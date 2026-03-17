"Oto co dostajemy". Trump w ogniu krytyki po serii sprzecznych wypowiedzi

Trump: domagam się, aby te kraje przybyły i chroniły swoje terytorium
Media, eksperci i politycy zwracają uwagę na serię zaskakujących, często sprzecznych ze sobą wypowiedzi, które w ostatnich dniach wygłosił Donald Trump. Dotyczą m.in. wojny w Iranie, pomocy sojuszników w Cieśninie Ormuz i przejęcia Kuby. Prezydent USA twierdzi też, że został pochwalony za atak na Iran przez jednego z byłych prezydentów USA. Wszyscy jednak temu zaprzeczyli.

Prezydent Donald Trump wielokrotnie zapewniał, że wojna z Iranem była konieczna, jej celem była obrona narodu amerykańskiego, i że przebiega pomyślnie. - Na froncie wojennym radzimy sobie bardzo dobrze, delikatnie mówiąc. Gdyby ktoś zapytał, jak oceniasz to w skali od 1 do 10? Powiedziałbym, że około 15 - stwierdził.

W niedzielę na pokładzie Air Force One mówił jednak w innym niż wcześniej tonie. Apelował m.in. do sojuszników z Europy i do innych krajów, że powinny pomóc w zabezpieczeniu Cieśniny Ormuz. - Naprawdę domagam się, aby te kraje przybyły i chroniły swoje własne terytorium. Bo to jest ich terytorium - powiedział - Powinny przybyć i pomóc nam w ochronie. Można by argumentować, że w ogóle nie powinniśmy tam być [w Cieśninie Ormuz - red.], bo jej nie potrzebujemy. Mamy dużo ropy naftowej. Jesteśmy podwójnie największym producentem na świecie - kontynuował Trump.

"Nie musieliśmy brać udziału w tej wojnie"

Niedzielna wypowiedź spotkała się z natychmiastową odpowiedzią krytyków w mediach społecznościowych, którzy zarzucili Trumpowi wszczęcie niepotrzebnej wojny, a następnie wysuwanie żądań, aby inni pomogli w jej zakończeniu. "Błaganie, groźby. Co następne?", "Podoba mi się jego desperacja" - to niektóre z komentarzy na platformie X.

Kuzyn sierżanta Tylera Simmonsa, jednego z sześciu lotników, którzy zginęli w zeszłym tygodniu w katastrofie samolotu tankującego KC-135 nad zachodnim Irakiem, w rozmowie z telewizją WCMH jeszcze przed tą wypowiedzią Trumpa powiedział, że rodzina przeżywa "najgorszy koszmar, jaki moglibyśmy sobie wyobrazić". - Można było temu zapobiec - powiedział Stephan Douglas. - Nie musieliśmy brać udziału w tej wojnie. To nie ma sensu, a oto, co dostajemy - dodał.

Trump potrzebuje sojuszników czy nie?

Portal CNN podsumował ostatnie wypowiedzi amerykańskiego przywódcy na temat sytuacji na Bliskim Wschodzie, wskazując: "Trump upierał się, że nie potrzebuje pomocy sojuszników w Iranie. Teraz żąda, żeby interweniowali". Prezydent USA zapewniał, że nie potrzebuje choćby pomocy Hiszpanii, gdy ta 3 marca odmówiła Stanom Zjednoczonym dostępu do swoich baz lotniczych - przypomina CNN.

Kiedy kilka dni później Wielka Brytania rozważała wysłanie lotniskowców w ten region, Trump twierdził jednak, że taka pomoc jest zupełnie niepotrzebna. "W porządku, premierze [Keirze - red.] Starmer, już ich [lotniskowców -red.] nie potrzebujemy" - napisał prezydent USA 7 marca w mediach społecznościowych.

W poniedziałek Trump stwierdził, że "nie potrzebuje nikogo", kto mógłby pomóc w zakończeniu blokady Cieśniny Ormuz. - Nikogo nie potrzebujemy. Jesteśmy najsilniejszym krajem na świecie, mamy zdecydowanie najsilniejszą armię. Nie potrzebujemy ich. Ale to ciekawe. W niektórych przypadkach niemal to robię [proszę o pomoc - red.], nie dlatego, że ich potrzebujemy, ale dlatego, że chcę sprawdzić, jak zareagują - mówił Trump w Waszyngtonie.

16.03.2025
Donald Trump w Białym Domu
Źródło: PAP/EPA/AARON SCHWARTZ / POOL

Który "były prezydent" USA pochwalił atak na Iran?

Również w poniedziałek Trump zapewniał dziennikarzy, że rozmawiał z jednym z byłych prezydentów USA, który powiedział mu, że popiera atak na Iran. - Wszyscy prezydenci wiedzieli. Rozmawiałem z pewnym prezydentem, którego właściwie lubię, poprzednim prezydentem, byłym prezydentem. Powiedział: "Żałuję, że tego nie zrobiłem, żałuję, że tego nie zrobiłem". Ale oni tego nie zrobili. Ja to robię - powiedział obecny prezydent.

Nie wyjawił, o którego prezydenta chodzi, tłumacząc, że to mogłoby mu zaszkodzić. Jednak wszyscy czterej żyjący poprzednicy Trumpa zaprzeczyli, jakoby rozmawiali z Trumpem o Iranie - wynika z ich oświadczeń, które cytują media.

"Trump to pie*rzony kłamca" - skomentował Mike Sington, były dyrektor wykonawczy NBCUniversal, na platformie X ."Tylko jednego prezydenta nie wymieniłeś. Naszego 45.! [Donald Trump był 45. prezydentem USA - red.] Trump ewidentnie rozmawiał sam ze sobą i sam sobie powiedział, że nie zrobił tego [nie zaatakował Iranu - red.] między 2017 a 2020 rokiem", "Trump nigdy nie powiedział, że były prezydent, z którym rozmawiał, wciąż żyje" - ironizowali inni użytkownicy wspomnianej platformy.

Iran użyłby broni jądrowej?

Podczas spotkania w Gabinecie Owalnym w poniedziałek Trump mówił o Iranie także w kontekście broni jądrowej. Jego zdaniem atak na to państwo był uzasadniony, ponieważ "gdyby mieli broń jądrową, użyliby jej". To twierdzenie, na które brak dowodów - zauważył "Guardian".

"Myślę, że mogę zrobić z Kubą, co chcę"

Tego samego dnia amerykański przywódca oświadczył też, że mógłby mieć "zaszczyt" przejęcia Kuby. - Wierzę, że będę miał zaszczyt przejęcia Kuby - mówił w rozmowie z dziennikarzami w Gabinecie Owalnym. - To wielki zaszczyt. (...) Czy to poprzez jej wyzwolenie, czy przejęcie. Myślę, że mogę zrobić z nią, co chcę - dodał. Kubę określił jako państwo pogrążone w kryzysie, dysponujące jedynie "pięknym krajobrazem i wspaniałymi ludźmi".

"Upadły kraj. Nie mają pieniędzy, nie mają ropy, nie mają niczego"

"Upadły kraj. Nie mają pieniędzy, nie mają ropy, nie mają niczego"

Polska ambasada ostrzega przed podróżą na popularną wyspę

Opracował Maciej Wacławik / az

Źródło: The Guardian, CNN, tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica