Zdrowie

Pijani pacjenci coraz większym problemem. Brakuje izb wytrzeźwień

W 2006 r. w izbach wytrzeźwień zmarło 10 osób
"Osobom z upojeniem alkoholowym oferujemy lepszy standard niż pacjentom szpitali"
Liczba izb wytrzeźwień w Polsce systematycznie maleje, co - jak alarmują przedstawiciele rządu, policji i samorządów - prowadzi do poważnych obciążeń dla policji oraz szpitalnych oddziałów ratunkowych. Problem narasta, a skutki odczuwają zarówno funkcjonariusze, jak i personel medyczny.
OGLĄDAJ: Lekarz: ja muszę odmawiać przyjęcia na SOR, bo nie mam miejsc
pc

Lekarz: ja muszę odmawiać przyjęcia na SOR, bo nie mam miejsc

Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

W Polsce gwałtownie ubywa izb wytrzeźwień - instytucji, które przez lata odciążały policję i szpitale. Teraz, gdy wiele z nich zostało zamkniętych, funkcjonariusze i medycy mają coraz więcej pracy z nietrzeźwymi osobami, często agresywnymi i wymagającymi opieki. Rząd zapowiada analizę sytuacji, ale samorządy alarmują: system jest na granicy wydolności.

Wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Czesław Mroczek powiedział w środę podczas posiedzenia sejmowej komisji zdrowia, że obecny system się rozpada, a konsekwencją jest agresja w placówkach ochrony zdrowia i dłuższy czas reakcji policji. Zauważył, że kolejne izby wytrzeźwień są likwidowane i działa ich obecnie 27.

O tym, że osoby trafiające na szpitalne oddziały ratunkowe w stanie upojenia alkoholowego paraliżują pracę medyków mówiliśmy m.in. w debacie "Jak piją Polacy?" w TVN24+. - Ilość potrzeb przerosła możliwości i muszę odmawiać, bo nie mam miejsc, a na przykład w sobotę leży mi na oddziale pięciu trzeźwiejących - powiedział Bogdan Stelmach, kierownik SOR w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Policja i SOR-y przejmują obowiązki izb wytrzeźwień

Likwidacja kolejnych izb wytrzeźwień powoduje, że opieka nad pijanymi osobami, w tym agresywnymi, coraz częściej obciąża policję i szpitalne oddziały ratunkowe (SOR) - podkreślali uczestnicy posiedzenia.

Pacjent czeka, bo chirurg szyje rany pijanego. "Należy coś zrobić"
Dowiedz się więcej:

Pacjent czeka, bo chirurg szyje rany pijanego. "Należy coś zrobić"

Wiceminister powiedział, że w 2024 r. do izb wytrzeźwień trafiło blisko 119 tys. osób, a do 295 policyjnych pomieszczeń dla osadzonych - 58 tys. osób nietrzeźwych.

Policja: system jest dziurawy, a koszty rosną

Według Romana Kustera, zastępcy komendanta głównego policji, problemem jest "wytrych" w przepisach, który umożliwia doprowadzenie osoby nietrzeźwej do jednostki policji, jeśli nie ma izby wytrzeźwień. Poinformował, że w ubiegłym roku policja poniosła wydatek 12,5 mln zł za badania lekarskie osób zatrutych alkoholem, które trafiły do pomieszczeń dla osadzonych.

41 procent lekarzy myśli o odejściu z zawodu. Dlaczego?
Dowiedz się więcej:

41 procent lekarzy myśli o odejściu z zawodu. Dlaczego?

Podkreślił, że badanie lekarskie jest wymogiem, ale nie daje gwarancji bezpieczeństwa osoby nietrzeźwej, bo w pomieszczeniach dla osadzonych nie ma możliwości stałego monitorowania stanu zdrowia. Zaznaczył, że w jednostkach policji w ubiegłym roku zmarło siedem osób, z czego sześcioro osadzonych było pod wpływem alkoholu i dostało zgodę lekarza na przebywanie w pomieszczeniu dla osadzonych.

Funkcjonariusze spędzają godziny na przewożeniu pijanych

Kuster poinformował, że w ubiegłym roku policja przewiozła 16,5 tys. osób nietrzeźwych do miejsca zamieszkania. Zaznaczył, że jeśli domownicy nie zgadzają się przyjąć takiej osoby, policja musi te osoby znów przewieźć. - Patrol traci niekiedy sześć czy osiem godzin na przewożenie osób zatrutych alkoholem - powiedział. Kuster zaznaczył, że w 2023 r. policji udało się odzyskać zaledwie od 15 do 50 proc. kosztów pobytów osób nietrzeźwych w jednostkach policji. Podkreślił, że po trzech latach postępowania w sprawie opłat są one umarzane, a jeśli uda się uzyskać, to trafiają one do Skarbu Państwa.

"Zablokowała lekarzowi wyjście i zacisnęła na jego szyi stetoskop"
Dowiedz się więcej:

"Zablokowała lekarzowi wyjście i zacisnęła na jego szyi stetoskop"

WARSZAWA

Im więcej izb wytrzeźwień, tym rzadziej będziemy się pojawiać na SOR-ach i izbach przyjęć (...) - podsumował Kuster.

Ministerstwo Zdrowia: izby wytrzeźwień są potrzebne

Wiceminister zdrowia Katarzyna Kęcka podkreśliła, że izby wytrzeźwień są pożądanym elementem systemu. - Nie zawsze w izbach przyjęć spotykamy się z osobami zatrutymi, wymagającymi pomocy ze względu na pogorszenie stanu zdrowia. (...) Mieliśmy pacjenta, który codziennie przychodził wytrzeźwieć. Wychodząc mówił: "do zobaczenia jutro" - powiedziała (Katarzyna Kęcka przed objęciem stanowiska w resorcie zdrowia kierowała Szpitalnym Centrum Medycznym w Goleniowie, jest z zawodu pielęgniarką - red.). Kęcka zaznaczyła, że społeczeństwo nie zdaje sobie sprawy z tego jak duże w skali kraju jest zaangażowanie personelu, który zajmuje się osobami w stanie upojenia alkoholowego. - Nie zawsze są to osoby potrzebujące interwencji medycznej - powiedziała. Kęcka podkreśliła, że opieka w systemie ochrony zdrowia nad osobą nietrzeźwą jest najdroższa, a najtańsza - w izbach wytrzeźwień.

Samorządy: wysokie koszty powodują likwidacje

Poseł Patryk Wicher (PiS) powiedział, że izba wytrzeźwień w Nowym Sączu została zlikwidowana ze względu na wysokie koszty funkcjonowania. Powiedział, że od 45 do 50 proc. kosztów było związane z konicznością obecności na izbie wytrzeźwień lekarza. - To był jedyny powód likwidacji izby wytrzeźwień w Nowym Sączu i czterech innych izb w ciągu trzech lat - dodał.

Marek Wójcik ze Związku Miast Polskich poinformował, że zatrudnienie jednego lekarza w izbie wytrzeźwień to rocznie koszt ok. 1,4 mln zł z uwzględnieniem pracy w soboty i niedziele. Zaznaczył, że miasta wydają od 2,6 mln zł do 4,6 mln zł rocznie na prowadzenie izb wytrzeźwień. - Dlatego w przyszłości nie będziemy prowadzić izb wytrzeźwień - dodał.

Skuteczność ściągania opłat jest niska

Ekspert powiedział, że ściągalność opłat za pobyt w izbie wytrzeźwień jest na poziomie 19 proc. Zaznaczył, że osoby nadużywające alkoholu, jeśli zarabiają wynagrodzenie minimalne lub nie pracują, są wyłączone z procesu egzekucyjnego.- Nie możemy do takich osób wyegzekwować nic - zaznaczył.

Poznań za nocną prohibicją? Wiemy, które osiedla są za, a które przeciw
Dowiedz się więcej:

Poznań za nocną prohibicją? Wiemy, które osiedla są za, a które przeciw

Poznań

Według Wójcika problemem oprócz kosztów jest brak rozstrzygnięcia, jakiego rodzaju podmiotem jest izba wytrzeźwień, która są wyłączona z szeregu ustaw, a jednocześnie podaje się w niej leki, musi mieć gabinet diagnostyczny i sprawować 24-godzinną opiekę. - To nieprawdopodobny poziom ryzyka w prowadzeniu izb wytrzeźwień - zaznaczył.

Opracowała Anna Bielecka/pwojc

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

