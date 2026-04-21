Zdrowie

Guzy znikają u co trzeciego pacjenta, a terapia wciąż bez refundacji

"Oprócz tego, że potrzeba kadry, to potrzeba też zmian systemowych"
Dla wielu chorych to leczenie mogłoby oznaczać realną szansę na przedłużenie życia. Jednak pacjenci z zaawansowanym rakiem pęcherza moczowego nie doczekali się decyzji o refundacji innowacyjnej terapii skojarzonej. - To skandal, że w Polsce wciąż nie refunduje się leczenia, które w całej Europie jest standardem - mówi w rozmowie z tvn24.pl Kamil Karpowicz, onkolog.
Kluczowe fakty:
  • Proces refundacyjny innowacyjnej terapii zakończył się w kwietniu negatywną decyzją Ministerstwa Zdrowia.
  • Terapia skojarzona enfortumabem z pembrolizumabem wykazuje wysoką skuteczność, prowadząc do całkowitej remisji u jednej trzeciej pacjentów.
  • Obecnie refundacja enfortumabu w Polsce obejmuje kolejną linię leczenia, podczas gdy zastosowanie go już w pierwszym rzucie – w skojarzeniu z pembrolizumabem – przynosi lepsze wyniki.
  • Organizacje pacjenckie i lekarze apelują o równość w dostępie do nowoczesnych terapii, podkreślając, że brak refundacji ogranicza szanse chorych na przedłużenie życia.

Z dostępnych danych wynika, że każdego roku w Polsce diagnozę raka pęcherza moczowego otrzymuje ok. 7-8 tys. osób (cztery razy częściej mężczyźni niż kobiety), podczas gdy liczba wykonywanych zabiegów operacyjnych wynosi ok. 2 tys. rocznie. Oznacza to, że jedynie część pacjentów kwalifikuje się do leczenia operacyjnego, a znaczna grupa chorych wymaga leczenia farmakologicznego - zarówno ze względu na brak możliwości przeprowadzenia operacji, jak i progresję choroby.

Dlaczego mężczyźni żyją krócej i rzadziej chodzą do lekarza? Eksperci tłumaczą
Dowiedz się więcej:

Dlaczego mężczyźni żyją krócej i rzadziej chodzą do lekarza? Eksperci tłumaczą

Terapia skojarzona enfortumabem wedotyny z pembrolizumabem (EV+P) to długo wyczekiwana przez lekarzy i pacjentów opcja leczenia zaawansowanego raka pęcherza, dająca realną szansę na poprawę stanu pacjenta. W dostępnych publikacjach i przez ekspertów oceniana jest jako terapia o wysokiej wartości klinicznej, co znajduje odzwierciedlenie w aktualnych wytycznych klinicznych - zarówno polskich, jak i międzynarodowych.

Lek dla najciężej chorych pacjentów

- Enfortumab stosowany jest u pacjentów z zaawansowanym rakiem pęcherza, czyli w sytuacjach, gdy choroby nie można już zoperować, bo nowotwór jest technicznie nieusuwalny lub gdy występują przerzuty - wyjaśnia w rozmowie z tvn24.pl lek. Kamil Karpowicz, onkolog kliniczny. - To leczenie przeznaczone jest więc dla chorych w najtrudniejszej sytuacji, w tzw. fazie paliatywnej, kiedy celem nie jest już całkowite wyleczenie, ale maksymalne przedłużenie życia i poprawa jego jakości.

- Jeżeli nie ma możliwości radykalnego leczenia chirurgicznego, podajemy leki działające ogólnoustrojowo. Standardem w takiej sytuacji jest właśnie połączenie enfortumabu z pembrolizumabem. Pembrolizumab to dobrze znana immunoterapia, stosowana od lat w wielu nowotworach, w tym przypadku łączona z enfortumabem, co zwiększa skuteczność leczenia.

Działa jak "koń trojański"

Jak działa ten nowoczesny farmaceutyk? - Enfortumab to lek z grupy tzw. koniugatów, czyli przeciwciał sprzężonych z cząsteczkami chemioterapii - wyjaśnia Kamil Karpowicz, onkolog kliniczny. - To przeciwciało rozpoznaje komórkę nowotworową i wprowadza do jej wnętrza cząsteczkę cytostatyku - działa więc jak "koń trojański". Taka technika jest bardzo zaawansowana i w wielu innych terapiach onkologicznych już zrewolucjonizowała leczenie.

Które terapie raka powinny dostać refundację? Eksperci przygotowali listę
Dowiedz się więcej:

Które terapie raka powinny dostać refundację? Eksperci przygotowali listę

Jak tłumaczy specjalista, do tej pory pacjenci z zaawansowanym rakiem pęcherza otrzymywali klasyczną chemioterapię lub połączenie chemioterapii z immunoterapią, najczęściej pembrolizumabem.

- W badaniach klinicznych zastąpiono klasyczną chemioterapię właśnie enfortumabem i zestawiono obie grupy chorych. Okazało się, że wyniki były przełomowe. Pacjenci leczeni enfortumabem i pembrolizumabem przeżywali średnio dwa razy dłużej niż ci, którzy otrzymywali chemioterapię z immunoterapią - mówi onkolog. Jak tłumaczy, około 70 procent pacjentów uzyskiwało odpowiedź na leczenie, czyli zmniejszenie lub całkowite zniknięcie guzów. Dla porównania, przy klasycznej chemioterapii z immunoterapią odsetek ten wynosił około 40 procent.

- Całkowitą remisję, czyli całkowite zniknięcie zmian nowotworowych, obserwowano u jednej trzeciej chorych leczonych enfortumabem, podczas gdy przy chemioterapii było to zaledwie 10-13 procent - dodaje onkolog.

Diagnostyka onkologiczna wciąż pełna luk. Co wykazał najnowszy raport?
Dowiedz się więcej:

Diagnostyka onkologiczna wciąż pełna luk. Co wykazał najnowszy raport?

Specjalista podkreśla również, że nowy lek jest zazwyczaj lepiej tolerowany niż klasyczna chemioterapia. - Oczywiście ma swoje działania niepożądane, ale generalnie pacjenci przechodzą terapię łagodniej, co przekłada się na jakość życia podczas leczenia - zaznacza onkolog.

Bez refundacji w pierwszej linii

- Niestety w Polsce schemat terapii z enfortumabem nie jest jeszcze refundowany w pierwszej linii leczenia. Refundacja obejmuje jedynie tzw. "drugi rzut", czyli sytuację, gdy pacjent najpierw otrzyma klasyczną chemioterapię z immunoterapią, a choroba mimo to postępuje lub nawraca. Wtedy skuteczność nadal jest dobra, ale nie aż tak spektakularna, jak w pierwszym rzucie, gdy lek podajemy od samego początku - tłumaczy onkolog. - Jest to rozwiązanie suboptymalne, mniej skuteczne, niż terapia zalecana przez międzynarodowe towarzystwa.

Pacjenci, którzy chcieliby rozpocząć terapię wcześniej, mogą wykupić lek na własną rękę lub ubiegać się o niego w ramach Ratunkowego Dostępu do Technologii Lekowych (RDTL). Koszty tej pierwszej opcji są jednak bardzo wysokie. - Jedno podanie to około dziesięć tysięcy złotych. W cyklu miesięcznym potrzebne są dwa podania, więc to wydatek rzędu dwudziestu tysięcy złotych na miesiąc - wylicza ekspert. - Terapia trwa tak długo, jak długo przynosi efekty, czyli może to być nawet kilka lat. Roczny koszt leczenia to w przybliżeniu około dwustu czterdziestu tysięcy złotych - dodaje.

Jak dodaje, Polska jest jednym z nielicznych krajów, które wciąż nie wdrożyły europejskiego standardu. - Przykładowo w Szwecji enfortumab z pembrolizumabem stosujemy w pierwszej linii leczenia od kwietnia ubiegłego roku. To rok, w którym setki, a może nawet tysiące polskich pacjentów mogłyby już otrzymać takie leczenie, gdyby było refundowane - mówi Kamil Karpowicz, który pracuje w Szpitalu Uniwersyteckim w szwedzkim Linköping.

Specjalista zwraca uwagę, że terapia enfortumabem ma ugruntowaną pozycję w międzynarodowych wytycznych. - W standardach Europejskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej (ESMO) enfortumab z pembrolizumabem to od ponad półtora roku leczenie zalecane jako pierwsza linia terapii w zaawansowanym raku pęcherza. W całej Europie to już standard postępowania - podkreśla lekarz.

"To decyzja finansowa"

W ostatnich miesiącach pojawiła się realna szansa na objęcie tej terapii refundacją w Polsce. Jednak 27 marca br. Ministerstwo Zdrowia podjęło negatywną decyzję w tej sprawie. Wysłaliśmy zapytanie do Ministerstwa Zdrowia z prośbą o wyjaśnienie powodów decyzji. Czekamy na odpowiedź resortu. Jednak z analizy Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (AOTMiT) wynika, że przy proponowanej cenie całkowity koszt refundacji byłby bardzo wysoki – wydatki dla płatnika szacowano na dziesiątki-setki milionów złotych rocznie, przy czym zwrócono uwagę na niepewność co do liczby kwalifikujących się pacjentów.

- Rozumiem, że leczenie jest kosztowne - to nowoczesna technologia i drogie leki, ale trzeba jasno powiedzieć, że jedynym powodem braku refundacji są względy ekonomiczne. To nie jest decyzja medyczna, tylko finansowa - zwraca uwagę Kamil Karpowicz.

Ta "wstydliwa" wizyta może uratować mężczyźnie życie
Dowiedz się więcej:

Ta "wstydliwa" wizyta może uratować mężczyźnie życie

Dla pacjentów oznacza to, że będą leczeni chemioterapią, mimo dostępności bardziej skutecznych i mniej obciążających organizm opcji terapeutycznych. - Ta decyzja jest dla nas niezrozumiała i krzywdząca. Tym bardziej, że część chorych nie powinna być leczona chemioterapią. Niezrozumiałe, że w tym samym czasie resort zdrowia znajduje ogromne środki na kolejne podwyżki wynagrodzeń w ochronie zdrowia, a nie ma ich na leczenie pacjentów - mówi Elżbieta Żukowska, prezes Stowarzyszenia "UroConti".

"Każde opóźnienie jest stratą czasu"

Stowarzyszenie "UroConti" podkreśla, że w związku z napływającymi sygnałami dotyczącymi możliwego braku refundacji terapii EV+P już wcześniej podejmowało działania mające na celu zwrócenie uwagi na potrzeby pacjentów, zarówno samodzielnie, jak i we współpracy z innymi organizacjami pacjenckimi. O leczenie w zgodzie z onkologicznymi i urologicznymi wytycznymi klinicznymi oraz dalsze poszerzanie programu lekowego leczenia raka pęcherza o wskazania i terapie rekomendowane przez międzynarodowe towarzystwa naukowe postulowali też we wspólnym manifeście przedstawiciele Ruchu Onkologicznego PARS, Sanitas, Fundacja Życie z Rakiem, Fundacja Per Humanus i Fundacja Wygrajmy Zdrowie.

- Każde opóźnienie w udostępnianiu nowoczesnych terapii jest stratą czasu i pogarsza szanse chorych na przeżycie – zwracała uwagę Anna Kupiecka, prezes Fundacji "OnkoCafe - Razem Lepiej", apelując w marcu do MZ o jak najszybsze i pozytywne zakończenie procesu refundacyjnego.

Groźny rak pęcherza - jak go nie przeoczyć?
Dowiedz się więcej:

Groźny rak pęcherza - jak go nie przeoczyć?

- Zależy nam na tym, aby pacjenci w Polsce mieli dostęp do leczenia zgodnego z aktualną wiedzą medyczną i standardami obowiązującymi w innych krajach europejskich. Nie jestem w stanie zrozumieć, że będąc dwudziestą gospodarką świata, kupując najdroższe samoloty wojskowe, nie stać naszego państwa na refundację terapii, której bardzo brakowało nam w leczeniu raka pęcherza - dodaje Elżbieta Żukowska.

- To dramat i skandal, że w Polsce wciąż nie refunduje się leczenia, które w całej Europie jest standardem - mówi Kamil Karpowicz, onkolog. - Mówimy przecież o kraju w środku Europy, a nie o państwie rozwijającym się. A jednak polscy pacjenci mają znacznie gorszy dostęp do innowacyjnych leków onkologicznych niż chorzy w większości krajów Unii.

Anna Bielecka
Czytaj także:
Pilne
Zmiana cen paliw na stacjach w środę
BIZNES
Pilne
CBA w resorcie klimatu. Rzecznik potwierdza
Polska
Jechał hulajnogą po drodze wojewódzkiej
Hulajnoga na drodze wojewódzkiej. Policjanci przecierali oczy ze zdumienia
Poznań
Aktor Andrzej Seweryn został uhonorowany Nagrodą im. Bronisława Geremka
Andrzej Seweryn nagrodzony. Zobacz całe przemówienie
Polska
imageTitle
Kontuzja "poważniejsza, niż wszyscy zakładali"
EUROSPORT
kryptowaluta bitcoin shutterstock_1836343015
Problemy Zondacrypto. "Tutaj następuje czarny scenariusz"
BIZNES
Na miejsce wysłano dziewięć jednostek straży pożarnej
Zderzyły się dwie ciężarówki. Jedna stanęła w płomieniach
Białystok
Jacek Sasin w programie "News Michalskiego"
Sasin: wolałbym sobie nie wyobrażać PiS bez Morawieckiego
NEWS MICHALSKIEGO
Humbak Timmy u wybrzeży Niemiec
Timmy utknął po raz piąty. Ratownicy nie tracą nadziei
METEO
Pijana kobieta z małym dzieckiem w tramwaju. Interweniowała policja (zdjęcie ilustracyjne)
Pijana kobieta z małym dzieckiem w tramwaju. Interweniowała policja
Trójmiasto
Andrzej Domański
Domański: SAFE zero procent to iluzja
BIZNES
Areszt tymczasowy dla agresywnego sąsiada
Sąsiad przeszedł od słów do czynów. Najpierw groził, potem wziął palnik
Rzeszów
Zderzenie na rondzie Zesłańców Syberyjskich
Karetka z pacjentem przewróciła się na bok
WARSZAWA
imageTitle
Zaczyna mistrzostwa i zaskakuje. "Trochę się nudzę"
EUROSPORT
Miała dwa promile. Jechała na zakupy
Z auta prawie się wytoczyła. Miała ponad 2 promile
Lubuskie
Pożar maszyn budowlanych w Słajszewie na Pomorzu
Pożar na drodze do przyszłej elektrowni jądrowej. To było podpalenie
Trójmiasto
Prezydent Francji Emmanuel Macron i premier Donald Tusk
Tusk: taką fajną wiadomość przysłał mi w nocy Macron
Polska
imageTitle
Tragedia podczas zawodów. Nie żyje triathlonistka
EUROSPORT
Kadr z reportażu "Czarno na białym"
Kościelne biznesy rosną, państwo nie reaguje
Sebastian Klauziński, Olga Orzechowska
Tama Trzech Przełomów w Chinach
Ma pojawić się na Pacyfiku, zakłóci produkcję energii w Chinach
METEO
Adam Andruszkiewicz był w rządzie PiS wiceministrem cyfryzacji
Akt oskarżenia wobec wiceszefa kancelarii prezydenta. Nie przyznaje się do winy
Białystok
amazon - dvoevnore shutterstock_1366397780
Ogromna inwestycja. Wyścig nabiera tempa
BIZNES
Poszukiwany 40-latek miał 3,6 tysiąca e-papierosów bez akcyzy
Poszukiwany z ponad trzema tysiącami e-papierosów bez akcyzy
WARSZAWA
Z Wisły wyłowiono ciało mężczyzny (zdjęcie ilustracyjne)
Właz przykryli deskami, lodówką i mikrofalówką. Cztery osoby w areszcie
Kraków
Kolejka do lekarza w poradni szpitalnej
Szpitale sprzeciwiają się cięciom NFZ. "My tutaj nie leczymy zdrowych ludzi"
Piotr Wójcik
shutterstock_2366880579
Kończy się czas na rozliczenie z fiskusem
BIZNES
Produkcja przemysłowa w Polsce odbiła we wrześniu 2019 roku
Najnowsze dane z przemysłu
BIZNES
29-latka zgubiła zawartość plecaka, grozi mu nawet 10 lat więzienia
Zgubiła go zawartość plecaka
WARSZAWA
Dziecko operowane w Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach
Lekarze walczyli z czasem. Stawką była ręka kilkulatki
Katowice
imageTitle
Modlił się, by urosnąć. Uciszył Nowy Jork
EUROSPORT
