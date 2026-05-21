Trójmiasto Wypadł z drogi i uderzył w drzewo, kierowca busa nie żyje Oprac. Natalia Grzybowska

Do zdarzenia doszło w powiecie sztumskim

Jak przekazał rzecznik prasowy pomorskiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej mł. asp. Dawid Westrych, około godziny 10 strażacy otrzymali zgłoszenie o zdarzeniu drogowym w Bukowie (Pomorskie). Na miejscu zastali pojazd znajdujący się poza drogą. W środku znajdował się zakleszczony mężczyzna.

Mężczyzna był zakleszczony w pojeździe Źródło zdjęcia: KW PSP Gdańsk

Udrożnili dostęp do poszkodowanego. Strażacy wspólnie z zespołem ratownictwa medycznego prowadzili resuscytację krążeniowo-oddechową. Akcja trwała około godziny, niestety życia mężczyzny nie udało się uratować.

- Prawdopodobnie kierujący zasłabł za kierownicą i uderzył w drzewo - poinformował oficer prasowy policji w Sztumie asp. szt. Karolina Kosmowska.

Na miejscu, pod nadzorem prokuratora, pracuje policja, która wyjaśnia dokładne okoliczności zdarzenia. Droga jest zablokowana.

Źródło: Google Maps

