Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Gwardia Narodowa z Teksasu na obrzeżach Chicago. W środę może wejść do miasta

Gwardia Narodowa w pobliżu Chicago
Żołnierze Gwardii Narodowej w bazie wojskowej niedaleko Chicago
Źródło: Reuters
Żołnierze Gwardii Narodowej z Teksasu przybyli we wtorek na obrzeża Chicago. Według administracji Donalda Trumpa, są niezbędni do tego, by opanować chaos w miastach rządzonych przez demokratów, a więc między innymi w największej aglomeracji stanu Illinois. Demokraci oskarżają prezydenta o prowadzenie przeciwko imigrantom kampanii oderwanej od rzeczywistości, sianie chaosu i tworzenie podziałów w kraju.
Kluczowe fakty:
  • Zdaniem Trumpa wiele dużych miast potrzebuje wojska do zwalczania przestępczości.
  • Wojsko ma wspierać federalnych funkcjonariuszy imigracyjnych.
  • Lokalne władze zakwestionowały w sądzie decyzję prezydenta USA.

Według dziennika "The New York Times", powołującego się na przedstawiciela armii USA, oczekuje się, że 200 żołnierzy z Teksasu zostanie wysłanych do samego Chicago w środę. Do rozmieszczenia przygotowuje się także około 300 żołnierzy Gwardii Narodowej ze stanu Illinois. Rozmówca gazety, który zastrzegł sobie anonimowość, dodał jednak, że żołnierze nie będą samodzielnie egzekwować prawa, lecz wspierać federalnych funkcjonariuszy imigracyjnych.

Gwardia Narodowa w bazie wojskowej niedaleko Chicago
Gwardia Narodowa w bazie wojskowej niedaleko Chicago
Źródło: Reuters

Jak podkreślił "NYT", prezydent Trump twierdzi, że wiele dużych miast USA, niemal wyłącznie tych rządzonych przez demokratów, potrzebuje wojska do zwalczania przestępczości oraz do ochrony federalnych agentów imigracyjnych przed protestującymi, którzy próbują wdrożyć jego politykę masowych deportacji.

Są jednak dwa "ale". Protesty przeciwko polityce Trumpa przebiegają w zdecydowanej większości spokojnie, a prawo federalne dodatkowo zabrania używania wojska do zwalczania przestępczości w USA.

Lokalne władze zakwestionowały decyzję Trumpa

Tymczasem Dowództwo Północne USA poinformowało w oświadczeniu na swojej stronie internetowej, że żołnierze Gwardii Narodowej zmierzający do Illinois, którzy byli we wtorek widziani podczas zbiórki w Centrum Szkolenia Rezerwy Armii w Elwood, zostali zmobilizowani początkowo na okres 60 dni.

"Te siły będą chronić Służbę Imigracyjną i Celną USA oraz innych funkcjonariuszy rządu USA, którzy pełnią funkcje federalne oraz zapewnią (...) ochronę własności federalnej" - stwierdziło Dowództwo Północne.

Był zwykły wtorek, gdy zacząłem rozumieć prezydenta Donalda Trumpa
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Był zwykły wtorek, gdy zacząłem rozumieć prezydenta Donalda Trumpa

Michał Sznajder

Władze Illinois i Chicago (które w tym stanie leży) zakwestionowały w sądzie decyzję prezydenta Trumpa o rozmieszczeniu na ich terenie dodatkowych sił i potępiły przemieszczenie jednostek Gwardii Narodowej przez granice stanowe bez zgody lokalnych władz. Gubernator Illinois J.B. Pritzker i inni przywódcy demokratów oskarżyli Donalda Trumpa o prowadzenie kampanii oderwanej od rzeczywistości, mającej na celu ukaranie wrogów politycznych i sianie chaosu.

Prezydent próbował również wysłać wojska z Teksasu i Kalifornii do Portland w stanie Oregon, ale tam zablokował to sędzia federalny, uznając te działania za niezgodne z konstytucją.

Inny sędzia federalny odmówił zaś w poniedziałek tymczasowo wydania podobnego zakazu w Illinois, dlatego Gwardia Narodowa do Chicago ruszyła.

Przesłuchania w tej sprawie zostały zaplanowane na czwartek.

Dyrektor FBI w Chicago

We wtorek terenowe biuro FBI w Chicago odwiedził dyrektor agencji Kash Patel. Nie został upoważniony do publicznego wypowiadania się na ten temat.

Z kolei minister bezpieczeństwa wewnętrznego Kristi Noem spotkała się z funkcjonariuszami organów ścigania w Portland, gdzie administracja Trumpa podjęła podobne działania w celu wysłania wojska.

Gubernator Oregonu Tina Kotek powiedziała, że spotkała się z Noem na lotnisku i poinformowała ją, iż "w jej stanie nie ma powstania".

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Sąd znów wstrzymał rozkaz Trumpa. "To kraj prawa, nie stanu wojennego"

Sąd znów wstrzymał rozkaz Trumpa. "To kraj prawa, nie stanu wojennego"

Trump chce wysłać wojsko do stolicy stanu. Gubernator: nie ma po co

Trump chce wysłać wojsko do stolicy stanu. Gubernator: nie ma po co

Polska

Wysoki rangą funkcjonariusz Straży Granicznej, Gregory Bovino, który kieruje akcją egzekwowania przepisów imigracyjnych w Los Angeles i Chicago, w wywiadzie dla CNN bronił agresywnej taktyki administracji prezydenta Trumpa. Jak oświadczył, żołnierze są na ulicach, "aby chronić naszych agentów przed bardzo realnym zagrożeniem". Odrzucił też zarzuty o to, że federalni agenci imigracyjni stosują profilowanie rasowe w miastach takich jak Chicago. - Potrzebujemy uzasadnionego podejrzenia, aby dokonać aresztowania imigracyjnego - podkreślił Bovino.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: kkop/adso

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Reuters

Udostępnij:
TAGI:
USADonald TrumpChicagoWojsko
Czytaj także:
Cezary Tomczyk
Zatrzymanie związane ze zniszczeniem Nord Stream 2. "Dlaczego my się mamy przejmować Niemcami?"
Donald Trump
Trump: mamy naturalny konflikt
BIZNES
imageTitle
Kapitalny pościg Fręch. Wyrwała pierwszego seta
RELACJA
Tragiczny pożar mieszkania w Olsztynie
Tragiczny pożar w bloku. Nie żyje kobieta
Olsztyn
Narkotyki znalezione przy 21-latku
Pościg za dilerem. Narkotyki trzymał w pudełeczkach po zabawkach
WARSZAWA
We wsi wylądował balon
We wsi wylądował spory balon. Na miejscu pracuje policja
Białystok
Akcja "Hej TY Reaguj" we wrocławskich szkołach
Akcja "Hej TY Reaguj" we wrocławskich szkołach
Wrocław
Akcja ratunkowa w Tybecie
Śnieżyce uwięziły kilkaset osób na wiele dni
METEO
prisztina kosowo - Offthecouchexperience shutterstock_2484877345_1
"To, co robi Serbia, jest jeszcze poważniejsze niż ingerencje Rosji"
Świat
imageTitle
Nawet nie wyszła na kort. Świątek poznała nazwisko rywalki
EUROSPORT
Moment wypadku zarejestrował monitoring
Wjechał w 14-latkę na pasach. Kręgosłup złamany. Na początku dostał grzywnę
Rzeszów
Papież Leon XIV
"Nie podążajcie za tymi, którzy używają słów wiary, aby dzielić"
Świat
lotto kupon pieniadze pln shutterstock_1760323928_1_1
Padły dwie szóstki w Lotto
BIZNES
33-latek został zatrzymany
Stanął w obronie przechodniów. Został pobity, stracił wzrok w jednym oku
WARSZAWA
Policjanci zatrzymali do kontroli nastolatka na hulajnodze
14-latek na hulajnodze. Bez karty rowerowej, z promilami
WARSZAWA
Lotnisko Hollywood Burbank
Chaos na lotniskach. Odwołane i opóźnione loty
BIZNES
imageTitle
Apel Świątek tuż po wygranej. Zadbała o interesy innych zawodniczek
EUROSPORT
Thomas Rose
Senat USA zatwierdził nominację Thomasa Rose'a na ambasadora w Polsce
Świat
Uwaga na mgły
Niebezpieczna aura o poranku. Tutaj należy uważać
METEO
Podrobiona legitymacja szkolna zatrzymana w warszawskim ZTM. Brakuje jednego z zabezpieczeń
Sprawdziliśmy, jakie szkoły pojawiają się na podróbkach legitymacji
Maria Pankowska
Pieter Bruegel - Pejzaż z upadkiem Ikara
"Chciał być Ikarem polskiej polityki". Ale jak na obrazie, "gdzieś tam upadł"
Przerwy w dostawie prądu w Hawanie na Kubie
Awarie w siedmiu elektrowniach. Potężny kryzys
Świat
mid-epa12437245_2
Tragiczny wypadek, Jachira zawieszona, tenisiści wykończeni
Szczur
Szczury rozmnażają się dzięki mieszkańcom. Poznań walczy
Poznań
Będą miejsca, gdzie może spaść deszcz
Dziś na termometrach do 17 stopni
METEO
"Pianoforte" reż. Jakub Piątek
Czterech Polaków zakwalifikowało się do drugiego etapu Konkursu Chopinowskiego
WARSZAWA
Czterech nastolatków zostało potrąconych w Łebieńskiej Hucie
Wjechał w czterech chłopców i uciekł. Zatrzymany 33-latek
Trójmiasto
2025-10-07T115949Z_1_LWD131007102025RP1_RTRWNEV_C_1310-SPAIN-ACCIDENT-0009
"Górne piętra zawaliły się i runęły". Szukają uwięzionych pod gruzami
Świat
imageTitle
Inauguracja marzeń. Ewa Pajor w głównej roli
EUROSPORT
Dzieci czekające na zabiegi
Szpital nie ma tomografu, troje dzieci cierpi
Marek Nowicki

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica