Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Wojna w Iranie
25 lat TVN24
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Zarzuty zabójstwa dla byłego prezydenta Kuby. "Oczekujemy, że stawi się tutaj dobrowolnie"

|
Raul Castro w 2025 roku
Raul Castro na nagraniach archiwalnych
Źródło wideo: Reuters Archive
Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/ERNESTO MASTRASCUSA
Władze USA postawiły zarzuty zabójstwa byłemu prezydentowi Kuby, 94-letniemu Raulowi Castro. - Oczekujemy, że stawi się tutaj dobrowolnie albo zostanie doprowadzony w inny sposób - powiedział pełniący obowiązki prokuratora generalnego Todd Blanche. To znacząca eskalacja w wywieranej od miesięcy presji ze strony Waszyngtonu na Hawanę - zauważa Reuters.

W środę władze USA postawiły byłemu prezydentowi Kuby Raulowi Castro zarzuty zmowy w celu zabicia obywateli amerykańskich, cztery zarzuty zabójstwa i dwa zarzuty zniszczenia samolotu.

Chodzi o zdarzenie z 1996 roku, w którym kubańskie wojsko zestrzeliło dwie cywilne maszyny należące do organizacji humanitarnej Brothers to the Rescue, założonej przez kubańskich emigrantów w Stanach Zjednoczonych. Zginęły cztery osoby, w tym trzech obywateli USA.

Córka Castro ostrzega USA. "To może zadecydować o krwawej łaźni"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Córka Castro ostrzega USA. "To może zadecydować o krwawej łaźni"

Raul Castro - czy stanie przed sądem w USA?

Raul Castro jest bratem zmarłego w 2016 roku przywódcy rewolucji kubańskiej Fidela Castro. W 1996 roku, gdy doszło do zestrzelania samolotu, był ministrem obrony. W kolejnych latach pełnił urząd prezydenta kraju (2008-2018) oraz I sekretarza Komunistycznej Partii Kuby (2011-2021). Obecnie jest uważany za wpływową postać w polityce kraju, na którego czele stoi prezydent Miguel Díaz-Canel.

Nie jest jasne, czy Raul Castro rzeczywiście stanie przed sądem w USA. Nic nie wskazuje na to, by kubański rząd planował przekazać go organom ścigania w Stanach Zjednoczonych. Według Reutersa 1 maja 94-letni Castro pojawił się publicznie na paradzie z okazji Święta Pracy w Hawanie i nie ma sygnałów, by od tamtej pory opuścił kraj.

Pełniący obowiązki prokuratora generalnego USA Todd Blanche został zapytany przez dziennikarzy, czy USA planują aresztowanie Castro. - Wydano nakaz jego aresztowania, dlatego oczekujemy, że stawi się tutaj dobrowolnie albo zostanie doprowadzony w inny sposób - powiedział, cytowany przez Reutersa.

Raul Castro w 2018 roku
Raul Castro w 2018 roku
Źródło zdjęcia: PAP/EPA/ALEJANDRO ERNESTO
Szef CIA na Kubie. "Przekazał władzom wiadomość" od Trumpa
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Szef CIA na Kubie. "Przekazał władzom wiadomość" od Trumpa

Prezydent Kuby odpowiada USA

Prezydent USA Donald Trump określił w środę Kubę jako "zbójecki kraj", będący "siedliskiem wrogiego obcego wojska". Prezydent Kuby Miguel Diaz-Canel w poniedziałek zapewnił, że jego kraj nie stanowi zagrożenia, a w środę potępił oskarżenia USA pod adresem Raula Castro, zarzucając Stanom Zjednoczonym kłamstwo i manipulowanie wydarzeniami sprzed 30 lat. We wpisie na X ocenił, że akt oskarżenia wygląda na próbę uzasadnienia podjęcia działań militarnych przeciwko Kubie, co jego zdaniem byłoby błędem. "To polityczny manewr, pozbawiony jakichkolwiek podstaw prawnych" - napisał.

Reuters zauważa, że USA rzadko stawiają zarzuty przywódcom innych państw. Castro jest jednak kolejnym po Nicolasie Maduro w ostatnim czasie przywódcą, któremu zarzuty postawiono. W styczniu wenezuelski dyktator został pojmany przez wojska USA i doprowadzony przed sąd w Nowym Jorku, gdzie obecnie przebywa w areszcie.

Administracja Trumpa nasiliła w ostatnich miesiącach presję na Kubę, dążąc do obalenia reżimu w Hawanie. Po odsunięciu Maduro od władzy USA praktycznie zablokowały dostawy ropy naftowej na Kubę, co pogłębiło trwający tam kryzys gospodarczy i humanitarny. W ubiegłym tygodniu kubańskie władze ogłosiły, że w kraju skończyły się zapasy ropy.

Paraliż kraju. Kuba bez paliwa
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Paraliż kraju. Kuba bez paliwa

BIZNES
Źródło: PAP, Reuters
ZOBACZ TAKŻE:
39 min
2201_chirurzka_2
Pani mnie będzie operować?
TVN24+ Originals
58 min
krwawe trofeum nosorozec
"Absolutnie przerażający widok". Tu kończy się polowanie
1 godz
pc
Ostro o kulisach mody. Hase nie daje już swoich ubrań modelkom
Piotr Jacoń
Udostępnij:
Tagi:
KubaUSA
Paulina Borowska
Paulina Borowska
Dziennikarka tvn24.pl
Czytaj także:
Tragedia w Ząbkach
Tragedia w żłobku, nie żyje dwulatek. Nowe informacje z prokuratury
WARSZAWA
Europejski Trybunał Praw Człowieka
ETPC: Polska naruszyła konwencję. Chodzi o nominacje sędziowskie
Trzy osoby zmarły w Nowym Meksyku po kontakcie z nieznaną substancją
Mieli kontakt z nieznaną substancją. Niektórzy zmarli, inni walczą o życie
Świat
dron
Operacja "Śnieg Achmata". Nie żyje 65 rosyjskich kadetów
Świat
Radosław Sikorski
Polska oburzona. Sikorski wezwał przedstawiciela Izraela
Świat
W kontenerze miały znajdować się filtry powietrza
Sąd nie zgodził się na areszt, teraz są poszukiwani listami gończymi
Trójmiasto
Śmiertelny wypadek w Smykowie. Nie żyją trzy osoby
Ojciec i dwaj synowie zginęli w wypadku
Kraków
Kierowca MPK podbiegł i wystraszył agresywnego psa
Zatrzymał autobus i pomógł kobiecie atakowanej przez psa
Łódź
Ben-Gvir 02 sklej
"Nie można traktować w ten sposób polskich obywateli". Burza po nagraniu ministra
Świat
Zbigniew Ziobro
Jest kluczowa opinia w sprawie śmierci ojca Ziobry. Ale przyjdzie jeszcze rachunek
Kraków
Wypadek na Bródnie
16-latka wpadła pod tramwaj
WARSZAWA
Sana Yousaf
Została zamordowana, bo odrzuciła zaloty. Kara śmierci dla sprawcy
Zaparkowane nieprzepisowo auto miało przerobione tablice rejestracyjne
Kontrolowali ulice. Na rejestracjach porsche coś się nie zgadzało
WARSZAWA
Zbigniew Ziobro
Przenalizowali wydatki na biuro poselskie Ziobry. Oto sprzęt, który kupował
Rzeszów
Harry Styles
Skargi po koncertach Harry’ego Stylesa
Kultura i styl
Mieszkańcy Sielc mają dość kliniki metadonowej
"Jesteśmy zaniepokojeni i przerażeni". Mieszkańcy boją się pacjentów
WARSZAWA
Donald Trump
Córka Castro ostrzega USA. "To może zadecydować o krwawej łaźni"
Świat
Warszawa, ulica, przechodnie, ludzie
Tak wyglądają zarobki Polaków. "Przyzwyczajmy się do piątki z przodu"
BIZNES
Rosyjski myśliwiec Su-27
Incydent nad Morzem Czarnym. Rosyjskie myśliwce przechwyciły brytyjski samolot
Świat
Olga Tokarczuk podczas Impact'26
Tokarczuk: oświadczam krótko i stanowczo
Polska
Głosowanie w Senacie
Senat zdecydował w sprawie propozycji referendum Nawrockiego
Polska
Zbigniew Ziobro na konferencji prasowej z bronią
Co z pozwoleniem na broń Ziobry? Policja odpowiada
Polska
Akcja ratunkowa rozbitka z płonącej wyspy Santa Rosa
Uratowali rozbitka z płonącej wyspy
METEO
Mężczyzna odpowie za odstrzelenie bażanta
Zastrzelił bażanta i zniszczył płot, by go zabrać
Lublin
Aleje Jerozolimskie. Torowisko w centrum wymaga remontu
Tory są w katastrofalnym stanie. Jerozolimskie dwa miesiące bez tramwajów
Piotr Bakalarski
Piasecki - Leśkiewicz
Senat odrzucił wniosek prezydenta. Leśkiewicz: to nie jest nasze ostatnie słowo
Polska
Władysław Kosiniak-Kamysz
Kosiniak-Kamysz o "docelowym planie" rozmieszczenia żołnierzy USA
Adrian Wróbel
Król Karol III
Radio przeprasza króla. "Przypadkowo uruchomiono procedurę"
Donald Trump
"Mam 99 procent poparcia". Trump: mógłbym tam kandydować na premiera
Świat
Zderzenie ciężarówki z osobówką na A1 (zdjęcie ilustracyjne)
13-latek potrącony przez tramwaj. "Przebiegał z telefonem w ręku"
Łódź
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica