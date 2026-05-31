Ukraina otrzymała nową wyrzutnię rakiet IRIS-T. Apel Wołodymyra Zełenskiego Oprac. Adrian Wróbel |

Wyrzutnia systemu obrony powietrznej IRIS-T (nagranie z lutego 2023) Źródło zdj. gł.: GEORGE CHRISTOFOROU/PAP/EPA

Jak napisał Zełenski, wyrzutnia IRIS-T dotarła do Ukrainy w sobotę. "Dziękujemy Niemcom za stały wkład w ochronę ludzi. Dzięki tak silnemu wsparciu udało się ocalić tysiące istnień ludzkich" - napisał.

"Potrzebujemy jednak również rakiet do systemów obrony przeciwlotniczej, aby dysponować wystarczającymi możliwościami do odpierania rosyjskich ataków" - dodał.

Over this week, the Russians have launched more than 2,300 attack drones, nearly 1,560 guided aerial bombs, and 108 missiles of various types against our people. All these strikes were directed simply at ordinary civilian infrastructure – residential buildings and energy… pic.twitter.com/RYMLNQCKam — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 31, 2026 Rozwiń

Ukraiński prezydent przypomniał, że w tym tygodniu Ukraina zawarła porozumienie obronne ze Szwecją, które przewiduje m.in. przekazanie samolotów Gripen. W czwartek premier Szwecji Ulf Kristersson, po spotkaniu z Zełenskim w Uppsali, poinformował, że jego kraj przekaże Ukrainie 16 samolotów bojowych JAS 39 Gripen C/D wraz z amunicją oraz sprzeda 20 myśliwców nowszej generacji JAS 39 Gripen E/F.

Zełenski apeluje o dalsze wsparcie USA i Europy

Zełenski zwrócił uwagę na potrzebę kontynuowania programu PURL. Prioritised Ukraine Requirements List (Lista Priorytetowych Zapotrzebowań Ukrainy) umożliwia sojusznikom z NATO finansowanie zakupów amerykańskiej broni dla Ukrainy.

"Program PURL otrzymał w tym roku nowe wkłady finansowe, a wsparcie dla tej inicjatywy powinno być kontynuowane. Liczymy zarówno na Stany Zjednoczone, jak i europejskich partnerów. Właśnie obrona antybalistyczna jest jednym z kluczowych priorytetów Ukrainy" - podkreślił.

Ukraiński prezydent poinformował, że w mijającym tygodniu Rosjanie zastosowali w atakach na jego państwo ponad 2300 dronów uderzeniowych, prawie 1560 kierowanych bomb lotniczych oraz 108 rakiet różnych typów.

"Wszystkie te uderzenia były wymierzone po prostu w zwykłą infrastrukturę cywilną - budynki mieszkalne, obiekty energetyczne. Każdego dnia pracujemy nad tym, aby ochrona przed rosyjskim terrorem była skuteczniejsza" - oświadczył Zełenski.