Ukraina otrzymała nową wyrzutnię rakiet IRIS-T. Apel Wołodymyra Zełenskiego
Jak napisał Zełenski, wyrzutnia IRIS-T dotarła do Ukrainy w sobotę. "Dziękujemy Niemcom za stały wkład w ochronę ludzi. Dzięki tak silnemu wsparciu udało się ocalić tysiące istnień ludzkich" - napisał.
"Potrzebujemy jednak również rakiet do systemów obrony przeciwlotniczej, aby dysponować wystarczającymi możliwościami do odpierania rosyjskich ataków" - dodał.
Ukraiński prezydent przypomniał, że w tym tygodniu Ukraina zawarła porozumienie obronne ze Szwecją, które przewiduje m.in. przekazanie samolotów Gripen. W czwartek premier Szwecji Ulf Kristersson, po spotkaniu z Zełenskim w Uppsali, poinformował, że jego kraj przekaże Ukrainie 16 samolotów bojowych JAS 39 Gripen C/D wraz z amunicją oraz sprzeda 20 myśliwców nowszej generacji JAS 39 Gripen E/F.
Zełenski apeluje o dalsze wsparcie USA i Europy
Zełenski zwrócił uwagę na potrzebę kontynuowania programu PURL. Prioritised Ukraine Requirements List (Lista Priorytetowych Zapotrzebowań Ukrainy) umożliwia sojusznikom z NATO finansowanie zakupów amerykańskiej broni dla Ukrainy.
"Program PURL otrzymał w tym roku nowe wkłady finansowe, a wsparcie dla tej inicjatywy powinno być kontynuowane. Liczymy zarówno na Stany Zjednoczone, jak i europejskich partnerów. Właśnie obrona antybalistyczna jest jednym z kluczowych priorytetów Ukrainy" - podkreślił.
Ukraiński prezydent poinformował, że w mijającym tygodniu Rosjanie zastosowali w atakach na jego państwo ponad 2300 dronów uderzeniowych, prawie 1560 kierowanych bomb lotniczych oraz 108 rakiet różnych typów.
"Wszystkie te uderzenia były wymierzone po prostu w zwykłą infrastrukturę cywilną - budynki mieszkalne, obiekty energetyczne. Każdego dnia pracujemy nad tym, aby ochrona przed rosyjskim terrorem była skuteczniejsza" - oświadczył Zełenski.