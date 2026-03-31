Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Wojna w Iranie
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Pytania po słowach Petera Szijjarto na wiecu. "Wygadał się"

|
Peter Szijjarto
Spotkanie Petera Szijjarto z Sergiejem Ławrowem. Wideo archiwalne
Źródło: Reuters Archive
"Freudowskie przejęzyczenie czy powyborczy plan?" - pytają węgierskie media po wypowiedzi szefa Petera Szijjarto o Unii Europejskiej. Słowa komentował też lider opozycyjnej partii TISZA, który ocenił, że Szijjarto "się wygadał".

Minister spraw zagranicznych Węgier Peter Szijjarto mówił w czasie wiecu w mieście Nagykata o tym, dlaczego Ukraina powinna pozostać poza Unią Europejską. W pewnym momencie padło jednak, że to "Węgry muszą pozostać poza Unią Europejską". - Wszyscy wiedzą, że jeśli wygramy, tak właśnie będzie - dodał.

"Freudowskie przejęzyczenie czy powyborczy plan?" - zapytał w poniedziałek artykule opisującym sprawę portal Daily News Hungary. Zauważył, że prawdopodobne przejęzyczenie Szijjarto nie wywołało oburzenia ani wśród publiczności, ani wśród polityków obecnych na scenie. Nie zostało także sprostowane.

Słowa szefa węgierskiej dyplomacji komentował przewodniczący Tiszy Peter Magyar. "Peter Szijjarto, dumny odbiorca Orderu Przyjaźni, osobiście przyznanego mu przez rosyjskiego ministra spraw zagranicznych, wygadał się, że jego zdaniem Węgry powinny być poza Unią Europejską" - napisał na X lider węgierskiej opozycji.

"Miejsce Węgier jest w Europie. Kropka. W Unii Europejskiej i w NATO. My, Węgrzy, nie chcemy wyobrażać sobie Węgier poza Unią. Tylko ktoś, kto nie zna kraju, mógłby powiedzieć coś w stylu: Trzymajcie Węgry poza UE" - dodał Magyar. "Za 13 dni wracamy do domu, do Europy" - zapowiedział w odniesieniu do daty wyborów parlamentarnych.

Źródło: PAP/EPA/MIKHAIL METZEL / SPUTNIK / KREMLIN POOL

Fidesz rozważa koalicję z antyunijnym Mi Hazank

W zeszłym tygodniu Janos Lazar, węgierski minister budownictwa i transportu oraz jeden z liderów Fideszu premiera Viktora Orbana, zasugerował powyborczą koalicję ze skrajnie prawicowym ugrupowaniem Mi Hazank, które otwarcie opowiada się za opuszczeniem Unii Europejskiej.

Badanie Eurobarometru opublikowane w lutym tego roku wykazało, że 55 procent Węgrów popiera członkostwo w Unii Europejskiej, jest to poniżej średniej unijnej wynoszącej 62 procent. Około 46 procent ma pozytywną opinię o UE, w porównaniu z 49 procent w całej Wspólnocie.

Wybory parlamentarne na Węgrzech odbędą się 12 kwietnia. TISZA wyprzedza Fidesz w większości niezależnych sondaży. W marcowym badaniu firmy Median partia ta uzyskała 23-punktową przewagę wśród zdecydowanych wyborców. Sondaże ośrodków powiązanych z rządem wskazują z kolei na kilkuprocentową przewagę Fideszu.

OGLĄDAJ: Joanna Mucha w "Rozmowie Piaseckiego"
konrad piasecki

Joanna Mucha w "Rozmowie Piaseckiego"

konrad piasecki
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/MIKHAIL METZEL / SPUTNIK / KREMLIN POOL

Udostępnij:
Tagi:
Peter SzijjartoWęgry
Adam Styczek
Dziennikarz tvn24.pl
Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

