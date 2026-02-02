Logo strona główna
Zdrowie
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
WOŚP 2026
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Zdrowie

Czym grozi wychłodzenie? "Wydolność układu krążenia narażona na duże ryzyko"

|
shutterstock_2242782927
Prof. Robert Gałązkowski (WUM): po 20 minutach przebywania na mrozie mogą już się pojawić odmrożenia
Źródło: Fakty po Faktach
Coraz więcej osób w ciężkiej hipotermii trafia na SOR-y i intensywną terapię - alarmują lekarze. Tymczasem przed nami kolejna mroźna noc - temperatura w środkowej Polsce może spaść nawet do - 24 stopni Celsjusza. - Do minimum powinniśmy ograniczyć naszą aktywność na powietrzu. Jeśli już musimy wyjść, to na maksymalnie 10-15 minut - alarmował w programie "Fakty po Faktach" w TVN prof. Robert Gałązkowski z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Od 1 listopada ub.r. w Polsce z powodu wychłodzenia zmarło 40 osób - wynika z danych udostępnionych przez policję. "Coraz więcej osób w ciężkiej hipotermii trafia na SOR-y i intensywną terapię" - zaalarmował pod koniec stycznia na platformie X prof. Wojciech Szczeklik, kierownik Ośrodka Intensywnej Terapii Medycyny Okołozabiegowej Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

"Zaczynają zawodzić mechanizmy regulacyjne"

O hipotermii pisaliśmy niedawno w TVN24+. Przemysław Rupart, anestezjolog i specjalista intensywnej terapii w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach, wyjaśniał, że to stan, w którym temperatura centralna ciała spada poniżej 35 stopni Celsjusza. Dla człowieka - istoty stałocieplnej - jest to punkt krytyczny, bo prawidłowe funkcjonowanie organizmu wymaga utrzymywania temperatury wewnętrznej w wąskim zakresie, w okolicach 37 stopni.

"To jest śmiertelne zagrożenie", a zaczyna się od chłodnych rąk i nóg
Dowiedz się więcej:

"To jest śmiertelne zagrożenie", a zaczyna się od chłodnych rąk i nóg

Polska

Jak podkreśla anestezjolog, "tu odnosimy się do temperatury głębokiej, a nie do tej mierzonej na skórze, ponieważ tylko ona odzwierciedla rzeczywisty stan narządów wewnętrznych". - To właśnie spadek temperatury głębokiej sprawia, że zaczynają zawodzić mechanizmy regulacyjne i dochodzi do zaburzeń podstawowych funkcji życiowych - wyjaśniał lekarz.

Choć do tego, by wpaść w stan hipotermii nie są konieczne arktyczne mrozy, to jednak gwałtowne ochłodzenie, z jakim mamy do czynienia w ostatnich dniach sprawia, że ryzyko drastycznie wzrasta.

- Do minimum powinniśmy ograniczyć naszą aktywność na powietrzu, raczej nie wychodzić z domu. Jeśli już musimy wyjść, to na maksymalnie 10-15 minut. Tak silny mróz, jak ten prognozowany, stanowi realne zagrożenie dla życia i zdrowia. Poprzez działanie tak niskich temperatur nasze komórki się kurczą, a wydolność układu krążenia jest narażona na duże ryzyko. Dotyczy to również osób, które chorują na przewlekłą obturacyjną chorobę płuc czy pacjentów zmagających się z astmą - mówił w niedzielnych "Faktach po Faktach" prof. Robert Gałązkowski, kierownik Zakładu Ratownictwa Medycznego Wydziału Nauk o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Odmrożenia już po 20 minutach

Ekspert podkreślał, że przed wyjściem na zewnątrz powinno się zadbać o odpowiednie ubranie, najlepiej "na cebulkę", czyli wielowarstwowo. Nie można też zapominać o zabezpieczeniu głowy, rąk czy stóp (poprzez buty z dobrą, szczelną podeszwą).

O tym, jak ważne jest właściwe ubranie, mówił w ubiegłym tygodniu w rozmowie z tvn24.pl również dr Michał Sutkowski z Uczelni Łazarskiego, prezes elekt Kolegium Lekarzy Rodzinnych. - Kilka warstw odzieży da nam więcej ciepła. Obowiązkowo zakładamy czapkę, szalik i rękawice. Pamiętajmy, że skarpetki muszą być suche, a buty - najlepiej ocieplone lub o rozmiar większe niż takie, jakie nosimy latem, aby zapewnić sobie izolację termiczną - wymienia lekarz.

Biegun zimna się przeniesie. Możliwe -25 stopni w stolicy
Dowiedz się więcej:

Biegun zimna się przeniesie. Możliwe -25 stopni w stolicy

METEO

Należy też pamiętać o ochronie skóry, szczególnie w miejscach, które pozostaną odsłonięte. - Natłuszczamy twarz i ręce. No i bądźmy na dworze najkrócej, jak to tylko możliwe - radził.

Mimo że lekarze stanowczo odradzają zbędne wyjścia na dwór przy mocno ujemnych temperaturach, to nie brakuje amatorów aktywności fizycznej, uprawiających w takich warunkach na przykład jogging. Eksperci mówią wprost: to bardzo niebezpieczne.

- Nie zachęcałbym do takiej formy sportu, szczególnie jeśli takie osoby są lekko ubrane, nawet jeśli to odzież termiczna. Doświadczenie medyczne pokazuje, że po 20 minutach przebywania na mrozie w granicach -20 stopni mogą już się pojawić odmrożenia palców, uszu, nosa, stóp. Wszędzie musi być rozsądek. Przy tak niskich temperaturach możemy mieć też problem z oddychaniem. Dochodzi do kurczenia tkanek, a praktyka kliniczna pokazuje, że nierzadko potem też do zawału serca czy udaru mózgu - mówił w "Faktach po Faktach" prof. Gałązkowski.

Najgorsza jest obojętność

Lekarze i przedstawiciele służb porządkowych zawsze przy okazji dużych ochłodzeń apelują o to, by zwracać uwagę na innych. "Nie bądźmy obojętni - przeżywają ci, którzy otrzymali pomoc" - apelował w mediach społecznościowych prof. Wojciech Szczeklik. "Niedawno nasz pacjent po ponad 1,5 godzinie zatrzymania krążenia w hipotermii wyszedł ze szpitala o własnych siłach". Szczeklik podkreślił przy tym, że jeżeli widoczne są oznaki życia, podstawą jest zapobieganie dalszemu wychłodzeniu oraz stopniowe ogrzewanie ciała.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
covid zima snieg shutterstock_1952817559
To największy powtarzany mit każdej zimy. Lekarz: jest dokładnie odwrotnie
shutterstock_2178912701 Ludzie idą po zaśnieżonym chodniku podczas intensywnych opadów śniegu. Dużo śniegu na ziemi i gałęziach drzew i krzewów. Mroźna, śnieżna zimowa pogoda
Zima dobra na psychikę? "To zależy od podejścia"
narty zima
Najpierw basen, potem narty. To warto wiedzieć, zanim ruszysz na stok
Agnieszka Pióro

- Kiedy pojawia się drętwienie czy dreszcze, to to już jest ten moment, kiedy taką osobę powinniśmy przenieść do pomieszczenia, w którym jest cieplej, i nie rozgrzewać jej intensywnie, tylko stopniowo - mówił natomiast prof. Robert Gałązkowski. - Można taką osobę okryć jakimś kocem, zabezpieczyć jej głowę czy palce. Nie powinniśmy natomiast podejmować działań gwałtownych. Jeśli ktoś ma odmrożone palce i położymy je na gorącym grzejniku, to może nawet dojść do martwicy. Wychodzenie z niskich temperatur musi być rozłożone w czasie - dodawał.

Drugi gość "Faktów po Faktach", rzecznik prasowy Straży Miejskiej m.st. Warszawy Sławomir Smyk podkreślał z kolei, że jeśli widzimy osobę, która się nie rusza, siedzi na ławce lub na przystanku, a zwłaszcza leży - należy zadzwonić na numer alarmowy. - Jeśli nie czujemy się na siłach, żeby podejść, bo się boimy lub nie wiemy, jak zareagować, to wystarczy zadzwonić pod jakikolwiek numer alarmowy, aby służby podjęły właściwe działania - podkreślał.

Autorka/Autor: Piotr Wójcik/adan

Źródło: tvn24, TVN24+, Fakty po Faktach, PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Udostępnij:
TAGI:
MrózZdrowieLekarze
Piotr Wójcik
Piotr Wójcik
Dziennikarz działu Zdrowie tvn24.pl
Czytaj także:
Tsugaike Mountain Resort w Japonii
22-latka zawisła na wyciągu narciarskim. Nie żyje
Świat
Złotówki Pieniądze PLN
Jak złożyć wniosek, kiedy wypłata? Nowy okres 800 plus
BIZNES
Protesty w Iranie
Upadek reżimu i co dalej? Pięć scenariuszy
Monika Winiarska
Jak się wyłącza internet w państwie?
Jak wyłączyć internet w całym kraju?
Michał Istel
Śnieżyce wymusiły zamknięcie części drogi międzystanowej 85 w Karolinie Północnej
Najgorsze zimno od dekad. Zmarło ponad sto osób
METEO
54 min
pc
Słowa, których nie usłyszysz na antenie. Komentatorzy zdradzają sekrety języka igrzysk
Słowo daję
Aleksandra Dulkiewicz
Awaria w Gdańsku i Sopocie. Prezydentka przekazała nowe informacje
Trójmiasto
Noworodek w szafce, zarzuty dla matki i dwóch krewnych (zdj. ilustracyjne)
Noworodek ukryty w szafce. Zarzut dla matki i dwóch krewnych
WARSZAWA
Awaria ciepłownicza na Żoliborzu
Budynki na Woli i Bemowie bez ciepła
WARSZAWA
Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz
Hołownia "zadzwonił dwie minuty po ogłoszeniu wyniku". Na konferencję nie przyszedł
Polska
Zima, śnieg, opady
Odpoczniemy od siarczystego mrozu. Na jak długo
METEO
imageTitle
"Sezon 2026 będzie ostatnim". Zaskakująca decyzja polskiej mistrzyni
EUROSPORT
Profil zaufany to bezpłatne narzędzie, dzięki któremu można potwierdzać swoją tożsamość w internetowych serwisach administracji publicznej
Co się dzieje z KSeF? Resort reaguje
BIZNES
Dzielnice, w których mogą pojawić się zakłócenia
Awaria w Gdańsku i Sopocie. W tysiącach mieszkań kaloryfery mogą być zimne
Trójmiasto
Himalaje, Nepal
Miliony za akcje ratunkowe, których nie było. Sześć osób zatrzymanych
Świat
Centrum Medyczne Esculap w Bielsku-Białej
Zmarła pacjentka, szpital nie chciał przyjąć kary
Polska
pap_20220911_2YK
Po raz pierwszy rak trzustki zniknął bez śladu. Naukowiec dokonał "niemożliwego"
Zdrowie
imageTitle
Włosi nie mają wątpliwości. Czołowy piłkarz lada chwila opuści Legię
EUROSPORT
Ukradli tablicę z nazwą miejscowości
Ukradli znak "Zimna Wódka", usłyszą zarzuty
Opole
Pożar na składowisku odpadów w Kutnie
Wybuchł tam ogromny pożar. Są pieniądze na usunięcie 300 ton odpadów
Łódź
Niemcy, strajk pracowników transportu publicznego
Siarczysty mróz i paraliż u naszego sąsiada. Transport publiczny stanął
BIZNES
Brutalny atak w parku w Otwocku (zdj. ilustracyjne)
Brutalny atak w parku. Grupa nastolatków pobiła mężczyznę
WARSZAWA
Petr Pavel
Prezydent nie pojedzie na szczyt NATO? Kolejna odsłona konfliktu
Maciej Wacławik
Psy odebrane ze schroniska w Sobolewie
Psy zabrane z Sobolewa są "psychicznie złamane". Boją się spojrzeć na człowieka
Klaudia Kamieniarz
Miasto Janiszki (lit. Joniszkis) na Litwie zimą
Srogi mróz u naszych sąsiadów. Tak zimno nie było od 30 lat
METEO
imageTitle
"Ogromny cios". Koszmar Ter Stegena trwa
EUROSPORT
Tragedia na Bielanach. Nie żyje mężczyzna
Mężczyzna zamarzł niedaleko stacji metra
WARSZAWA
Fontanna di Trevi w Rzymie
To jedna z najpopularniejszych atrakcji Rzymu. Od dzisiaj jest płatna
BIZNES
SCT KRAKÓW
Tyle kierowcy zapłacili za wjazd do SCT
Kraków
imageTitle
Alcaraz nietypowo uczci tytuł w Melbourne
EUROSPORT
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica