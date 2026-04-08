Palenie w ciąży zwiększa ryzyko problemów psychicznych u dzieci

Włochy. Władze Turynu walczą z paleniem na świeżym powietrzu. Nowy zakaz
Profesor Katarzyna Krenke o związku raka płuca z paleniem tytoniu
Dzieci narażone na dym tytoniowy jeszcze w życiu płodowym mogą częściej zmagać się nie tylko z problemami behawioralnymi, ale też z szerszymi trudnościami psychicznymi – wynika z dużego badania amerykańskich naukowców. Najsilniejsze skutki obserwuje się we wczesnym dzieciństwie, a eksperci podkreślają: nie istnieje bezpieczna dawka nikotyny w ciąży.

Naukowcy z Purdue University ostrzegają: dzieci, które w okresie płodowym narażone są na palenie matki, mają większe ryzyko trudności behawioralnych i kłopotów ze zdrowiem psychicznym.

Choć wcześniejsze badania łączyły palenie w ciąży z agresywnym zachowaniem lub częstszym łamaniem zasad przez dzieci - mniej jasne było, czy palenie w czasie ciąży wpływa także na szersze aspekty zdrowia psychicznego oraz czy skutki różnią się w zależności od płci.

Coś więcej niż bunt czy impulsywność

Nowe badanie opisane na łamach periodyku "Development and Psychopathology" rzuca światło na te kwestie. Objęło ono tysiące dzieci w całych Stanach Zjednoczonych i wskazało okresy, w których ekspozycja może mieć największy wpływ.

E-papierosy mogą być rakotwórcze. Silne dowody naukowców
Piotr Wójcik

- Wyniki te pokazują, że prenatalna ekspozycja na nikotynę może wpływać na coś więcej niż tylko problemy z zachowaniem typu buntowniczego czy impulsywnego - może oddziaływać na ogólne zdrowie psychiczne dzieci oraz na współwystępowanie problemów emocjonalnych i behawioralnych - mówi Kristine Marceau, autorka publikacji.

- Zrozumienie, kiedy dzieci są najbardziej na to podatne, może pomóc rodzinom i pracownikom ochrony zdrowia w zapewnieniu im wsparcia we właściwym momencie - dodaje.

Najsilniejsze skutki we wczesnym dzieciństwie

Ekspertka i jej zespół przeanalizowali dane dotyczące niemal 16,5 tys. dzieci w wieku od 1 do 18 lat, pochodzące z 55 ośrodków amerykańskiego badania kohortowego ECHO (Environmental influences on Child Health Outcomes).

Miliony Polaków z chorobą, o której dowiadują się za późno. Jeden objaw ignorują
Ocenę zachowania przeprowadzono z użyciem standaryzowanych kwestionariuszy mierzących objawy emocjonalne i behawioralne. Oprócz szerokiego wpływu palenia na psychikę badacze odkryli bardziej szczegółowe zależności. Zauważyli, że najsilniejsze skutki pojawiały się we wczesnym dzieciństwie (poniżej 7. roku życia) oraz w wieku od 9 do 12 lat. Podobnie reagowali chłopcy i dziewczynki. Tylko w wieku od 13 do 14 lat nieco silniejsze skutki obserwowano u chłopców. Zauważone zależności utrzymywały się także po uwzględnieniu historii rodzinnej i innych czynników środowiskowych, takich jak wiek matki, jej wykształcenie, a także nadużywanie innych substancji.

Według naukowców w przyszłych badaniach należałoby dokładniej przyjrzeć się temu, kiedy w czasie ciąży dochodziło do szkodzącego dzieciom palenia, a także jego ilości i częstotliwości.

Lekarze widzą nowy czynnik ryzyka demencji. Wskazano konkretne choroby
Warto też - argumentują badacze - lepiej ustalić, które skutki wynikają z samego palenia, a które z innych czynników rodzinnych, oraz w jaki sposób nikotyna i inne substancje chemiczne zawarte w dymie wpływają na wzrost i rozwój dzieci.

"Nie ma bezpiecznej dawki"

Tymczasem, według szacunków Global Burden of Disease (GBD) co roku ponad 8 mln ludzi na świecie umiera z powodu chorób odtytoniowych, a przyczyną takiego stanu rzeczy jest również palenie bierne. W 2020 r. 22,3 proc. światowej populacji używało tytoniu, w tym 36,7 proc. ogólnej populacji mężczyzn i 7,8 proc. kobiet.

A jak wyglądają statystyki dla Polski? W przygotowanym pod kierownictwem Komitetu Zdrowia Publicznego Polskiej Akademii Nauk opracowaniu "Redukcja palenia papierosów i używania e-papierosów, w szczególności wśród młodego pokolenia Polaków" czytamy, że w Polsce w 2022 r. do codziennego palenia przyznało się 28,8 proc. dorosłych osób (30,8 proc. mężczyzn i 27,1 proc. kobiet). Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego zwraca natomiast uwagę na to, że w ostatnich latach obserwowane są także zmiany tendencji występowania nowotworów tytoniozależnych. U mężczyzn widoczny jest spadek, a u kobiet - wzrost.

Koniec jednorazowych e-papierosów coraz bliżej. "Był problem z ich łatwą dostępnością"
Nie tylko onkolodzy, ale i kardiolodzy alarmują, że nie ma bezpiecznej dawki dymu czy nikotyny przy paleniu papierosów. - To jest z jednej strony akumulacja różnych substancji, a z drugiej w ogóle zetknięcie się z daną substancją, która jest w dymie. Wystarczają do tego pojedyncze papierosy. Najlepiej nie palić i nie być narażonym na dym tytoniowy – wyjaśniał pod koniec ubiegłego roku z rozmowie z tvn24.pl prof. Łukasz Małek, kardiolog sportowy.

Źródło: PAP, tvn24.pl

Źródło: PAP, tvn24.pl

Piotr Wójcik
Dziennikarz działu Zdrowie tvn24.pl
Czytaj także:
imageTitle
Arena olimpijska w ogniu
EUROSPORT
Skutki izraelskiego ataku na Bejrut (08.04.2026)
"Największy atak" Izraela. "Setki ofiar"
Świat
Na niestrzeżonym przejeździe kolejowym w miejscowości Osiek Włostybory w powiecie sierpeckim doszło zderzenia karetki z szynobusem
Ambulans zderzył się z szynobusem, utrudnienia na kolei
WARSZAWA
47-latek trafił do aresztu (zdjęcie ilustracyjne)
Miał odurzać, gwałcić i nagrywać żonę. Polak zatrzymany po reportażu w CNN
Lublin
Statki zacumowane z powodu blokady cieśniny Ormuz w Maskat w Omanie
Zmiana w cieśninie Ormuz po słowach Trumpa
BIZNES
Chłodno, śnieg, deszcz
Quirin przyniesie jeszcze więcej chłodu. W części Polski spadnie śnieg
METEO
Pete Hegseth
Hegseth: Trump wybrał miłosierdzie
RELACJA
Lufthansa, samolot Airbus A321
Nawet po otwarciu cieśniny, przywrócenie dostaw "zajmie jeszcze kilka miesięcy"
BIZNES
Zatrzymania w sprawie oszustw typu BEC
Przeszukali 15 miejsc, zatrzymali 13 osób
WARSZAWA
szczepienie szczepienia AdobeStock_478332164_1
"Cykada" - nowy subwariant Omikrona. Bardziej zaraźliwy dla dzieci
Zdrowie
Capri we Włoszech (zdjęcie ilustracyjne)
Nowy zakaz na słynnej wyspie. Ma związek z turystami
Świat
Małgorzata Manowska
"Nie spełniła obowiązku". Kara pieniężna dla pierwszej prezes
Polska
Pożar hali pod Czosnowem
Duży pożar przy krajowej "7" pod Warszawą
WARSZAWA
Arabella Stanton, Dominic McLaughlin i Alastair Stout
Tak powstaje nowy serial o "Harrym Potterze"
Kultura i styl
vance na uczleni
"Jeżeli nie zrobią tego samego...". Vance o Trumpie i "pogrywaniu"
Świat
Policjanci zatrzymali podejrzanych o pobicie
Zwabili go do mieszkania. Dusili, bili i okradli
Trójmiasto
imageTitle
Szokująca klęska Miedwiediewa. Rosjanin wpadł w furię, ucierpiała rakieta
EUROSPORT
8 min
pc
Sekretarz wojny USA: Iran poniósł miażdżącą porażkę
Opinie i wydarzenia
Donald Trump
"Nie będzie wzbogacania uranu". Nowy wpis Trumpa
Świat
Donald Trump
Trump grozi cłami "ze skutkiem natychmiastowym"
BIZNES
shutterstock_1709019151
Duży wzrost cen mieszkań w kilku miastach Polski
BIZNES
Prof. Ewa Lech-Marańda (Instytut Hematologii i Transfuzjologii)
12 milionów złotych na zmiany w hematologii. Powstanie 19 ścieżek terapeutycznych
Piotr Wójcik
Sejm
Jutro ślubowanie. Znamy treść zaproszenia dla Nawrockiego
Mikołaj Gątkiewicz, Kuba Koprzywa
Takim pojazdem poruszała się obywatelka Czech
Pijana jechała na samych felgach i gubiła części
Wrocław
Orban i Putin na plakacie węgierskiej opozycji
Politico o nieznanym wcześniej porozumieniu Węgier i Rosji
Świat
Prezydent wybrał, od kogo przyjmie ślubowanie. Siedem niekonsekwencji Nawrockiego
Sam wybrał, od kogo przyjmie ślubowanie. Siedem niekonsekwencji
Renata Gluza, Gabriela Sieczkowska
Śnieg spadł w Tatrach
Szczypnie mróz. Miejscami spadnie 15 centymetrów śniegu
METEO
Gala z okazji "Mazowieckich Obchodów Dnia Ratownictwa Medycznego"
"Adam Struzik chroni swoich". Chcą kontroli umów w urzędzie
WARSZAWA
imageTitle
Świątek zabraknie, ale rywalki dalekie od lekceważenia Polek
EUROSPORT
Do awantury doszło na stacji paliw (zdjęcie ilustracyjne)
Trzy miliony kierowców na lodzie. "Nigdy nie drożało w tym tempie"
BIZNES
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica