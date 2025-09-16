Logo strona główna
Zdrowie
Subskrybuj
TVN24+
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Wybory 2025
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Zdrowie

Mniej pieniędzy na psychiatrię w przyszłym roku. "Jedna czwarta Polaków nie będzie miała opieki"

|
Warszawa będzie mieć prewencję suicydalną w szkołach. Tak zdecydowali sami warszawiacy
Profesor Janusz Heitzman o powodach wydłużenia pilotażu Centrów Zdrowia Psychicznego
O 1,2 miliarda złotych mniejsze ma być finansowanie psychiatrii w przyszłym roku. Lekarze i pacjenci nie kryją obaw i wyliczają: to o 8 milionów porad mniej, to także roczny budżet kilkunastu szpitali, to brak kompleksowej opieki dla co czwartego pełnoletniego Polaka. Nie wiadomo też, co dalej z Centrami Zdrowia Psychicznego. Pilotaż kończy się w grudniu.
Kluczowe fakty:
  • Polska jest jednym z krajów, które wydają najmniej na ochronę zdrowia w Europie - alarmują lekarze.
  • Największym problemem jest w ocenie lekarzy i pacjentów to, że wciąż nie wiadomo, jak będą działać po zakończeniu pilotażu Centra Zdrowia Psychicznego - a to filar reformy psychiatrii.
  • Mniejsze finansowanie psychiatrii to nawet o 8 milionów mniej porad refundowanych przez NFZ rocznie - wyliczają psychiatrzy.
  • Pacjenci i lekarze apelują o nieoszczędzanie, lecz o inwestowanie w zdrowie psychiczne.
  • Więcej artykułów o podobnej tematyce można znaleźć w zakładce "Zdrowie" w tvn24.pl

- Jesteśmy w grupie najbogatszych państw świata. Za chwilę zostaniemy zaproszeni na spotkanie grupy G20, a jednocześnie jesteśmy jednymi z najmniej wydających na ochronę zdrowia w Europie. Średnia europejska to jest około 6-7 procent, a my w najlepszym okresie wydawaliśmy 4,5 procent - powiedziała podczas wtorkowej konferencji "Stop miliardowi mniej na system ochrony zdrowia psychicznego w przyszłym roku. Stop likwidacji Centrów Zdrowia Psychicznego" dr Izabela Ciuńczyk, psychiatra, prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Centrów Zdrowia Psychicznego, członek Rady ds. Zdrowia Psychicznego przy Ministrze Zdrowia. O problemach z finansowaniem ochrony zdrowia mówi się coraz głośniej. Dotkliwe cięcia finansowania mogą dotyczyć psychiatrii. Może chodzić nawet o ponad miliard złotych.

OGLĄDAJ: Jest absolutnym tematem tabu. "To wiąże się z wieloma tragediami"
pc

Jest absolutnym tematem tabu. "To wiąże się z wieloma tragediami"

Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

"Z przerażeniem myślę o tym, któremu pacjentowi będę musiała odmawiać"

W 2025 roku budżet na psychiatrię wynosił 9,1 miliarda złotych. Na tę sumę składało się 6,6 miliarda złotych, przeznaczone bezpośrednio na psychiatrię i leczenie uzależnień oraz 2,5 miliarda złotych z osobnego punktu planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia - na realizację pilotażu Centrów Zdrowia Psychicznego, który kończy się wraz z końcem 2025 roku. Z informacji uzyskanych przez organizatorów konferencji w Ministerstwie Zdrowia wynika, że w przyszłym roku nakłady na psychiatrię spadną, i to znacznie, bo aż o 12,5 procent. Finansowanie jest przewidziane na poziomie 7,9 miliarda złotych, czyli o 1,2 miliarda złotych mniej, niż w 2025 roku. Co oznacza taka kwota?

- Jedna czwarta dorosłych Polaków nie będzie miała opieki kompleksowej, jaką oferuje Centrum Zdrowia Psychicznego. To opieka, która jest natychmiastowa, dostosowana do potrzeb i składająca się zarówno z opieki ambulatoryjnej, jak i środowiskowej oraz stacjonarnej. To jest opieka, której do tej pory nie było. Te 1,2 miliarda to jest również budżet roczny piętnastu 300-łóżkowych szpitali psychiatrycznych. To jest wreszcie o 32 tysiące mniej porad psychologicznych dziennie. Rocznie będzie ich mniej o 8 milionów, podczas gdy w 2024 roku tych porad lekarskich i psychologicznych w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia zostało udzielonych 14 milionów. To jest olbrzymia kwota, która powoduje, że z przerażeniem myślę o tym, któremu pacjentowi będę musiała odmawiać - wyliczała dr Izabela Ciuńczyk.

- Nie wiem, kto będzie wybierał, komu zostanie odebrane świadczenie na czas. Czy nastolatce po próbie samobójczej, czy dwudziestolatkowi z pierwszym epizodem schizofrenii, a może osobie pięćdziesięcioletniej, która od dwudziestu lat leczy się z powodu choroby afektywnej dwubiegunowej? My nie będziemy o tym decydować. Nie wiem, kto będzie. Myślę, że decydenci też sobie nie zdają z tego sprawy, bo to nie oni ponoszą odpowiedzialność. A my codziennie leczymy pacjentów i słyszymy o ich doświadczeniach. Słyszymy o ich cierpieniu i bardzo chcielibyśmy, żeby ta pomoc była im udzielona jak najszybciej. Jako młodzi lekarze chcielibyśmy też uczyć się zawodu w najlepszym jego wydaniu - dodała Julia Pankiewicz z Porozumienia Rezydentów Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy.

Najdłuższy pilotaż znów przedłużony. Chodzi o zdrowie psychiczne
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Najdłuższy pilotaż znów przedłużony. Chodzi o zdrowie psychiczne

Piotr Wójcik

Psychiatria dwóch prędkości

Rękojmią opieki psychiatrycznej w jej najlepszym wydaniu miały być Centra Zdrowia Psychicznego. Dotychczas działają one w formie pilotażu, najdłuższego w historii polskiej ochrony zdrowia, bo ciągnącego się od 2018 roku. Program ten objął 51 procent populacji, a to oznacza, że w Polsce mamy do czynienia z dwoma działającymi równolegle systemami: nowoczesnym, opartym na wsparciu środowiskowym i kompleksowej opiece oraz przestarzałym, niedającym chorym najlepszej możliwej opieki i poczucia bezpieczeństwa.

- Wyobraź sobie, że leżysz w pokoju, a w drzwiach wisi szmata. Ty jesteś przypięty pasami, a jedynym twoim towarzystwem jest kamera. Nie mówisz, nie jesz, nie może przyjść do ciebie rodzina, bo jesteś w zbyt ciężkim stanie. To jest leczenie, jakie ja znam z czasów starej psychiatrii. Udało mi się zdrowieć dzięki temu, że bardzo pomagała mi rodzina, że mieszkam w Warszawie i miałam dostęp do świetnych lekarzy psychiatrów. Kiedyś wypisałam, ilu mi ich pomogło i wyszło, że ponad dwudziestu. Miałam też jeszcze jedną rzecz. Kiedy ja doświadczyłam kryzysu psychicznego, dużo zarabiałam - wspominała Katarzyna Szczerbowska, pacjentka, asystentka zdrowienia, członek Rady ds. Zdrowia Psychicznego przy Ministrze Zdrowia.

- Centra Zdrowia Psychicznego pomagają ludziom, którzy przeżywają żałoby, mają kłopoty z bezsennością, zbankrutowali. Pomoc jest tam skoordynowana. Cały zespół opiekuje się człowiekiem od momentu zgłoszenia, przez wszystkie formy wsparcia, jakie tam można dostać. To są porady u psychologa, psychiatry, grupy wsparcia, klub pacjenta, w którym można spędzać czas, grupy wsparcia dla rodzin, trening metapoznawczy, a w niektórych centrach także sesje otwartego dialogu - dodała Katarzyna Szczerbowska.

"Nie ma postanowień, nie ma ścieżki"

Tym, co najbardziej niepokoi środowisko lekarzy i pacjentów, jest niepewność co do przyszłości Centrów Zdrowia Psychicznego. Do końca roku trwa pilotaż. Potem mają się one stać rozwiązaniem systemowym. Wciąż jednak nie ma informacji o tym, czy i jak zostanie zabezpieczone ich finansowanie.

- Mamy połowę września, nie wiemy, co będzie w następnym roku. Nie ma legislacyjnych postanowień, nie ma ścieżki, która by prowadziła do tych zmian systemowych. Opieka psychiatryczna powinna być częścią rozsądnego systemu opieki zdrowotnej nad całą populacją - podkreśliła dr Joanna Krzyżanowska-Zbucka, psychiatra, członek Fundacji eFkropka, przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego Kongresu Zdrowia Psychicznego.

- W związku z tym, że jesteśmy zaniepokojeni nową sytuacją, zamierzamy w trybie pilnym zwołać nadzwyczajny Kongres Zdrowia Psychicznego (9 października w Warszawskim Domu Technika NOT - red.). Jako pacjenci domagamy się natychmiastowego utworzenia ośrodka monitorującego reformę w Polsce, dlatego że tym trzeba się opiekować, zajmować, wypracowywać standardy, wspierać ludzi w tym, żeby pracowali w taki, a nie inny sposób. Tak żeby też mogli uczyć się od siebie nawzajem. W trybie pilnym domagamy się nie oszczędzania, ale inwestowania w system ochrony zdrowia psychicznego - dodała Katarzyna Szczerbowska.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
W Polsce przybywa lekarzy. Ale to nie zaspokoi potrzeb pacjentów

W Polsce przybywa lekarzy. Ale to nie zaspokoi potrzeb pacjentów

Dostęp do opieki psychiatrycznej jest "wysoko niesatysfakcjonujący"

Dostęp do opieki psychiatrycznej jest "wysoko niesatysfakcjonujący"

"Czy państwo będzie na to stać? Zakładamy, że tak"

Nad wypracowaniem rozwiązań pozwalających na przekształcenie pilotażu w rozwiązanie systemowe działające w całym kraju pracuje powołany jeszcze przez ministrę zdrowia Izabelę Leszczynę zespół, w którym uczestniczą przedstawiciele CZP, resortu zdrowia, Narodowego Funduszu Zdrowia, Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, a także środowisk naukowych.

Jedną z istotnych spraw, nad którymi pracują eksperci, jest zapewnienie bezpiecznych mechanizmów finansowania, które z jednej strony pozwolą zamknąć pilotaż, a z drugiej - zapewnić pacjentom ciągłość udzielania świadczeń.

- Jeżeli opracowaliśmy standard organizacyjny Centrów Zdrowia Psychicznego, to po to, żeby pokazać, że jesteśmy w stanie w tym systemie pacjenta zaopiekować od początku aż do jego pełnej satysfakcji. Ale musimy też pamiętać o tym, że to wszystko wymaga również dużych nakładów finansowych. I musimy być przygotowani do tego, patrząc na prognozowaną dziurę finansową w NFZ, czy państwo będzie na to wszystko stać. Zakładamy, że tak. Co więcej, mamy deklarację każdej strony politycznej, że psychiatrę należy wspierać - mówił w czerwcu podczas posiedzenia sejmowej podkomisji stałej do spraw zdrowia psychicznego profesor Janusz Heitzman, wiceprezes Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, członek Rady ds. Zdrowia Psychicznego. Tłumaczył wówczas powody, dla których pilotaż CZP został wydłużony o kolejne pół roku (miał się zakończyć w lipcu).

Centra Zdrowia Psychicznego działają na mocy rozporządzenia Ministra Zdrowia z 27 kwietnia 2018 roku. Są przeznaczone do udzielania pomocy osobom pełnoletnim. Osobnym torem toczy się reforma psychiatrii dzieci i młodzieży. Również w niej największy nacisk ma być kładziony na budowę sieci wsparcia środowiskowego.

Autorka/Autor: Piotr Wójcik

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Fakty TVN

Udostępnij:
TAGI:
ZdrowieZdrowie psychicznePsychiatriaCentra Zdrowia Psychicznego
Piotr Wójcik
Piotr Wójcik
Dziennikarz tvn24.pl
Czytaj także:
Krzyż został odcięty
Zatrzymano sprawcę kradzieży krzyża z cerkwi. Prokuratura prowadzi śledztwo
Wrocław
Emmanuel Macron i Karol Nawrocki
Prezydent we Francji. Rozmowa z Macronem w cztery oczy
Świat
Freski odkryte w kościele w Siedlcach
Ściągnęli obraz w kościele, odkryli freski z XVIII wieku
WARSZAWA
Zniszczony przez drona dach budynku mieszkalnego w miejscowości Wyryki
Premier, MON i wojsko o domu w Wyrykach
Polska
Mario Draghi
Draghi ostrzega Europę. "Nie będzie w stanie"
BIZNES
Alaksandr Łukaszenka
Białoruski reżim zwolnił kolejnych więźniów politycznych
Świat
Akt oskarżenia przeciwko adwokatowi Jackowi C. (zdj. ilustracyjne)
Kamera w damskiej szatni komisariatu. Jest akt oskarżenia
Szczecin
test ciaza kobieta dlon shutterstock_2390919885
Cukrzyca ciążowa wpływa na autyzm u dzieci? "Ryzyko o 56 procent wyższe"
Zdrowie
Nurkowie głębinowi dotarli do wraku parowca HMHS Britannic
Dotarli do wraku "bliźniaka" Titanica
METEO
pekin
Chiny wypchnęły Niemcy. Polska daleko
BIZNES
imageTitle
Sensacja goni sensację. Mistrzowie olimpijscy pod ścianą
EUROSPORT
Sąsiedzki konflikt zakończył się dewastacją auta i interwencją policji
Walił w samochód sąsiada metalową rurką. Aż do przyjazdu policji
Wrocław
lwow dziecko uchodzca shutterstock_2132997685
To Rosjanie robią z porwanymi dziećmi. Znaleźli 210 takich miejsc
Świat
"Wielki Gatsby"
"Były lata, kiedy nie było nikogo lepszego". Trump wspomina Redforda
Polska
imageTitle
Dała z siebie wszystko. Rekord i życiowy sukces Kazimierskiej
EUROSPORT
Donald Trump i jego ręce w Białym Domu
Nowy pomysł Trumpa. "To byłaby radykalna zmiana"
BIZNES
imageTitle
Świątek poczeka dłużej na rywalkę
EUROSPORT
Wyposażony ambulans
Nyski szpital wciąż walczy z następstwami powodzi sprzed roku
Opole
Zabójstwo na Nowym Świecie. Trwa rozprawa Dawida Mirkowskiego
Zabójstwo na Nowym Świecie. "Maciek był spokojny, niekonfliktowy, on sam nie sprowokowałby bójki"
Alicja Glinianowicz
szpital pacjent lozko kroplowka chory shutterstock_589302497
Ryzyko zgonu spada, ale nie w Stanach. Naukowcy wzięli pod lupę 185 krajów
Zdrowie
Silne opady deszczu
Tu aura będzie niespokojna. IMGW ostrzega
METEO
Andrzej Domański
Minister "musi znaleźć oszczędności na kwotę 30 miliardów złotych"
BIZNES
Prokuratura Okręgowa w Szczecinie
Program "Czyste Powietrze" pod lupą prokuratury
Szczecin
Książę Karol i Donald Trump w 2019 roku
Trump w Wielkiej Brytanii. Mają "asa", którym można "sporo ugrać"
Świat
Pogodnie, słonecznie, gorąco, upał
Przed nami ostatnia fala letniej pogody
METEO
Czynności w Nowym Mieście nad Pilicą (zdjęcie ilustracyjne)
Był bity tłuczkiem, zabił go cios nożem w serce
Kraków
Choszczno. Pomogli łabędziowi
Nietypowa interwencja policjanta. Pomógł łabędziowi zejść z jezdni
Szczecin
imageTitle
Kosmiczny konkurs i rekord mistrzostw świata. Fajdek bez medalu
EUROSPORT
Policjanci zatrzymali podejrzanego o zabójstwo listonosza
Listonosz zginął od kuli w głowę. Sprawca ukrywał się 26 lat, teraz usłyszał wyrok
Trójmiasto
plecak
Co spakować do plecaka ewakuacyjnego
Kraków

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica