Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Wojna w Iranie
25 lat TVN24
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Wrocław

Syn oskarżony o zabójstwo matki

|
Trzy miesiące więzienia w zawieszeniu za znieważenie Żydów wpisami w Internecie
Do zdarzenia doszło w Kłodzku
Źródło: Google Earth
44-latek zadzwonił na numer alarmowy 112 i poinformował, że zabił własną matkę. W czasie śledztwa już się jednak do zbrodni nie przyznał i odmówił składania wyjaśnień.

Jeśli doświadczasz problemów emocjonalnych i potrzebujesz porady lub wsparcia, tutaj znajdziesz listę organizacji oferujących profesjonalną pomoc. W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia zadzwoń na numer 997 lub 112.

Prokuratura Rejonowa w Kłodzku skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko 44-letniemu mężczyźnie, któremu zarzucono zabójstwo własnej matki. Do zbrodni doszło 10 sierpnia 2025 roku w jednym z mieszkań na terenie Kłodzka.

Z ustaleń śledczych wynika, że mężczyzna wrócił nad ranem do domu pod wpływem alkoholu. Między nim a mieszkającą z nim 65-letnią matką doszło do kłótni.

Jak opisał Mariusz Pindera, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Świdnicy, "zdenerwował się i chwyciwszy znajdującą się w mieszkaniu rzeźbę - zaczął bić ją po głowie i całym ciele. Zadawał ciosy również innymi przedmiotami".

Zadzwonił i powiedział, że zabił matkę

Gdy kobieta straciła przytomność, sam zadzwonił na numer alarmowy 112 i poinformował, że zabił własną matkę. Mężczyzna był pijany, miał 1,65 promila alkoholu w organizmie. Decyzją sądu tymczasowo aresztowany.

"Oskarżony przesłuchany w toku śledztwa nie przyznał się do zarzucanego mu zabójstwa i odmówił składania wyjaśnień" - dodaje Mariusz Pindera.

Grozi mu dożywocie.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Pomylił hotele, zabił pracownika ochrony. Wyrok

Pomylił hotele, zabił pracownika ochrony. Wyrok

Szczecin
Przyszedł i powiedział, że zabił żonę

Przyszedł i powiedział, że zabił żonę

OGLĄDAJ: TVN24
pc

TVN24
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Udostępnij:
Tagi:
KłodzkoWojewództwo dolnośląskieSądZabójstwo
Svitlana Kucherenko
Svitlana Kucherenko
Dziennikarka tvn24.pl
Czytaj także:
Auto wpadło do rzeki w Lubatówce
Auto wpadło do rzeki, cztery osoby w szpitalu
Rzeszów
Jesteśmy stąd - Łódź 9.05.2026
Kulisy prac "Superwizjera". "Bardzo ważne, by zbudować zaufanie"
Polska
imageTitle
Wymarzony debiut 16-latka. W kilka sekund dał drużynie Ligę Mistrzów
EUROSPORT
Rafał Pacześ i Anita Werner
Pacześ o żartach z łódzkich Bałut: może być traumatycznie i śmiesznie zarazem
25 lat TVN24
Zaginął 15-letni Akim Pimonenko
Zaginął 15-letni Akim. Ostatni raz był widziany w metrze
WARSZAWA
Samochód wjechał w cukiernię w Zakopanem
Rano wjechał w budynek cukierni
Kraków
Donald Tusk
Donald Tusk otworzy Impact'26 w Poznaniu
BIZNES
Peter Magyar
Kiedy Magyar przyjedzie do Polski? MSZ o planach
Polska
Kadr na kino 09.05.2026
Najnowsza adaptacja kultowej gry, rusza festiwal w Cannes, Smarzowski z dotacją na nowy film
KADR NA KINO
Artur Molęda na Teneryfie
Wycieczkowiec z hantawirusem płynie na Teneryfę. Nowe doniesienia
Świat
Ratownicy transportują sprzęt podczas akcji ratunkowej w pobliżu wulkanu Dukono
Weszli do zakazanej strefy. Szukają ich z ziemi i z powietrza
METEO
jemen shutterstock_2593425297
To nowy trend w turystyce. Ale niesie za sobą zagrożenie
Alicja Skiba
Sir David Attenborough kończy sto lat
Człowiek, który pokazał światu Ziemię. David Attenborough skończył 100 lat
METEO
Akcja "Bezpieczny Przewóz"
Wozili pasażerów, w Polsce są nielegalnie
WARSZAWA
imageTitle
Knicks o krok od finału. Sochan przyłożył rękę do zwycięstwa
EUROSPORT
shutterstock_2629277511
Gigant traci miliardy. Wojna w Iranie uderza w branżę
BIZNES
Trwa dogaszanie lasu w powiecie biłgorajskim w miejscowości Osuchy
Ogień opanowany, zniszczenia są ogromne. Co dalej z Puszczą Solską?
Lublin
25 min
Putin
To wywołało największą złość Rosjan. Co myślą o Putinie?
Horyzont
shutterstock_2715266613
Stan psychiczny dzieci " jest bardzo niepokojący". "W każdym roku rośnie liczba pacjentów"
25 lat TVN24
Potrącenie na Waryńskiego
Potrącił ją autobus, piesza ukarana mandatem. Nagranie
WARSZAWA
imageTitle
Polacy załamani. "Pierwszy raz przeżywam taki smutek"
EUROSPORT
shutterstock_2685805921
"Zajęło mi to może trzy sekundy". Dlaczego zakaz nie działa?
Maja Piotrowska
shutterstock_2657690103
Pułapka sztucznej inteligencji. 20-latka trafiła na terapię
BIZNES
Do zdarzenia doszło w Wilanowie
17-latek uderzył motorowerem w policjanta i próbował odjechać
WARSZAWA
Rowerzyści jeżdżą obecnie drogą wojewódzką. Jest tam ograniczenie do 80 km/h
Chcą ścieżki rowerowej w Puszczy Białowieskiej. Siedem wariantów
Tomasz Mikulicz
Zbocze fiordu Tracy Arm, w które uderzyła fala tsunami
Drugie największe tsunami w historii. Fale miały prawie pół kilometra
METEO
Zgubiła się przy basenie. Pomogli strażnicy miejscy
"Zapłakana dziewczynka rozglądała się bezradnie"
WARSZAWA
Jesteśmy stąd - Łódź 9.05.2026
Dziś jesteśmy w Łodzi. Zapraszamy do wspólnego świętowania!
25 lat TVN24
Rodzice zbierają podpisy pod petycją do burmistrza
Kolejne elementy niszczeją i znikają, plac zabaw może przestać istnieć
Mateusz Mżyk
Premier Donald Tusk oraz minister finansów Andrzej Domański
Ważna agencja potwierdza rating Polski. Domański: to dowód naszej odporności
BIZNES

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica