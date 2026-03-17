Logo strona główna
Zdrowie
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Wojna w Iranie
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Zdrowie

Chrapanie to dopiero początek. Nowa terapia budzi ogromne nadzieje

shutterstock_2584184195
Negatywne skutki bezsenności
Źródło: TVN24
Dla jednych to powód do żartów, dla lekarzy - poważny sygnał alarmowy. Chrapanie może być objawem bezdechu sennego, który zwiększa ryzyko groźnych chorób serca. W Polsce na jego diagnozę czeka się nawet półtora roku. Tymczasem naukowcy testują lek, który może odmienić leczenie milionów pacjentów - i sprawić, że nocne maski czy zatyczki odejdą do historii.
Kluczowe fakty:
  • Bezdech senny to nie tylko chrapanie, ale poważne zagrożenie dla zdrowia serca. Dlaczego?
  • Na badanie polisomnograficzne pacjenci w Polsce czekają nawet 1,5 roku, co opóźnia leczenie i zwiększa ryzyko powikłań.
  • Dotychczas standardem leczenia był aparat CPAP - choć skuteczny, dla wielu pacjentów jest niewygodny i trudny do codziennego stosowania. Świat nauki testuje lek, który znany jest od dekad. Jaki i z jakim wynikiem?
Współczesna medycyna coraz głośniej mówi o tym, że sen nie jest jedynie przerwą w życiorysie, ale kluczowym procesem regeneracyjnym, bez którego nasz organizm zaczyna szwankować na wielu poziomach. Niestety, statystyki są nieubłagane. Szacuje się, że bezdech senny dotyka milionów ludzi na całym świecie, a ryzyko wystąpienia tego schorzenia ma w najbliższych latach wzrosnąć o blisko 50 procent. W Polsce sytuacja wygląda alarmująco - w niektórych regionach na specjalistyczną diagnostykę w szpitalnych warunkach pacjenci muszą czekać w kolejkach sięgających nawet półtora roku. To czas, w którym nieleczone zaburzenia mogą doprowadzić do nieodwracalnych zmian w układzie sercowo-naczyniowym.

Zabójczy duet: Kiedy bezdech spotyka bezsenność

Najnowsze badania przeprowadzone przez naukowców z Yale School of Medicine, opublikowane w "Journal of the American Heart Associatio", rzucają nowe światło na powiązania między snem a zdrowiem serca. Przeanalizowano dane zebrane w ciągu dwóch dekad od ponad 900 tysięcy weteranów. Wnioski są porażające: bezsenność i obturacyjny bezdech senny to duet znacznie bardziej niebezpieczny, niż dotychczas sądzono.

Myślisz, że odeśpisz w weekend? Mit, który biologia bezlitośnie obala
Dowiedz się więcej:

Myślisz, że odeśpisz w weekend? Mit, który biologia bezlitośnie obala

Choć lekarze często diagnozują te dwa schorzenia oddzielnie, ich współwystępowanie drastycznie potęguje zagrożenie. Według badaczy, u osób cierpiących jednocześnie na bezdech i bezsenność ryzyko wystąpienia nadciśnienia tętniczego rośnie o 143 procent, a ryzyko chorób serca wzrasta niemal czterokrotnie - uwaga - o 281 procent. Dr Allison Gaffey, główna autorka pracy, porównuje ignorowanie jednego z tych schorzeń przy leczeniu drugiego do "wylewania wody z łodzi bez naprawy przecieku".

Sen jest niezbędny do regulacji układu sercowo-naczyniowego - to czas, kiedy serce i naczynia krwionośne mogą odpocząć. Kiedy ten odpoczynek jest regularnie przerywany przez bezdechy lub wybudzenia, organizm traci szansę na regenerację, co z czasem staje się ogromnym obciążeniem, prowadzącym do zawałów serca i udarów mózgu.

Półtora roku w kolejce po oddech

W Polsce problem zaburzeń snu staje się coraz bardziej widoczny w systemie ochrony zdrowia. Dr Marta Frejowska-Reniecka, pulmonolog z Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Sosnowcu, przyznaje, że do diagnostyki przyjmuje się średnio dwóch pacjentów dziennie, a mimo to lista oczekujących jest bardzo długa. Pacjenci zgłaszający się do kliniki to coraz częściej osoby młode, co lekarze wiążą m.in. z narastającą epidemią otyłości.

OGLĄDAJ: "Osiem godzin? Ewidentnie do obalenia". Fakty i mity na temat snu
pc

"Osiem godzin? Ewidentnie do obalenia". Fakty i mity na temat snu

Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Diagnostyka nie jest prosta - wymaga badania polisomnograficznego, czyli kompleksowej analizy snu wykonywanej w warunkach szpitalnych. Lekarze podkreślają, że bagatelizowane chrapanie może być objawem obturacyjnego bezdechu sennego (OBS), czyli poważnego zaburzenia, w którym dochodzi do regularnego zatrzymywania oddechu lub jego spłycenia. Najczęściej to bliscy pacjenta zauważają te niepokojące pauzy w oddychaniu. Jeśli towarzyszą im poranne bóle głowy, chroniczne niewyspanie, brak koncentracji czy zasypianie w ciągu dnia podczas siedzenia, mamy do czynienia z poważnym sygnałem alarmowym.

Szczególną uwagę powinny na siebie zwrócić osoby z nadwagą, otyłością, krótką szyją oraz pacjenci z trudnym do opanowania nadciśnieniem. Dr Frejowska-Reniecka wskazuje również na aspekt bezpieczeństwa publicznego - jej zdaniem kierowcy zawodowi powinni przechodzić obowiązkowe badania w kierunku zaburzeń snu, gdyż ich senność za kierownicą zagraża wszystkim uczestnikom ruchu.

To nie tylko chrapanie. Jak rozpoznać zagrożenie?

Warto zrozumieć mechanizm, który stoi za bezdechem. Dochodzi do niego, gdy górne drogi oddechowe nagle zapadają się podczas spoczynku, co odcina dopływ tlenu do organizmu i wymusza gwałtowne wybudzenia. Chrapanie incydentalne może wynikać ze zmęczenia lub złej pozycji ciała, kiedy mięśnie podniebienia wiotczeją. Jednak chrapanie nawracające, przerywane ciszą (bezdechem), to już stan chorobowy.

Jak śpisz, tak chorujesz. Stworzono nowy podział typów snu
Dowiedz się więcej:

Jak śpisz, tak chorujesz. Stworzono nowy podział typów snu

Niedotlenienie tkanek wywołane bezdechem prowadzi do kaskady problemów zdrowotnych. Poza wspomnianym ryzykiem kardiologicznym, pacjenci cierpią na problemy poznawcze i zaburzenia gospodarki insulinowej. Dotychczas standardem leczenia były aparaty CPAP - maszyny utrzymujące dodatnie ciśnienie w drogach oddechowych za pomocą maski zakładanej na noc. Choć są one niezwykle skuteczne w zapobieganiu spadkom saturacji, dla wielu pacjentów są po prostu zbyt niewygodne i trudne do zaakceptowania na dłuższą metę.

W desperacji pacjenci chwytają się różnych metod. Badacze wspominają o próbach zaklejania ust taśmą (co może być wręcz niebezpieczne), używaniu aparatów ortodontycznych przesuwających język, a nawet o egzotycznych doniesieniach o pozytywnym wpływie gry na muszli konchy. Żadna z tych metod nie rozwiązuje jednak problemu tak skutecznie, jak mogłaby to zrobić farmakoterapia.

Tabletka zamiast aparatury?

W tym kontekście wyniki badań opublikowane w "The Lancet" brzmią jak medyczna rewolucja. Naukowcy z Uniwersytetu w Göteborgu w Szwecji przeprowadzili drugą fazę badań klinicznych nad lekiem o nazwie sultiame (sulthiam). Jest to substancja znana medycynie od lat 50. XX wieku, stosowana dotychczas jako lek przeciwdrgawkowy w leczeniu padaczki m.in. w Europie, Australii czy Japonii.

Wyniki testów przeprowadzonych na grupie 240 pacjentów z pięciu krajów europejskich (Hiszpanii, Francji, Belgii, Niemiec i Czech) są niezwykle obiecujące. U uczestników, którzy przyjmowali najwyższą dawkę leku, liczba przerw w oddychaniu podczas snu zmniejszyła się o niemal 50 procent. Pacjenci przyjmujący dawkę 200 mg lub 300 mg wykazali znaczną poprawę w zakresie utlenowania krwi oraz redukcję nadmiernej senności w ciągu dnia.

Uwaga na ten suplement. Długotrwałe przyjmowanie może szkodzić sercu
Dowiedz się więcej:

Uwaga na ten suplement. Długotrwałe przyjmowanie może szkodzić sercu

Jan Hedner, specjalista medycyny płuc z Göteborga, podkreśla: - To przełom. Wyniki pokazują, że bezdech senny można rzeczywiście leczyć farmakologicznie. Naukowcy ustalili, że "złotym środkiem" wydaje się dawka 200 mg, która oferuje optymalny balans między skutecznością a minimalizacją efektów ubocznych.

Dlaczego działa tam, gdzie inne leki zawiodły?

To nie pierwszy raz, kiedy mówi się o lekach na bezdech. Pod koniec 2024 roku amerykańska FDA zatwierdziła tirzepatyd dla pacjentów z otyłością i bezdechem. Jednak mechanizm działania tego leku opiera się głównie na redukcji masy ciała, co pośrednio udrażnia drogi oddechowe poprzez zmniejszenie ilości tkanki tłuszczowej w okolicach szyi.

Sultiame działa zupełnie inaczej. Uderza w same przyczyny bezdechu: poprawia napięcie mięśni górnych dróg oddechowych oraz stabilizuje kontrolę oddechową organizmu. Dzięki temu lek bezpośrednio zapobiega zapadaniu się dróg oddechowych, co czyni go bardziej uniwersalnym rozwiązaniem, niezależnym wyłącznie od wagi pacjenta.

Bezdech senny zależy od poziomu dopaminy. Ważne odkrycie polskich naukowców
Dowiedz się więcej:

Bezdech senny zależy od poziomu dopaminy. Ważne odkrycie polskich naukowców

Badacze z optymizmem patrzą w przyszłość, planując większe i dłuższe badania, które potwierdzą trwałość efektów i bezpieczeństwo leku dla szerszych grup pacjentów. Jeśli sultiame przejdzie pomyślnie kolejne etapy, leczenie bezdechu może stać się tańsze, bardziej dostępne i przede wszystkim znacznie bardziej komfortowe niż spanie z "nieporęczną maszyną do oddychania".

Higiena snu to konieczność

Zanim jednak farmakologia nowej generacji trafi do aptek, lekarze przypominają o fundamentach, czyli tzw. higienie snu. Dr Marta Frejowska-Reniecka podkreśla, że styl życia ma fundamentalne znaczenie. Redukcja masy ciała to podstawa, ale nie zawsze rozwiązuje problem całkowicie.

Co możemy zrobić już teraz? Kluczowy jest regularny tryb życia, ograniczenie stresu oraz aktywność fizyczna na świeżym powietrzu. Należy unikać używek, takich jak alkohol i papierosy, które drastycznie pogarszają jakość oddechu w nocy. Niezwykle ważne są też rytuały przed snem – wyciszenie organizmu, unikanie telewizji i internetu tuż przed pójściem spać. W niektórych przypadkach konieczna może być interwencja laryngologiczna, np. korekta przegrody nosowej, która ułatwi przepływ powietrza.

Większość z nas ma z tym problem. Naukowcy zaskoczeni, jak bardzo wpływa to na długość życia
Dowiedz się więcej:

Większość z nas ma z tym problem. Naukowcy zaskoczeni, jak bardzo wpływa to na długość życia

Naukowcy są zgodni: systemy ochrony zdrowia muszą zacząć traktować ocenę jakości snu jako rutynowy element profilaktyki, na równi z pomiarem ciśnienia czy poziomu cholesterolu. Wczesne zajęcie się problemami ze snem to inwestycja, która może uchronić nas przed zaawansowanymi chorobami serca w przyszłości. Jak podsumowuje dr Andrey Zinchuk, współautor badań nad weteranami: - Sen oddziałuje na każdy aspekt naszego życia. Często jest zaniedbywany, mimo że ma tak istotny wpływ na nasze przetrwanie.

Opracowała Agata Daniluk/ap

Źródło: PAP, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Udostępnij:
Tagi:
KardiologiaNeurologiaZdrowieZdrowy styl życialekBadania kliniczne
Czytaj także:
imageTitle
Ukraińce nakazano zdjęcie kolczyków
Najnowsze
Będą zmiany dla przedsiębiorców
To ma być koniec z niepotrzebnymi kolejkami w sądach. Wchodzą nowe przepisy
BIZNES
Zarysowała cudze auto
Przyjechała autem na egzamin na prawo jazdy. Nie zdała
Białystok
Kiedy paczka wybuchła omal nie zginęła, dziś pani Urszula układa życie na nowo
Paczka eksplodowała i raniła matkę z dziećmi. "Jak on wyjdzie po 20 czy 25 latach, to zniknę"
Poznań
imageTitle
Lewandowski gotowy na ustępstwa. "Jest skłonny zaakceptować"
EUROSPORT
imageTitle
Żyli z "jałmużny". Wkroczyli do finansowej elity
EUROSPORT
Zapis rozmów załogi. Ostatnie minuty lotu
Prokuratura umarza dwa wątki śledztwa w sprawie "zdrady dyplomatycznej"
Polska
Susza
"Ta mapa wygląda dla nas bardzo źle"
METEO
pap_20240805_30A
To zmieni dynamikę na rynku. "Przez resztę tego roku"
BIZNES
Kouri Richins (16.03.2026)
Gdy zmarł, napisała książkę "dla wspaniałego męża". Właśnie uznano ją winną jego zabójstwa
Świat
shutterstock_2207107793
Zaczyna się wcześniej, niż myślimy. Ryzyko choroby u tych osób rośnie aż sześciokrotnie?
Zdrowie
Ali Laridżani
Izrael: szef irańskiej rady bezpieczeństwa zginął w ataku
Świat
Kuba
Polska ambasada ostrzega przed podróżą na popularną wyspę
BIZNES
Budynek liceum w centrum miasta ostrzelany z wiatrówki (zdjęcie ilustracyjne)
Uprowadzony mężczyzna miał wziąć kredyt, trzy osoby w areszcie
Kraków
Tragiczny wypadek pod Rawiczem
Samochód dosłownie zrównał przystanek autobusowy z ziemią. Przód auta praktycznie zniknął
Poznań
Kanistry z paliwem
Ropa na huśtawce. "Rynek gorączkowo próbuje"
BIZNES
Zapadł wyrok (zdjęcie ilustracyjne)
Udawała opozycjonistkę z PRL. Sąd skazał kobietę
Olsztyn
shutterstock_2277759143_1
Zielono ci? Quiz na Dzień Świętego Patryka
Quizy
Tornado
Uszkodzone dachy, odwołane loty. "Matka Natura potrafi siać zniszczenie"
METEO
Konkurs w recytacji rozwinięcia liczby Pi na Politechnice Krakowskiej
Student recytował z pamięci liczbę Pi. Mówił przez prawie 40 minut
Kraków
Zderzenie z autobusem szkolnym
Wjechał ciężarówką w szkolny autobus. W środku 15 dzieci
WARSZAWA
Usłyszał już zarzuty
Uciekał, potem szarpał się z policjantami, na koniec potężnie uderzył się w głowę
Rzeszów
Zbigniew Ziobro z bronią za paskiem. Marzec 2023
Ziobro "rozbrojony"
Patryk Michalski
48 min
pc
Biejat: Słyszę od kolegów z KO, że to moja wina. Nie czuję się winna
News Michalskiego
imageTitle
Kowalski zaskoczył faworyta. Później nie miał szans
Najnowsze
Wyciek gazu na stacji benzynowej w centrum Łodzi
Wyciek gazu na stacji benzynowej w centrum miasta
Łódź
Autostrada A2 (zdjęcie ilustracyjne)
Auto osobowe uderzyło w ciężarówkę. Zamknięty fragment A2
WARSZAWA
imageTitle
Alarm po skokach. "Grozi nam utrata Pucharu Świata"
EUROSPORT
Sieć energetyczna na Kubie uległa gigantycznej awarii
Padła sieć energetyczna na Kubie
Świat
Most graniczny w Narwie, estońskim mieście na granicy z Rosją
Wraca "scenariusz narwiański". Rosja prowokuje sąsiada
Świat
Zwiń opisWięcej

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica