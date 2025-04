"Nie polecam życia w strachu". Od dziś nowy podcast Joanny Kryńskiej

"Wywiad medyczny", podcast Joanny Kryńskiej Źródło: TVN24

Dziennikarka TVN24 Joanna Kryńska w minionym roku przeszła operację usunięcia guza mózgu. Własne doświadczenia ze zdrowiem zainspirowały ją do stworzenia podcastu "Wywiad medyczny" w TVN24+. Prezenterka podkreśla, jak ważne jest to, by wiedzę o medycynie czerpać z rzetelnych źródeł. Dlatego do rozmowy zapraszać będzie cenionych ekspertów, ludzi najlepszych w swoich dziedzinach. I zada im pytania, które sama słyszała w ostatnim czasie setki razy.

Kluczowe fakty: Już w czwartek w TVN24+ premierowy odcinek "Wywiadu medycznego", nowego podcastu Joanny Kryńskiej.

Do jego stworzenia dziennikarkę TVN24 zainspirowały własne doświadczenia i problemy ze zdrowiem.

Do swojego podcastu Kryńska będzie zapraszać wybitnych ekspertów w dziedzinie medycyny. Pierwszym gościem jest dr Joanna Kufel-Grabowska, która mówi m.in. o najnowszych metodach leczenia nowotworów piersi.

Kolejne odcinki poświęcone będą m.in. badaniom genetycznym pod kątem nowotworów oraz chorobom serca.

Słuchacze mogą wysyłać własne propozycje tematów. Najłatwiej zrobić to za pomocą Kontakt24 lub mediów społecznościowych

Dziennikarka TVN24 Joanna Kryńska w kwietniu ubiegłego roku przeszła operację usunięcia guza mózgu, który znajdował się zaledwie pół milimetra od aparatu mowy. Przyznaje, że nie był to dla niej łatwy okres. - Przez cały ten czas bałam się, ale też przez cały czas słuchałam specjalistów - podkreśla rok po operacji w rozmowie z tvn24.pl.

Dzięki specjalistom w lipcu, po kilkumiesięcznej przerwie, dziennikarka wróciła na antenę i znów poprowadziła "Wstajesz i wiesz". Ale własne doświadczenia zainspirowały ją też do stworzenia podcastu "Wywiad medyczny" w TVN24+. Chce w nim rozmawiać z najwybitniejszymi ekspertami w dziedzinie zdrowia.

Joanna Kryńska jest przekonana, że ludzie bardzo potrzebują rzetelnych porad i wskazówek dotyczących zdrowia. Mówi o wiadomościach, jakie sama otrzymywała i nadal otrzymuje od widzów. - Dostałam fantastyczny feedback - przyznaje. Wśród licznych wyrazów wsparcia często padają też bardzo konkretne pytania. - "Kto mnie operował", "gdzie byłam operowana", "jakie badanie zrobiłam", "do kogo się zwrócić", takich pytań jest mnóstwo. Odpowiadałam na nie setki razy i mam poczucie, że to jest potrzebne, że ludzie chcą takich informacji więcej, że chcemy rozmawiać o zdrowiu - mówi dziennikarka.

"Nie polecam życia w strachu". Joanna Kryńska o profilaktyce

Joanna Kryńska dużo uwagi w podcaście "Wywiad medyczny" chce poświęcać profilaktyce. - Takiej postawy: "nie pójdę do lekarza, bo jeszcze coś znajdzie" musimy się oduczyć. Przecież ja z nieleczonym bólem głowy mogłam jeszcze długo chodzić. Każdego czasem boli głowa. Doszłam jednak do wniosku, że skoro wcześniej mnie głowa nie bolała, a teraz boli, to coś jest nie tak - wspomina Kryńska. Prezenterka przyznaje, że rozumie tych, którzy boją się badać, ale przestrzega przed taką postawą. - Ja bałam się ogromnie. Ale gdybym nie poszła do lekarza, dalej chodziłabym z tym strachem. A może w ogóle bym już nie chodziła?

Jak dodaje, wyobraża sobie, "w jakim strachu muszą żyć ci, którzy w ogóle się nie badają, nie dbają o siebie". - Ale ja nie polecam życia w strachu. Polecam życie w profilaktyce, sprawdzanie i kontrolowanie - mówi Kryńska. Zwraca też uwagę na to, jak wiele w kontekście leczenia może zmienić wczesna diagnoza. - Pokazuje to nie tylko mój przypadek. Pokazują to statystyki. To ogromna szansa - mówi i apeluje: - Dbajmy o siebie, czerpmy wiedzę od najlepszych, leczmy się.

Opisując swoje ubiegłoroczne doświadczenia, prezenterka podkreśla też, jak ważne jest to, by po wiedzę o medycynie sięgać do rzetelnych źródeł. - W internecie można znaleźć wszystko. Można znaleźć tam też ludzi, którzy lekarzami nie są, a próbują leczyć innych. Można znaleźć różne, czasami straszne historie - mówi, przyznając, że po diagnozie sama postanowiła trzymać się od takich treści z daleka. - Kompletnie się odcięłam. Uznałam, że będę słuchać tylko specjalistów - wspomina. Podobną postawę poleca też innym.

"Wywiad medyczny". Nowy podcast w TVN24+

- Jeśli rozmawiamy o zdrowiu, to rozmawiajmy z tymi, którzy się na tym dobrze znają - apeluje Kryńska. Takie właśnie osoby chce zapraszać do swojego nowego podcastu. - Moimi gośćmi będą eksperci, najlepsi w swoich dziedzinach - tłumaczy dziennikarka.

W pierwszych odcinkach na jej pytania odpowiedzą eksperci z dziedziny onkologii, genetyki i kardiologii. Dr Joanna Kufel-Grabowska mówi m.in. o najnowszych metodach leczenia nowotworów piersi, obala mity związane z chemioterapią, odnosi się też do kwestii płodności po chemioterapii. W drugim odcinku prof. Jan Lubiński wyjaśni, jak działają badania genetyczne pod kątem nowotworów i kto powinien je wykonać. W kolejnej rozmowie prof. Krzysztof Filipiak będzie pytany o choroby serca, leczenie zawału i jego następstwa.

Rozmówcami Joanny Kryńskiej będą lekarze różnych specjalizacji. Ale w podcaście "Wywiad medyczny" w TVN24+ występować będą też pacjenci, którzy podzielą się własnymi doświadczeniami. Tematyka będzie szeroka. Wiele zależy tu od słuchaczy. Dziennikarka zachęca do przysyłania propozycji, pytań czy sugestii pisząc na Kontakt24 lub przez media społecznościowe. - To dla mnie bardzo ważne, żeby słuchacze sygnalizowali, na jakich tematach im zależy - podkreśla dziennikarka.

Premiera "Wywiadu medycznego" już w czwartek 24 kwietnia. Podcast jest dostępny w TVN24+.