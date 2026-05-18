Logo strona główna
Zdrowie
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Wojna w Iranie
25 lat TVN24
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Zdrowie

Leki są, pieniędzy brak. Program ma "drewniane nogi"

|
wozek inwalidzki shutterstock_556849900
Sztywne mięśnie, gorszy wzrok - to mogą być objawy stwardnienia rozsianego. Jest ono leczone coraz lepiej
Źródło wideo: Marek Nowicki/Fakty TVN
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
Eksperci są zgodni: Polska ma jeden z najnowocześniejszych programów leczenia stwardnienia rozsianego (SM) w Europie, ale jego finansowanie coraz wyraźniej nie nadąża za liczbą chorych. Ośrodki ograniczają przyjęcia, pacjenci szukają pomocy daleko od domu, a w tej chorobie czas ma kluczowe znaczenie. Szybko wdrożona terapia pozwala pracować i zachować sprawność, ale każdy miesiąc zwłoki może te szanse zmniejszać.

Maj jest Miesiącem Świadomości Stwardnienia Rozsianego, a obchodzony w ubiegłym tygodniu Światowy Dzień SM otworzył w Sejmie rozmowę o stanie opieki nad pacjentami w Polsce. Podczas czwartkowego posiedzenia parlamentarnego zespołu ds. stwardnienia rozsianego lekarze i przedstawiciele organizacji pacjenckich podkreślali, że program lekowy B.29 należy do najnowocześniejszych w Europie: daje dostęp do niemal wszystkich refundowanych terapii i dobrze odpowiada na potrzeby kliniczne. Problemem coraz częściej nie jest więc medycyna, lecz finansowanie. Przy obecnym poziomie kontraktów część szpitali nie jest w stanie pokryć kosztów prowadzenia leczenia, a świetnie oceniany program - jak alarmują lekarze - zaczyna stać "na drewnianych nogach".

Skarżysko-Kamienna - pierwszy alarm

Pierwszym wyraźnym sygnałem ostrzegawczym już na początku roku była sytuacja w Szpitalu w Skarżysku-Kamiennej. Jak w lutym ustaliła redakcja tvn24.pl, zadłużona placówka rozważała rezygnację z prowadzenia programu lekowego SM z powodu problemów finansowych. Szpital miał trudności z kredytowaniem kolejnych dostaw leków, a hurtownie farmaceutyczne zaczęły wstrzymywać ich wydawanie. W kwietniu program został faktycznie częściowo zatrzymany (szpital zrezygnował z podawania jednego z leków), co postawiło w bardzo trudnej sytuacji leczonych tam pacjentów. Ich terapia musi być kontynuowana w położonych około 40 km od Skarżyska-Kamiennej Końskich.

Eksperci wskazują, że przypadek Skarżyska-Kamiennej to tylko wierzchołek góry lodowej. Prof. dr hab. n. med. Alina Kułakowska, prezes elekt Polskiego Towarzystwa Neurologicznego i konsultant ds. neurologii w województwie podlaskim, podczas sejmowego posiedzenia tłumaczyła, jak narasta zadłużenie w ośrodkach prowadzących program leczenia SM. Zwróciła uwagę na podstawowy mechanizm: kontrakty na kolejny rok są planowane poniżej realnej wartości świadczeń wykonanych rok wcześniej. - Jeżeli kontrakt na następny rok jest niższy niż wartość świadczeń wykonanych rok wcześniej, to od razu wiadomo, że pojawią się nadwykonania. I będą to wysokie nadwykonania - mówiła prof. Kułakowska.

Leczenie SM w zawieszeniu. Szpital nie ma za co kupić leków
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Leczenie SM w zawieszeniu. Szpital nie ma za co kupić leków

Piotr Wójcik

Prezes-elekt PTN podkreślała, że większość pacjentów włączonych do programu pozostaje w leczeniu przez wiele lat. Część osób z niego wypada, m.in. z powodu nieskuteczności terapii, ale ogólny bilans nadal rośnie, bo co roku do programu dochodzą kolejni chorzy. - Wiemy, że każdego roku zostanie do niego włączonych około dwóch tysięcy nowych pacjentów, więc kontrakt powinien to uwzględniać - mówiła.

Formalnie program ma działać dalej. W budżecie środki są, ale nie pokrywają wszystkich potrzeb, zwłaszcza związanych z leczeniem nowych pacjentów. Na terapię SM w 2026 roku zaplanowano ponad 853 mln zł, z czego około 730 mln zł mają stanowić koszty leków - wskazał Tomasz Połeć, prezes Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego. Tymczasem w 2025 roku wartość rozliczonego programu sięgała już około 900 mln zł, a nadwykonania wyniosły blisko 52-53 mln zł. Oznacza to, że planowany budżet jest o kilkadziesiąt milionów złotych niższy niż realne koszty poniesione przez system rok wcześniej.

Program na "drewnianych nogach"?

O trudnej sytuacji w regionach mówiła także dr n. med. Iwona Rościszewska-Żukowska, neurolog z Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego w Rzeszowie, największego ośrodka na Podkarpaciu. Jak zauważyła, przypadek Skarżyska-Kamiennej może nie być odosobniony. W wielu miejscach lekarze już widzą, że pacjenci zaczynają przenosić się między ośrodkami nie z powodów medycznych, lecz finansowych i organizacyjnych.

Zapłacą, ale tylko 30 procent. Szpitale: nie starczy na pokrycie kosztów
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Zapłacą, ale tylko 30 procent. Szpitale: nie starczy na pokrycie kosztów

Piotr Wójcik

Dr Rościszewska-Żukowska przytoczyła dane ze swojej placówki, pokazujące, że cięcia dotyczą nie tyle samych leków, ile obsługi pacjentów: diagnostyki, wizyt i pracy personelu. - Przeanalizowałam kontrakt naszego szpitala dotyczący obsługi pacjentów i diagnostyki. W 2026 roku, w porównaniu z 2025, mamy kontrakt niższy o 28 tysięcy punktów, a jednocześnie włączyliśmy do leczenia 50 nowych pacjentów - wyliczała.

Jak podkreśliła, finansowanie nie tylko nie rośnie wraz z liczbą chorych, ale w praktyce zostaje zmniejszone. - Mamy świetny program, ale on faktycznie zaczyna stać na drewnianych nogach - mówiła lekarka.

Szczególnie problematyczny jest brak pełnego zwrotu kosztów tzw. obsługi programu. Szpitale z czasem otrzymują pieniądze za leki, ale wydatki na pracę personelu i badania diagnostyczne ponad limit kontraktu są pokrywane tylko częściowo albo nie są rozliczane wcale. Jak zwracała uwagę prof. Kułakowska, stawia to lekarzy w trudnej sytuacji: pacjenci spełniają kryteria świadczenia gwarantowanego, ale ośrodki nie mają środków, by zapewnić im diagnostykę i prowadzenie terapii.

Kryzys czy "zróżnicowany sektor"? Wiceminister zdrowia o szpitalach, które są "na plusie"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Kryzys czy "zróżnicowany sektor"? Wiceminister zdrowia o szpitalach, które są "na plusie"

Piotr Wójcik

Ośrodki na granicy możliwości

Problemy mniejszych placówek przenoszą się na największe szpitale kliniczne. Prof. dr hab. n. med. Alicja Kalinowska, neurolog i prezes Sekcji Stwardnienia Rozsianego i Neuroimmunologii Polskiego Towarzystwa Neurologicznego, mówiła, że prowadzony przez nią ośrodek - jeden z dwóch największych w kraju - leczy już ponad 1,5 tys. pacjentów. Mimo przekroczenia kontraktu placówka nadal włącza nowych chorych, kierując się względami etycznymi, ale działa na granicy możliwości kadrowych.

- Nie powinno być takiej dysproporcji, że jeden ośrodek w Polsce prowadzi w programie ponad 1,5 tys. pacjentów. Jesteśmy już na granicy możliwości. Pomijając generowany dług, pozostaje jeszcze kwestia czynnika ludzkiego - podkreślała prof. Kalinowska.

Ekspertka zwracała uwagę, że w SM czas ma bezpośredni wpływ na rokowanie. Dawniej szczególne znaczenie przypisywano pierwszym dwóm latom od rozpoznania, dziś coraz wyraźniej wiadomo, że liczy się każdy miesiąc opóźnienia terapii. Na ten sam problem wskazywał prof. Krzysztof Selmaj, kierownik medyczny Centrum Neurologii w Łodzi. Jak podkreślał, współczesna neurologia opiera się na jak najszybszym włączaniu leczenia prewencyjnego, bo w chorobie nieuleczalnej jedyną realną ochroną pacjenta jest zatrzymanie jej rozwoju możliwie najwcześniej.

Dwa miliardy złotych wciąż do rozliczenia. NFZ uzależnia wypłaty od sytuacji oddziałów
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Dwa miliardy złotych wciąż do rozliczenia. NFZ uzależnia wypłaty od sytuacji oddziałów

Piotr Wójcik

Zdaniem neurologa niedopuszczalna jest sytuacja, w której lekarz mówi pacjentowi, że leczenie powinno zacząć się w ciągu kilku tygodni, ale z powodu limitów finansowych realnie trzeba czekać miesiące. Takie opóźnienie oznacza większe ryzyko pogorszenia stanu zdrowia, a później także wyższe koszty społeczne i ekonomiczne.

Z informacji przedstawionych przez organizacje pacjenckie wynika, że pod koniec kwietnia około 30 placówek w całej Polsce znacząco ograniczyło albo całkowicie wstrzymało przyjmowanie nowych chorych. Paweł Rydzyński z Fundacji StwardnienieRozsiane.info przytoczył historię 20-letniej mieszkanki województwa dolnośląskiego, która po diagnozie obdzwoniła wszystkie okoliczne szpitale, ale w żadnym nie znalazła miejsca w programie lekowym. - I co mamy mówić takim osobom? - pytał retorycznie.

Walka o sprawność i widoczność

Aleksandra Kot, która od sześciu lat choruje na stwardnienie rozsiane, mówiła w Sejmie, że dzięki skutecznej terapii może pracować jako nauczycielka w przedszkolu i wychowywać córkę.

- Mimo choroby realizuję swoje plany zawodowe i społeczne. Staram się żyć normalnie - mówiła.

Podkreślała, że pacjenci potrzebują dostępu leczenia jak najszybciej i jak najbliżej miejsca zamieszkania. To pozwala uniknąć dodatkowych kosztów: nie tylko finansowych, lecz także organizacyjnych i emocjonalnych. Zwróciła również uwagę na "niewidoczny" charakter SM.

Szpitale tracą finansową płynność. "Dochodzimy do przełomowego momentu"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Szpitale tracą finansową płynność. "Dochodzimy do przełomowego momentu"

Piotr Wójcik

- Osobom zdrowym trudno wytłumaczyć, czym jest zmęczenie, problemy ruchowe czy emocjonalne, które towarzyszą tej chorobie. Dlatego tak ważna jest świadomość społeczna i zrozumienie, z czym pacjenci mierzą się na co dzień - apelowała.

Redagował Piotr Wójcik

Źródło: tvn24.pl
ZOBACZ TAKŻE:
53 min
MOO_169_alt
Blechacz: Chopinowi trudno byłoby wygrać Konkurs Chopinowski w naszych czasach
Monika Olejnik
39 min
2201_chirurzka_2
Pani mnie będzie operować?
TVN24+ Originals
1 godz 16 min
pc
Czar prysł?
Sekcja Archeo
Udostępnij:
Tagi:
ZdrowieNeurologiaResort zdrowiaOsoby z niepełnosprawnościami
Agata Daniluk
Agata Daniluk
Dziennikarka działu Zdrowie tvn24.pl
Czytaj także:
Chodzi o modele Audi: A1, A3, A4, A5, A6, TT, Q3 i Q5
Co dwa tygodnie dolewał oleju, żeby nie zatrzeć silnika. Poszedł do sądu i wygrał
Bartłomiej Plewnia
Lodowiec Thwaitesa
Lód Antarktydy topi się szybciej, niż sądzono. Naukowcy odkryli, dlaczego
METEO
Zbigniew Ziobro
Ziobro w USA. "Ośmiesza nie tylko siebie"
KAWA NA ŁAWĘ
Dagmara Pawełczyk-Woicka
Przewodnicząca Krajowej Rady Sądownictwa rezygnuje ze stanowiska
Imigrant kontra państwo. "Żąda pieniędzy" albo "pozywa". Co to za historia
Imigrant "żąda pieniędzy" i "pozywa państwo"? Co to za historia
Zuzanna Karczewska
Spotkanie ze Sławomirem Mentzenem w Piotrkowie Trybunalskim
Mentzen jeździ po Polsce. I zmyśla
Michał Istel, Gabriela Sieczkowska
Dziedziniec Pałacu w Wilanowie otwarty dla wszystkich
Pierwsza decyzja nowego dyrektora Pałacu w Wilanowie
WARSZAWA
Włodzimierz Czarzasty i Kamil Wnuk
Do posła podchodzi marszałek. "Ty masz jakieś problemy ze mną?"
W KULUARACH
Katastrofa na pokazie lotniczym w USA
Katastrofa na pokazie lotniczym. Rozbiły się dwa samoloty
Świat
Donald Trump
Trump: niech lepiej się ruszą, bo nic z nich nie zostanie
Świat
12 1245 kaczynski-0002
Historia odwołanej konferencji Kaczyńskiego. "Niecodzienna sytuacja"
W KULUARACH
Akcja poszukiwawcza zaginionych włoskich nurków
Dramat w podwodnym raju. Trwają poszukiwania ofiar
Świat
Peter Magyar o porządkach po poprzedniej władzy
Złocony sufit. Magyar wzywa do rezygnacji
Świat
ropa
Znikają rekordowo szybko. Grozi nam poziom krytyczny
BIZNES
shutterstock_2486131245
Prawo o najmie turystycznym wchodzi w życie. Polska nie jest gotowa
BIZNES
Kobieta zatrzymana przez policję
Porzucili psy w lesie z powodu przeprowadzki
WARSZAWA
Turyści mogą liczyć na zwrot środków
Strach minął, sprzedaż ruszyła. "Jesteśmy najszybciej rozwijającym się rynkiem"
BIZNES
Pogoda na 16 dni
Pogoda na 16 dni
METEO
Masyw Witosza w Bułgarii
Pierwsza ofiara śmiertelna niedźwiedzia w kraju od 16 lat
METEO
Trwa akcja służb
Do wody miała wejść grupa ludzi. Poszukiwania na Warcie
Poznań
Zdarzenie na Placu Szembeka
Wbił się samochodem w barierki przy przystanku. Wydmuchał 1,5 promila
WARSZAWA
Pilne
Ceny paliw we wtorek. Najnowsze obwieszczenie
BIZNES
Kamery nagrały mężczyznę, który strzelał w Radzionkowie
Wtargnął do domu, strzelał do kobiety. Szukają go
Katowice
Policjanci znaleźli ciało kobiety w mieszkaniu (zdjęcie ilustracyjne)
Poszukiwany 13-latek został odnaleziony
Białystok
pap_20251102_24V
Chiński gigant na zakupach. Przejmuje amerykańską markę
BIZNES
Burza, piorun, wyładowanie atmosferyczne, chmury
Gdzie jest burza? Tutaj wciąż słychać grzmoty
METEO
Żołnierze USA w Polsce
Kongresmen o "obrzydliwej" decyzji. W Polsce to kolejny zapalnik konfliktu
FAKTY
Policja zatrzymała 15 osób w związku z nielegalnym hazardem
Hazardowy biznes rozbity. Służby przejęły 80 automatów
WARSZAWA
Zwycięska koncepcja na zagospodarowanie dawnej mleczarni w Piasecznie
W PRL produkowano tam sery i masło. Nowe życie zrujnowanej mleczarni
WARSZAWA
MH Hondius wpływa do portu w Rotterdamie
Wycieczkowiec zawinął do portu. Koniec tragicznego rejsu
Świat
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica