"To zwala z nóg i nie ma czasu nawet pomyśleć". Ich problemem zajmuje się resort

W "Debacie" w TVN24+ poświęconej tematowi onkologii dziecięcej gościły była minstra zdrowia Izabela Leszczyna, reporterka TVN24 i i autorka reportażu "Pacjent bezobjawowy" Joanna Pawlińska, dr Magdalena Tarasińska, onkolożka dziecięca z Kliniki Onkologii - Instytut "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie oraz Olga Kołodziejska, mama Tosi leczonej na nowotwór. Program prowadziła Joanna Kryńska.
Problem, który poruszyły, to m.in. niewystarczająco długie zwolnienie z pracy dla rodziców, których dzieci walczą z chorobami nowotworowymi. Takim rodzicom przysługuje 60 dni zwolnienia.
Joanna Pawlińska tłumaczyła, kim jest "pacjent bezobjawowy" w tym przypadku. - Często mówimy o tych dzieciach, które są chore, ale nie mówimy o (...) ich rodzicach, o rodzinie, która, tak samo jak dzieci, choruje. Ona staje się takim "pacjentem bezobjawowym", który trwa przy chorobie dziecka, ale o nich nie myślimy i o nich też nie myśli trochę system - stwierdziła Pawlińska.
Rodzic "na początku w ogóle nie myśli" o zwolnieniu z pracy
Zapytana o to, czy myślała o zwolnieniu z pracy, kiedy usłyszała diagnozę córki, Olga Kołodziejska odpowiedziała, że "na początku w ogóle się o tym nie myśli". - Diagnoza zawsze dla rodzica jest tak ogromnym szokiem. To zwala z nóg i nie ma w ogóle rodzic czasu nawet o tym pomyśleć, bo dzieje się tyle nowych rzeczy - mówiła.
Dodała, że dopiero później, kiedy zaczyna się leczenie onkologiczne, rodzic przypomina sobie o pracy i że musi "załatwić formalności". Powiedziała, że leczenie jej córki trwa prawie rok i 60 dni zwolnienia może nie wystarczać, a rodzice radzą sobie z tym w ten sposób, że proszą lekarzy, aby zwolnienia wystawiali od poniedziałku do piątku.
"Mówimy, że dziecko leczy się krótko, jeśli leczy się pół roku"
Dr Tarasińska podkreśliła, że obecność rodzica przy dziecku podczas leczenia onkologicznego jest "niezbędna". - Problem wystawiania tych zwolnień dla rodziców na opiekę nad dzieckiem (...) akurat w przypadku naszych pacjentów onkologicznych jest istotnie ważny, z uwagi na czas trwania leczenia w ogóle chorób nowotworowych u dzieci - podkreśliła.
- My mówimy, że dziecko się leczy krótko, jeśli się leczy około pół roku - dodała dr Tarasińska. Zaznaczyła, że należy też do tego czasem wliczyć czas ewentualnej rehabilitacji, ale zdarzają się też powikłania. - Są też choroby, które leczymy dwa lata - stwierdziła. Dr Tarasińska zwróciła uwagę, że "niestety często kończy się to tak, że w tej rodzinie jedna osoba rezygnuje z pracy".
"Mały pacjent na oddziale bez rodziców to koszmar"
Izabela Leszczyna przywołała swoją rozmowę z prof. Alicją Chybicką, która powiedziała jej, że "jak mały pacjent jest na oddziale (onkologicznym) bez rodziców, to to jest koszmar dla tego dziecka, ale też koszmar dla kadry" medycznej. Wskazała, że w takich przypadkach może się zdarzać, że terapia nie działa.
Była ministra przekazała też, że rozmawiała o sprawie zwolnień dla rodziców z ministrą rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszką Dziemianowicz-Bąk. - Ona zapewniła mnie, że w ministerstwie analizują ten problem - dodała.
Leszczyna stwierdziła, że problem dotyczy niewielkiej liczby dzieci i przez to "rząd, decydenci mało o tym słyszą", mimo tego, że to "niezwykle ważne". Wracając do analiz w ministerstwie przekazała, że dotyczą one tego, "na jakiej zasadzie wprowadzić dodatkowe kryterium, żeby zasiłek opiekuńczy nie był 60-dniowy" w przypadku dzieci leczonych onkologicznie.
- Myślę, ale oczywiście lekarze będą to wiedzieli lepiej, że to nie może być ani zapisane pryncypialnie 120, ani 180 dni. (...) To musi być kontakt między ZUS-em i lekarzem, który najlepiej wie, czy ten rodzic może już wrócić do pracy, czy nie - wyjaśniała Leszczyna. Uzupełniła, że koszt takiego rozwiązania "byłby do uniesienia", a korzyść "ogromna".
- Trwają analizy i oczywiście to nie są moje decyzje, nie mogę tu niczego zadeklarować, nie jestem członkiem rządu, ale z pewnością będę ambasadorką takiego rozwiązania - zapewniła Izabela Leszczyna. Zaznaczyła, że "musimy kuć to żelazo".
