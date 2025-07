Samochód wjechał w pizzerię, wywołał potężną eksplozję

USA. Samochód wjechał w pizzerię w Utah, potężna eksplozja Źródło: Reuters

Kluczowe fakty: Dwie osoby z samochodu, który wjechał w pizzerię, zostały uratowane w ostatniej chwili przez świadków.

W wypadku ucierpiały trzy osoby. Wskutek eksplozji nikt nie zginął.

Nagranie z widocznym wielkim wybuchem trafiło do sieci.

Do zdarzenia doszło w sobotę późnym wieczorem w mieście Herriman w stanie Utah, niedaleko Salt Lake City. Lokalna straż pożarna poinformowała, że po wypadku z udziałem trzech samochodów jeden z nich zjechał z drogi i uderzył wprost w budynek mieszczący pizzerię. W ten sposób doszło do uszkodzenia instalacji gazowej i niedługo później do eksplozji. Zdarzenie potwierdziła także lokalna policja.

Nagranie z momentu wybuchu zarejestrowali świadkowie. Widać na nim płonący budynek, a po chwili następuje potężna eksplozja. Z ogniem walczyło ponad 60 strażaków.

Samochód uderzył w pizzerię

Straż pożarna przekazała, że w momencie wypadku w pojeździe, który uderzył w budynek, znajdowały się dwie osoby, ale udało się je uratować. "Dwóch odważnych świadków zaryzykowało swoim życiem, by uratować kierowcę i pasażera z płonącego samochodu tuż przed tym, jak pochłonęły go płomienie" - napisano. Łącznie trzy osoby ranne w wypadku samochodowym zostały przewiezione do szpitala.

Gdy strażacy prowadzili swoje działania, nastąpiła eksplozja. Jak przekazano, doprowadziła ona do zniszczenia jednego budynku i wywołała poważne szkody w dwóch innych. Stacja CBS News podała, że całkowicie zniszczony budynek, w który wjechał samochód, mieścił lokal popularnej sieci pizzerii. W momencie wybuchu nikogo nie było wewnątrz lokalu i eksplozja nie spowodowała obrażeń u żadnej z osób.

Wskutek zdarzenia tuż przed północą wydano polecenie ewakuacji dla okolicznych mieszkańców w związku z obawami o możliwy wyciek gazu. Po godz. 1 w nocy mieszkańcy mogli jednak wrócić do swoich domów.

