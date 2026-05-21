Wrocław

Potrącił i popchnął seniorkę, potem uciekł. Policja szuka rowerzysty

Poszukiwany rowerzysta
Rowerzysta potrącił kobietę i uciekł. Szuka go policja
Źródło wideo: KMP we Wrocławiu
Policja szuka mężczyzny, który 11 maja przy ul. Pilczyckiej we Wrocławiu potrącił 80-letnią kobietę i ją popchnął. Zdarzenie nagrały kamery monitoringu. Funkcjonariusze proszą o pomoc w jego rozpoznaniu

Wrocławska policja zajmuje się sprawą potrącenia i popchnięcia kobiety, do którego doszło 11 maja około godziny 9.15 na ulicy Pilczyckiej. Sprawcą był mężczyzna jadący na rowerze.

- Szłam z domu w stronę chodnika, który jest przy ulicy, a ścieżka rowerowa przy płocie naszego osiedla. Chcąc dojść do chodnika dla pieszych, musiałam minąć ścieżkę dla rowerów. Nagle poczułam, że ktoś uderzył mnie kierownicą po prawej stronie. Patrzę - rowerzysta. Zapytałam: "proszę pana, dlaczego pan nie zadzwonił dzwonkiem, to bym przyspieszyła?". On się zdenerwował, zsiadł z roweru i pchnął mnie na chodnik - relacjonuje Walentyna Wnuk, doradczyni urzędu miasta do spraw seniorów.

Kobieta upadła, a rowerzysta odjechał.

Całą sytuację nagrały kamery monitoringu. Policja opublikowała film oraz zdjęcia. Funkcjonariusze zwracają uwagę na to, że po zdarzeniu mężczyzna zmienił swój wygląd - zdjął kurtkę i kask oraz odwrócił plecak.

Poszukiwany rowerzysta

"W przypadku rozpoznania osoby na zdjęciu prosimy o pilny kontakt z funkcjonariuszami pod nr tel. 601 701 488 oraz 537 867 306, bądź najbliższą jednostką Policji lub pod numerem alarmowym 112. Dostępny jest również adres mailowy: naczelnik.kryminalny@wroclaw.wr.policja.gov.pl. Gwarantujemy anonimowość" - informuje policja.

Potrącił i popchnął kobietę we Wrocławiu
Źródło zdjęcia: KMP we Wrocławiu
Seniorka została popchnięta przez rowerzystę
Źródło zdjęcia: Walenty Wnuk
"Zsiadł z roweru i pchnął mnie na chodnik"

Svitlana Kucherenko
Dziennikarka tvn24.pl
