzyjaźnić się w dorosłym życiu? Psycholożka: to sztuka kompromisu
Dowiedz się więcej:

Jak zaprzyjaźnić się w dorosłym życiu? Psycholożka: to sztuka kompromisu

Anna Bielecka

Potencjalną wartość terapeutyczną może mieć także kontakt pośredni – np. nagrania lub transmisje ptasiego śpiewu czy obraz z kamer przy karmnikach, elementach wodnych lub budkach lęgowych. Takie materiały można wykorzystywać m.in. podczas sesji terapeutycznych i w poczekalniach. Zdaniem autorów mogą wspierać regulację emocji i regenerację uwagi. Podobne rozwiązania mogą być przydatne w placówkach opiekuńczych, gdzie dostęp do przyrody bywa ograniczony, a samotność i izolacja mogą wpływać na jakość życia osób starszych. Autorzy wymieniają zajęcia wykorzystujące obrazy, dźwięki i inne przedstawienia ptaków, a w niektórych miejscach także niewielkie woliery umożliwiające ich regularną obserwację.

Nie każdy reaguje na ptaki tak samo

Autorzy analiz zastrzegają jednak, że nie wszyscy reagują na ptaki tak samo. Niektóre gatunki lub sytuacje mogą budzić dyskomfort albo negatywne skojarzenia, dlatego działania terapeutyczne powinny uwzględniać indywidualne preferencje, wcześniejsze doświadczenia i kontekst kulturowy.

Zdaniem naukowców wyniki są argumentem na rzecz rozwoju tzw. medycyny ekologicznej (Ecological Medicine), czyli podejścia podkreślającego związki między zdrowiem człowieka, innymi organizmami i środowiskiem. Kontakt z ptakami może sprzyjać także postawom prośrodowiskowym, a przyszłe interwencje wykorzystujące takie kontakty - potencjalnie przynosić korzyści ludziom i środowisku.

Ograniczenia przeanalizowanych badań

Autorzy podkreślają jednak, że wyniki należy interpretować ostrożnie. Około połowy analizowanych badań (51 proc.) nie miało grupy kontrolnej ani porównawczej, a w przeglądzie nie przeprowadzono formalnej oceny ryzyka błędu systematycznego. Duża różnorodność metod, badanych efektów i form kontaktu z ptakami dodatkowo utrudnia porównywanie wyników. Przegląd nie obejmował też systematycznego wyszukiwania badań dotyczących negatywnych skutków kontaktu z ptakami, takich jak choroby odzwierzęce, alergie, lęk przed ptakami czy skrócenie snu. Autorzy zaznaczają, że dostępna literatura może być przez to ukierunkowana przede wszystkim na wyniki pozytywne.

Po co naprawdę plotkujemy? Badania pokazują zaskakującą prawdę
Dowiedz się więcej:

Po co naprawdę plotkujemy? Badania pokazują zaskakującą prawdę

Anna Bielecka

Potrzebne są dalsze badania, które pozwolą ustalić, kto odnosi największe korzyści, w jakich warunkach i dzięki jakim mechanizmom.

Kiedy najłatwiej o ptasie koncerty?

Najlepszy czas na słuchanie ptasich śpiewów przypada na wiosnę i wczesne lato. Jesienią ptaki śpiewają znacznie rzadziej i ciszej, ale niektóre gatunki nadal wydają dźwięki, głównie w celach obrony terytorium lub z powodu pobudzenia hormonalnego. Ptaki śpiewają bowiem nie tylko w celach matrymonialnych, gdy prezentują się i konkurują o samice. W ten sposób kontaktują się też z innymi osobnikami: informują o swojej obecności, ale także ostrzegają np. o atakach drapieżników.

- Ale przede wszystkim ptaki śpiewają także dlatego, bo lubią. Dowiedziono, że sam śpiew sprawia samicom ptaków przyjemność. W czasie popisów potencjalnego partnera w ich mózgach zachodzą reakcje analogiczne do tych, jakie pojawiają się w naszych centralnych ośrodkach nerwowych, kiedy słuchamy muzyki, która się nam podoba. Co ciekawe, inne samce odbierają śpiew konkurenta jako drażniące dźwięki - wyjaśniał ornitolog Adam Zbyryt z Uniwersytetu w Białymstoku w artykule tvn24.pl z marca 2024 roku.

Które ptaki zaczynają śpiewać, kiedy jeszcze śpimy? I czym jest "ptasi zegar"?
Dowiedz się więcej:

Które ptaki zaczynają śpiewać, kiedy jeszcze śpimy? I czym jest "ptasi zegar"?

METEO

"Dla większości ptaków szczyt aktywności głosowej przypada na godzinny poranne. Prawdopodobnie ma to związek z bardzo dobrą akustyką. Rano jest cicho, a zimne i wilgotne powietrze przenosi dźwięk na znaczne odległości" - informuje portal Centrum Edukacji Obywatelskiej Zgodnie z naturą, który radzi jak zaplanować "dźwiękową wycieczkę". Ptasich koncertów możemy słuchać nie tylko w parkach czy lasach. Czasem wystarczą po prostu miejsca zadrzewione, skwer czy łąka. "Nie musimy zagłębiać się w gąszcz, rzucać się w wir krzaków lub bagien. Wręcz przeciwnie, planujmy trasę tak iść przestronną leśną drogą, aleją lub skrajem zadrzewień. Takie miejsca gwarantować będą to, że dźwięk dotrze do nas z daleka, i nie zniekształci go echo. Idąc zatrzymujmy się, co kilkaset metrów, nasłuchując" - podpowiadają eksperci portalu. Sugerują, żeby wybierać skrzyżowania dróg, ścieżek, alei lub przecinek, gdzie dźwięk może docierać z czterech stron. Doskonałymi miejscami są też wzniesienia i każda otwarta przestrzeń.

Źródło: PAP, tvn24.pl
Udostępnij:
Tagi:
ZdrowiePsychologiaZdrowie psychicznedobrostanWellbeingptakiBadania naukowe
Czytaj także:
Akcja policji na Pradze Północ
Kwitł tam narkotykowy biznes. W jednej chwili weszli do kilku mieszkań
WARSZAWA
Jared Kushner, Steve Witkoff, Władimir Putin
Putin "może myśleć, że za coś takiego pozbawią go władzy"
Michał Sznajder
Dariusz Matecki na płocie przy siedzibie AWS
Poseł Dariusz Matecki forsował płot uczelni. Jest zawiadomienie
WARSZAWA
Aleksandra Kosiorek
Prezydentka Gdyni komentuje rewolucję w radzie miasta
Trójmiasto
Anton Grunis
Dwa tygodnie temu otrzymał najwyższe odznaczenie. Rosyjski generał nie żyje
Świat
Pożar magazynu w Kościerzynie. Spłonęły namioty ze styropianem
Pożar magazynu w Kościerzynie. Kłęby dymu nad miastem
Pomorskie
shutterstock_2789164627
Kryzys nadchodzi. "To będzie najgorszy rok w historii"
BIZNES
Burze, piorun
Burze i ulewy. Kolejne ostrzeżenia IMGW
METEO
Spłonął samochód. Pasażerom pomogli policjanci
Auto nagle stanęło w płomieniach. W środku było dziecko
Rzeszów
Policja - zdjęcie ilustracyjne
Dwie osoby nie żyją. Dramatyczne odkrycie w mieszkaniu
Szczecin
Zatrzymanie 24-latka poszukiwanego listem gończym do sprawy wypadku na Moście Łazienkowskim
Kolega Łukasza Żaka w rękach policji. Był poszukiwany listem gończym
WARSZAWA
Kraków i Zamek Królewski na Wawelu
Nieżyjący wyborcy mieli poprzeć kandydatów na prezydenta. Jest zawiadomienie do prokuratury
WYBORY W KRAKOWIE
imageTitle
Trener Polaków bije na alarm przed Bułgarią
EUROSPORT
Konrad Piasecki ze zdjęciem opublikowanym w czasie wizyty prezydenta Karola Nawrockiego na Łotwie
Anonimowe konto, Chodziński i zdjęcie auta prezydenta. Jak to się stało?
Konrad Piasecki, Sebastian Zakrzewski
imageTitle
"Zbojkotowali". Dziwne zachowanie gwiazd Realu
EUROSPORT
Wojsko zabrało drona z plaży w Rusinowie
Dron był uzbrojony. Saperzy zdetonowali głowicę
Szczecin
Zondacrypto
Minister sprawiedliwości: ważna informacja dla wszystkich pokrzywdzonych przez Zondacrypto
BIZNES
Sam Altman
Szef giganta stawia sprawę jasno. "Nasza firma i cała branża potrafią zrobić to"
BIZNES
Niemieckie pociski Patriot
Media: Polska przekaże Ukrainie pociski do Patriotów. "Nikt nie mówi o masowych donacjach"
Świat
RPA. Działania służb na miejscu odnalezienia ciała kobiety
Seria zabójstw kobiet. Ciała ofiar były nagie
Świat
Ursula von der Leyen
Bruksela szykuje nowe zakazy. "To my ustalamy nasze zasady"
BIZNES
Wypadek podczas prac polowych. Maszyna wciągnęła nogę pracownicy
Groźny wypadek podczas zbiorów cebuli. Maszyna wciągnęła nogę pracownicy
Kujawsko-Pomorskie
Ed Sheeran Macklemore
"Ed jest moim przyjacielem, znalazł się w beznadziejnej sytuacji"
Kultura i styl
ZAKUPY KOSZYK
Kilkadziesiąt złotych różnicy między najtańszą a najdroższą siecią handlową
BIZNES
Peron na stacji Katowice-Ligota - zdjęcie ilustracyjne
Awaria zasilania urządzeń sterujących koleją. Opóźnienia pociągów
Katowice
Ed Sheeran na koncercie w 2025 roku
Artyści rezygnują z koncertowania z Edem Sheeranem. Muzyk wydał oświadczenie
Kultura i styl
Lej kondensacyjny w Klimontowie
"Złapać coś takiego na zdjęciu to niezła zdobycz"
METEO
Karambol na Moście Łazienkowskim
Zderzenie na moście. Był duży korek
WARSZAWA
imageTitle
Wrócił dwa tygodnie po operacji. "Silny obojczyk, mocna głowa"
EUROSPORT
ropa naftowa rurociag rafineria paliwo shutterstock_2751124549
Minister o dostawach ropy: sytuacja jest superpoważna
BIZNES
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica