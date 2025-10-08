Ślub w Gruzji miał mu pomóc dotrzeć do Niemiec. Zatrzymali go w Polsce

Zgorzelec (woj. dolnośląskie) Źródło: Google Earth

Funkcjonariusze Straży Granicznej zatrzymali we wtorek podczas tymczasowej kontroli granicznej w Sieniawce, w pobliżu polsko-niemieckiej granicy, obywatela Gruzji. W trakcie legitymowania mężczyzny okazało się bowiem, że ma on zakaz wjazdu do państw strefy Schengen.

"Próbował przechytrzyć" strażników

Jak wyjaśnił st. chor. szt. Małgorzata Potoczna z Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej, 29-latek próbował dostać się do Niemiec. Co ciekawe, gdyby nie niecierpliwość cudzoziemca, niedługo mógłby już próbować dostać się za naszą zachodnią granicę, bo zakaz miał obowiązywać do końca października bieżącego roku.

"Mężczyzna próbował przechytrzyć funkcjonariuszy, okazując podczas kontroli paszport ze zmienionymi danymi personalnymi. Cudzoziemiec twierdził, że w czasie pobytu w Gruzji po zawarciu związku małżeńskiego wyrobił nowy paszport na nazwisko żony. Z nowym dokumentem drogą lotniczą dotarł na Węgry, skąd przez Czechy i Polskę, chciał dojechać do Niemiec" - przekazała Małgorzata Potoczna.

Gruzina zatrzymano w Sieniawce Źródło: Nadodrzański Oddział Straży Granicznej

Kolejne trzy lata zakazu

Jak poinformowała przedstawicielka Nadodrzańskiego Oddziału SG, 29-latek został zatrzymany i "wydano wobec niego decyzję o zobowiązaniu do powrotu do kraju pochodzenia w ciągu 20 dni".

"W decyzji orzeczono także o trzyletnim zakazie ponownego wjazdu do strefy Schengen" - poinformowała Potoczna.

Kontrole na granicach z Niemcami i Litwą

Tymczasowe kontrole na granicach z Niemcami i Litwą wprowadzono 7 lipca, a następnie przedłużono od 6 sierpnia do 4 października. Od 5 października rozporządzenie zostało przedłużone ponownie, tym razem do 4 kwietnia 2026 roku.

W związku z przepisami funkcjonariusze Straży Granicznej - wspierani przez policję i żołnierzy WOT - mogą zatrzymać do kontroli wytypowane pojazdy. Według rządu jest to konieczne, by zredukować niekontrolowany przepływ migrantów.

Na granicy polsko-niemieckiej kontrole są prowadzone w 50 miejscach, a na granicy polsko-litewskiej w 13.

